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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3973397439753976>
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 18:55

  zРадио написав:
  budivelnik написав:2 Для зрадофіла - це не факт


С учетом позиции, которую ты пропагандируешь (что эмиграция - это благо), звание зрадофила в данном вопросе - почетно :mrgreen: Так что спасибо за комплимент

  budivelnik написав:3 Є така штука як насиченість ринку...
Якщо Польський ринок міг прийняти заробітчан на 4 млрд переказів в Україну, то ясно ,що поки було 1,3 - то ріст був більшим ніж коли стало 3,9.


Ухаха - если безвиз стартовал, когда европейские рынки труда УЖЕ насытились, то тем более нет здесь заслуги Порошенко. Хороша ложка к обеду (с)
Но это я так - просто ткнул тебя носом в алогичность, потому что на самом деле ты говоришь неправду - потребность в трудовых иммигрантах продолжает расти в большинстве стран Евросоюза!

PS: безвиз для украинцев - это, разумеется, благо. Для всех видов туризма, бизнеса и дипломатии. Но никак не демографии - усвой это!!!

в тебе позиція Сталіна: попав в полон - зрадник, носиш Адідас - завтра родіну продаш.
Знаєш англійську мову - американській шпигун.
Знаєш іврит - агент мосада.
Знаєш російську - ГРУшник.

От євреї з України їдуть.
По твоїй логіці євреї - зрадники.
Цікаво а що скаже шапо?
Востаннє редагувалось flyman в Нед 15 вер, 2019 18:59, всього редагувалось 1 раз.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 19:02

  zРадио написав:
  budivelnik написав:А давайте покинемо історію і повернемось в наші дні.
Отже
1 Якщо людина бореться за приєднання землі до України - вона український герой...
А якщо бореться за відєднання від України - вона герой тієї Держави на користь якої бореться
2 Хмельницький,Бандера - боролись за Україну
Захарченко-Аксєнов- за відторгнення від України земель на користь росії

Може тепер з допомогою цього простого алгоритму поділимо тутешніх мешканців на тих хто є героєм росії і тих хто є героєм України?
Логично. Но ты же сам понимаешь, почему многие становятся на дыбы лишь при произнесении фамилий Бандеры и Шухевича - из-за их сегодняшних неадекватных поклонников.
Если бы в Украине тихо-мирно ставили памятники Бандере, уверен, не было бы никакого конфликта. Но ведь его сторонники больше ломают, чем строят! Если Бандера - герой, то почему Ватутин - враг???
Ватутин никогда не воевал против Украины - во времена УНР был еще юнцом. А во времена ВМВ он перва защищал Украину от нацистов, а затем освобождал ее от них!
PS: таких примеров тьма. Если хочешь, чтобы чтили предлагаемых тобой личностей, научись с уважением относиться к памяти других!
1 Я з Звенигородки , там є станція Ватутіно-її ніхто не перейменовував ,підозрюю ,що навпроти вокзалу як стояв памятник Ватутіну-так і стоїть
2 Чомусь ОРДЛОвці під прапором возєднання з росією-розривають на шматки Україну-я повинен аплодувати?
3 При чому тут Бандера-Шухевич(за Свободу проголосувало менше 3%) з європейським вектором?
Так вони хотіли щоб Україна була
а - незалежною
б - самостійною
в - європейською
Державою
4 Як поясните те що останні 4 президенти проголошували напрямок в Європу
Ющенко+Порошенко-100% проєвропейські
Янукович - 95% проєвропейський( до листопада2013 ми йшли в Європу під його керівництвом)
Зеленський-проголошує себе проєвропейцем.а росії -просто сусідом.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 19:08

  Долярчик написав:
  budivelnik написав:
  Долярчик написав:... скільки для атовців житла збудував будівельник?
- ти ж будівельник, чи тріпло? (це покищо запитання :) )
Хочеш мірятись?
Я за останніх 4 роки сплатив близько 1 млн грн різного роду податків/зборів
Держава може за ці гроші купити 70 м2 для атовців
Скільки за 4 роки сплатив ти?
.... халва-халва-халва!
- на словах, і я 100500 мільйонів податку сплатив і що? :lol:
Хочеш перевірити-можеш
Заходиш в кафе,адреса тобі відома, просиш мене відкрити на компютері будь-який місяць в медку і по зданим звітам дивишся суми до сплати в місяці..Помножити будь-яку суму на 4 роки(48 місяців) я думаю зможе навіть такий примітив як ти...
Тому не радив би мірятись з своїми нещасними єсв+пдфо в розмірі 50 000 грн за останні 4 роки... і це при тому що для себе коханого ти за той самий час квартирку вартістю в 1 млн грн прикупив+грошики на депо поклав+відремонтував...
То як-заткнешся сам чи заткнешся з поваги до інших?
чи заткнешся бо соромно?
вибирай.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 19:10

  zРадио написав:Если бы в Украине тихо-мирно ставили памятники Бандере, уверен, не было бы никакого конфликта. Но ведь его сторонники больше ломают, чем строят! Если Бандера - герой, то почему Ватутин - враг???

Ложь, трындежь и провокция.
Тихо-мирно ставят те немногие памятники Бандере. Но корёжит от этого факта почему-то тебя и тебе подобных любителей России и СССР.
И если ты из Киева, то пойди прогуляйся в Мариинский парк. Там стоит памятник Ватутину
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 19:11

  Долярчик написав:.... я рахую так: раз тут більшіть не хоче миру, а як мінімум, хоче залишити все так як є - то виходить, що їх ВЛАШТОВУЄ, що майже щодня гинуть наші солдати!

... якийсь форум циніків...

Ты так прикалываешься или реально тупой? Не БЫВАЕТ ЗАЩИТЫ СВОЕЙ СТРАНЫ БЕЗ ЖЕРТВ! А про "щодня гинуть наші солдати" - это тебе надо вопросы задавать России, которая убивала, убивает, и будет нас убивать при любом раскладе. Даже если ты заключишь 10 мирных договоров с ней и будешь каждый день по 100 раз её в задницу целовать! Россия понимает только силу, а об слабых ноги вытирает и к себе в стойло ставит.

И еще про солдат и оборону. Израиль с момента основания в 1949 году постоянно воюет с арабами. 70 лет подряд, без перерыва. Просто потому, что иначе всех евреев пустят в расход. И никто, повторяю НИКТО из жителей Израиля за это время ни разу не сказал "давайте прекратим стрелять, а то наши солдаты гибнут". Потому что пока стреляют израильские солдаты - жив израильский народ. А как только перестанут стрелять, так сразу и наступит конец и Израилю, и живущим там евреям. Это тебе так, к размышлению информация. Может когда пробухаешься, мозг включишь хоть немного.

  vovan_prm написав:Пацаны, а не шли бы вы на политическую ветку

Валюта и политика очень тесно связаны. Если сейчас Зе сольет Украину, то все инвесторы отсюда быстро свалят. И будет, как после лета 2014 до осени 2015. Т.е. минимум девальвация в 3 раза.
Востаннє редагувалось yuri_m в Нед 15 вер, 2019 19:15, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 19:12

Это не соответствует действительности. Многие начали ездить в ЕС подрабатывать на короткий срок. Знакомая именно из за того что не нужно заморачиваться с визами начала ездить в Эстонию подрабатывать в отелях на три месяца там и три тут гуляет.
  zРадио написав:
  budivelnik написав:2 Заслуга Порошенка в тому ,що він добив введення безвізу . чим нівелював спроби росії викликати економічний бунт в Україні


Чушь.

Вот тебе данные по переводам из Польши (в млрд долларов):
2015 = 1,33
2016 = 1,99
2017 = 3,16
2018 = 3,65.

https://index.minfin.com.ua/economy/transfer/2018/

Как видно, именно до введения безвиза отмечаются высокие темпы прироста. После они снижаются.

Эта динамика вместе с динамикой средней зарплаты (которая в 2015-м опускалась ниже 200 долларов) говорит о том, что трудовая эмиграция является ответом на рост бедности, а безвизовый въезд - дело десятое. В таком непростом как с моральной, так и с технической точки зрения мероприятии - смене страны жительства и работы - усилия по получению визы не имеют никакого значения
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 19:14

budivelnik
... то варіати будуть що-до завершення війни? - чи нехай все залишається як є зараз?(і байдуже, що гинуть солдати...- так? )

п. с.
... а адреси кафе, я так і не знаю!
- знаю лише, що десь на Дністерській....

- але, можеш СМІЛИВО тут її нагадати! :lol: :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 19:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Более того, если раньше трудовая миграция в ЕС была в основном из жителей западных областей, то сейчас практически все области двинули на подработки. Сел в автобус и поехал.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 19:20

  Долярчик написав:budivelnik
... то варіати будуть що-до завершення війни? - чи нехай все залишається як є зараз?(і байдуже, що гинуть солдати...- так? )
п. с.
... а адреси кафе, я так і не знаю!
- знаю лише, що десь на Дністерській....
- але, можеш СМІЛИВО тут її нагадати! :lol: :mrgreen:
1 Дурню
Я називав адресу тут разів пять
Для дебілоїдів можу повторити вшосте-Зелена115Б коло світлофору, + навіть фото його викладав - це по адресі
2 По ситуації
Поки нас атакують-ми захищаємось
При захисті кількість загиблих в рази менше серед тих хто захищається в порівнянні з тими хто атакує
Тому хочемо найменше втратити в протистоянні з армією яка в рази більша від нашої - стоїмо в глухій обороні
3 Це не заважає ,білобілетникам а-ля ти ,піти диверсантом і щось в ОРДЛО пошколити, все одно від тебе користі для Держави немає (ні патріотизму ні податків-хіба що аналізи), а так
а - збільшиш наші шанси
б - сам зробиш те до чого когось закликаєш
в-якщо всі такі як ти це повторять-на фасаді школи де ти вчився буде меморіальна плита,жінка отримає пенсію по втраті годувальника.Україна визволить ОРДЛО.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 19:25

  budivelnik написав:
  zРадио написав:
  budivelnik написав:А давайте покинемо історію і повернемось в наші дні.
Отже
1 Якщо людина бореться за приєднання землі до України - вона український герой...
А якщо бореться за відєднання від України - вона герой тієї Держави на користь якої бореться
2 Хмельницький,Бандера - боролись за Україну
Захарченко-Аксєнов- за відторгнення від України земель на користь росії

Може тепер з допомогою цього простого алгоритму поділимо тутешніх мешканців на тих хто є героєм росії і тих хто є героєм України?
Логично. Но ты же сам понимаешь, почему многие становятся на дыбы лишь при произнесении фамилий Бандеры и Шухевича - из-за их сегодняшних неадекватных поклонников.
Если бы в Украине тихо-мирно ставили памятники Бандере, уверен, не было бы никакого конфликта. Но ведь его сторонники больше ломают, чем строят! Если Бандера - герой, то почему Ватутин - враг???
Ватутин никогда не воевал против Украины - во времена УНР был еще юнцом. А во времена ВМВ он перва защищал Украину от нацистов, а затем освобождал ее от них!
PS: таких примеров тьма. Если хочешь, чтобы чтили предлагаемых тобой личностей, научись с уважением относиться к памяти других!
1 Я з Звенигородки , там є станція Ватутіно-її ніхто не перейменовував ,підозрюю ,що навпроти вокзалу як стояв памятник Ватутіну-так і стоїть

Вы в состоянии рассказать кто это?
По всем сторонам истории.
  budivelnik написав:2 Чомусь ОРДЛОвці під прапором возєднання з росією-розривають на шматки Україну-я повинен аплодувати?

Не гадьте под себя "ОРДЛО" - оккупированные части Донецкой и Луганской областей.
Что оккупант скажет то и сделают - логики ни какой, только "цель".
  budivelnik написав:3 При чому тут Бандера-Шухевич(за Свободу проголосувало менше 3%) з європейським вектором?
Так вони хотіли щоб Україна була
а - незалежною
б - самостійною
в - європейською
Державою

Где ВЫ видели, нищей малиной криминала - мучно-банановой, плодящей самую доступную рабочую силу в Европе?
С холодным, голодным населением, и тотальной разрухой навязанной ордами экономического криминала?
Без Правным коренным населением?
  budivelnik написав:4 Як поясните те що останні 4 президенти проголошували напрямок в Європу
Ющенко+Порошенко-100% проєвропейські
Янукович - 95% проєвропейський( до листопада2013 ми йшли в Європу під його керівництвом)
Зеленський-проголошує себе проєвропейцем.а росії -просто сусідом.


Курс хоть на МАРС - работать нужно, развивать свой рынок, технологии, производство, науку, население, инфроструктуру, Право, ....
- У нас, под звон наёмных кликуш только "ЛГБТ парады"
- Глубже копать "без автомата" невозможно: нацарював, тай втік.(Ворам Право - населенню обов'язки)
- Для населения бежать единый способ выживания.(при чём навязанный извне)
"Работал" только Чивакуня с Кровосисем и только на свои семьи.
Тот смрад, что пришел позже - только на себя!(и только грабежом - ведь у папередников прокатило и сбежать дали) "Грабь награбленное", животные физически не понимают слово "работать" ежедневно и тяжко, добиваясь реальных результатов.(это маленький пример только по транспорту https://censor.net.ua/news/3148444/vago ... nnee_gerus )
Попытки сыграть "в Пиночета" были присечены вновь "из-вне"(пора уже понимать, что "Государство" имеет только врагов, или союзников по выгодной им теме и в короткий промежуток времени)
- При чём все однозначно против Государства "Украина"

А видев, такое ещё при Союзе могу однозначно заявить: https://gordonua.com/publications/zaman ... 22747.html

Но эуропейцы кинули.....
За то все с восторгом, и распростёртыми руками приняли "беженцев с капиталом" - некоторые страны умудрились на этом удвоить ВВП.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Нед 15 вер, 2019 19:45, всього редагувалось 2 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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