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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 15 вер, 2019 18:20
Hotab, я уже задавал Вам вопрос - Вы как военный человек считаете, что укр. армия может победить Росс. армию?
Или Вы считаете, что в случае наступления на Донбасс, Россия не вмешается?
Если ни первое, ни второе, то почему Вы выступаете против мира?
P.s. Понятно, что условия мира должны быть приемлемые.
P.p.s. Или выскажите, пожалуйста, свой взгляд на проблему.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Додано: Нед 15 вер, 2019 18:25
budivelnik написав:
3 Заслуга заробітчан в тому що вони
б - не забули про свої родини
это заслуга их родителей)
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Додано: Нед 15 вер, 2019 18:25
budivelnik написав:
2 Для зрадофіла - це не факт
С учетом позиции, которую ты пропагандируешь (что эмиграция - это благо), звание зрадофила в данном вопросе - почетно
Так что спасибо за комплимент
budivelnik написав:
3 Є така штука як насиченість ринку...
Якщо Польський ринок міг прийняти заробітчан на 4 млрд переказів в Україну, то ясно ,що поки було 1,3 - то ріст був більшим ніж коли стало 3,9.
Ухаха - если безвиз стартовал, когда европейские рынки труда УЖЕ насытились, то тем более нет здесь заслуги Порошенко. Хороша ложка к обеду (с)
Но это я так - просто ткнул тебя носом в алогичность, потому что на самом деле ты говоришь неправду - потребность в трудовых иммигрантах продолжает расти в большинстве стран Евросоюза!
PS: безвиз для украинцев - это, разумеется, благо. Для всех видов туризма, бизнеса и дипломатии. Но никак не демографии - усвой это!!!
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Додано: Нед 15 вер, 2019 18:37
Starikan написав:
Ваши (и отчасти зРадио) посты на 90% - обсуждение личных качеств и политических взглядов участников форума. На подобные посты в мой адрес я в дальнейшем не отвечаю.
На 10% - споры об истории (ВОВ, СССР).
И ни слова о том, что сейчас происходит в стране и вокруг нее.
Мое обсуждение личных качеств на 90% ограничивается констатацией лживости утверждений оппонентов. Полагаю, что ответственность за ложь все-таки лежит на лжеце, а не на том, кто называет вещи своими именами. Да, и мои обвинения во лжи в 100% случаев сопровождаются доказательствами фактов лжи.
Что касается исторических дискуссий - я их не завожу. Однако не могу и не реагировать на вбросы вроде сделанного позавчера Франтом
("об оккупации Болгарии советскими солдатами")
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Додано: Нед 15 вер, 2019 18:40
ЛАД написав:
Или выскажите, пожалуйста, свой взгляд на проблему.
.... так ніхто тут не може дати конкретні відповіді, що робити?!
- скільки не питаю - тільки мене критикують, а натомість не пропонують ЖОДНОГО свого варіанту!
.... я рахую так: раз тут більшіть не хоче миру, а як мінімум, хоче залишити все так як є - то виходить, що їх ВЛАШТОВУЄ, що майже щодня гинуть наші солдати!
... якийсь форум циніків...
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Нед 15 вер, 2019 18:43
zРадио написав:
Мое обсуждение личных качеств на 90% ограничивается констатацией лживости утверждений оппонентов. Полагаю, что ответственность за ложь все-таки лежит на лжеце, а не на том, кто называет вещи своими именами. Да, и мои обвинения во лжи в 100% случаев сопровождаются доказательствами фактов лжи.
Тебя на лжи в лужу садили неоднократно.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Нед 15 вер, 2019 18:44
Долярчик написав:
... якийсь форум циніків...
... та мізантропів...
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Мизантрóп
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Додано: Нед 15 вер, 2019 18:52
budivelnik написав:
А давайте покинемо історію і повернемось в наші дні.
Отже
1 Якщо людина бореться за приєднання землі до України - вона український герой...
А якщо бореться за відєднання від України - вона герой тієї Держави на користь якої бореться
2 Хмельницький,Бандера - боролись за Україну
Захарченко-Аксєнов- за відторгнення від України земель на користь росії
Може тепер з допомогою цього простого алгоритму поділимо тутешніх мешканців на тих хто є героєм росії і тих хто є героєм України?
Логично. Но ты же сам понимаешь, почему многие становятся на дыбы лишь при произнесении фамилий Бандеры и Шухевича - из-за их сегодняшних неадекватных поклонников.
Если бы в Украине тихо-мирно ставили памятники Бандере, уверен, не было бы никакого конфликта. Но ведь его сторонники больше ломают, чем строят! Если Бандера - герой, то почему Ватутин - враг???
Ватутин никогда не воевал против Украины - во времена УНР был еще юнцом. А во времена ВМВ он перва защищал Украину от нацистов, а затем освобождал ее от них!
PS: таких примеров тьма. Если хочешь, чтобы чтили предлагаемых тобой личностей, научись с уважением относиться к памяти других!
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Додано: Нед 15 вер, 2019 18:52
ЛАД написав:Hotab
, я уже задавал Вам вопрос - Вы как военный человек считаете, что укр. армия может победить Росс. армию?
Или Вы считаете, что в случае наступления на Донбасс, Россия не вмешается?
Если ни первое, ни второе, то почему Вы выступаете против мира?
P.s. Понятно, что условия мира должны быть приемлемые.
P.p.s. Или выскажите, пожалуйста, свой взгляд на проблему.
в чому зміст наступу на Донбас?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Нед 15 вер, 2019 18:53
zРадио написав:
безвиз для украинцев - это, разумеется, благо. Для всех видов туризма, бизнеса и дипломатии. Но никак не демографии - усвой это!!!
1 По демографії
Є безвіз-нема безвізу - демографій пофіг
2 По причинам заробітчанства
а - винувата росія
б - Порошенко допоміг майбутнім заробітчанам пережити погані часи
в - заробітчани своїми переказами віддячують Державі в якій народились/виросли/вивчились
3 По вигодам
а - найбільша вигода-стабільний курс
б - наступна після курсу-збільшення ринку за рахунок коштів присланих заробітчанами
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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