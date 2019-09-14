Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
ЛАД написав:Просто интересно, Вы тоже считаете Бандеру и Шухевича героями Украины и согласны с мнением, что Украина в Союзе являлась колонией России?
героизация польского террориста очень сомнительна и противоречит законодательству Украины, так как эта сомнительная личность никогда не была гражданином Украины... ну а в колониальный статус Украины в СССР верят или только за деньги или из-за недостатка образования...
Якщо назвати Бандеру-польським терористом То хто тоді Богдан Хмельницький? - також польський терорист бо вбивав поляків під час війни результатом якої було відокремлення Центральної України від Польщі? Бандера боровся з поляками+німцями+росіянами- маючи на меті відєднати Західну Україну від Польщі Ще був Швецький терорист Мазепа-той пробував відірвати від Росії Східну Україну...
А давайте покинемо історію і повернемось в наші дні. Отже 1 Якщо людина бореться за приєднання землі до України - вона український герой... А якщо бореться за відєднання від України - вона герой тієї Держави на користь якої бореться 2 Хмельницький,Бандера - боролись за Україну Захарченко-Аксєнов- за відторгнення від України земель на користь росії
Може тепер з допомогою цього простого алгоритму поділимо тутешніх мешканців на тих хто є героєм росії і тих хто є героєм України?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
shapo написав:А что в стране происходит? Вам и вправду кажется, что вы об этом узнаете из какого-то источника кроме собственных глаз? Все, что вкидывается "аналитиками,экспертами,журналистами" не говоря о политиках в СМИ или инете это заказуха или навеивание с конкретными целями.
А про то, что Порошенко жадный - это заказуха или навеивание с конкретными целями ? или вброс ? Свинарчуки уже посажены ? Зеленский ездит на работу на велосипеде ? Президентские самолёты проданы ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Starikan написав: Ваши (и отчасти зРадио) посты на 90% - обсуждение личных качеств и политических взглядов участников форума. На подобные посты в мой адрес я в дальнейшем не отвечаю. На 10% - споры об истории (ВОВ, СССР). И ни слова о том, что сейчас происходит в стране и вокруг нее.
Мое обсуждение личных качеств на 90% ограничивается констатацией лживости утверждений оппонентов. Полагаю, что ответственность за ложь все-таки лежит на лжеце, а не на том, кто называет вещи своими именами. Да, и мои обвинения во лжи в 100% случаев сопровождаются доказательствами фактов лжи.
Что касается исторических дискуссий - я их не завожу. Однако не могу и не реагировать на вбросы вроде сделанного позавчера Франтом ("об оккупации Болгарии советскими солдатами")
zРадио написав:Мое обсуждение личных качеств на 90% ограничивается констатацией лживости утверждений оппонентов. Полагаю, что ответственность за ложь все-таки лежит на лжеце, а не на том, кто называет вещи своими именами. Да, и мои обвинения во лжи в 100% случаев сопровождаются доказательствами фактов лжи.
Тебя на лжи в лужу садили неоднократно.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
budivelnik написав: А давайте покинемо історію і повернемось в наші дні. Отже 1 Якщо людина бореться за приєднання землі до України - вона український герой... А якщо бореться за відєднання від України - вона герой тієї Держави на користь якої бореться 2 Хмельницький,Бандера - боролись за Україну Захарченко-Аксєнов- за відторгнення від України земель на користь росії
Може тепер з допомогою цього простого алгоритму поділимо тутешніх мешканців на тих хто є героєм росії і тих хто є героєм України?
Логично. Но ты же сам понимаешь, почему многие становятся на дыбы лишь при произнесении фамилий Бандеры и Шухевича - из-за их сегодняшних неадекватных поклонников.
Если бы в Украине тихо-мирно ставили памятники Бандере, уверен, не было бы никакого конфликта. Но ведь его сторонники больше ломают, чем строят! Если Бандера - герой, то почему Ватутин - враг???
Ватутин никогда не воевал против Украины - во времена УНР был еще юнцом. А во времена ВМВ он перва защищал Украину от нацистов, а затем освобождал ее от них!
PS: таких примеров тьма. Если хочешь, чтобы чтили предлагаемых тобой личностей, научись с уважением относиться к памяти других!
zРадио написав:Мое обсуждение личных качеств на 90% ограничивается констатацией лживости утверждений оппонентов. Полагаю, что ответственность за ложь все-таки лежит на лжеце, а не на том, кто называет вещи своими именами. Да, и мои обвинения во лжи в 100% случаев сопровождаются доказательствами фактов лжи.
Тебя на лжи в лужу садили неоднократно.
Смешно читать это под моим комментарием о доказательствах. Только тролли не трудятся сопровождать ими свои обвинения!