Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
С учетом позиции, которую ты пропагандируешь (что эмиграция - это благо), звание зрадофила в данном вопросе - почетно Так что спасибо за комплимент
budivelnik написав:3 Є така штука як насиченість ринку... Якщо Польський ринок міг прийняти заробітчан на 4 млрд переказів в Україну, то ясно ,що поки було 1,3 - то ріст був більшим ніж коли стало 3,9.
Ухаха - если безвиз стартовал, когда европейские рынки труда УЖЕ насытились, то тем более нет здесь заслуги Порошенко. Хороша ложка к обеду (с) Но это я так - просто ткнул тебя носом в алогичность, потому что на самом деле ты говоришь неправду - потребность в трудовых иммигрантах продолжает расти в большинстве стран Евросоюза!
PS: безвиз для украинцев - это, разумеется, благо. Для всех видов туризма, бизнеса и дипломатии. Но никак не демографии - усвой это!!!
в тебе позиція Сталіна: попав в полон - зрадник, носиш Адідас - завтра родіну продаш. Знаєш англійську мову - американській шпигун. Знаєш іврит - агент мосада. Знаєш російську - ГРУшник.
От євреї з України їдуть. По твоїй логіці євреї - зрадники. Цікаво а що скаже шапо?
Востаннє редагувалось flyman в Нед 15 вер, 2019 18:59, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
budivelnik написав:А давайте покинемо історію і повернемось в наші дні. Отже 1 Якщо людина бореться за приєднання землі до України - вона український герой... А якщо бореться за відєднання від України - вона герой тієї Держави на користь якої бореться 2 Хмельницький,Бандера - боролись за Україну Захарченко-Аксєнов- за відторгнення від України земель на користь росії
Може тепер з допомогою цього простого алгоритму поділимо тутешніх мешканців на тих хто є героєм росії і тих хто є героєм України?
Логично. Но ты же сам понимаешь, почему многие становятся на дыбы лишь при произнесении фамилий Бандеры и Шухевича - из-за их сегодняшних неадекватных поклонников. Если бы в Украине тихо-мирно ставили памятники Бандере, уверен, не было бы никакого конфликта. Но ведь его сторонники больше ломают, чем строят! Если Бандера - герой, то почему Ватутин - враг??? Ватутин никогда не воевал против Украины - во времена УНР был еще юнцом. А во времена ВМВ он перва защищал Украину от нацистов, а затем освобождал ее от них! PS: таких примеров тьма. Если хочешь, чтобы чтили предлагаемых тобой личностей, научись с уважением относиться к памяти других!
1 Я з Звенигородки , там є станція Ватутіно-її ніхто не перейменовував ,підозрюю ,що навпроти вокзалу як стояв памятник Ватутіну-так і стоїть 2 Чомусь ОРДЛОвці під прапором возєднання з росією-розривають на шматки Україну-я повинен аплодувати? 3 При чому тут Бандера-Шухевич(за Свободу проголосувало менше 3%) з європейським вектором? Так вони хотіли щоб Україна була а - незалежною б - самостійною в - європейською Державою 4 Як поясните те що останні 4 президенти проголошували напрямок в Європу Ющенко+Порошенко-100% проєвропейські Янукович - 95% проєвропейський( до листопада2013 ми йшли в Європу під його керівництвом) Зеленський-проголошує себе проєвропейцем.а росії -просто сусідом.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Долярчик написав:... скільки для атовців житла збудував будівельник? - ти ж будівельник, чи тріпло? (це покищо запитання )
Хочеш мірятись? Я за останніх 4 роки сплатив близько 1 млн грн різного роду податків/зборів Держава може за ці гроші купити 70 м2 для атовців Скільки за 4 роки сплатив ти?
.... халва-халва-халва! - на словах, і я 100500 мільйонів податку сплатив і що?
Хочеш перевірити-можеш Заходиш в кафе,адреса тобі відома, просиш мене відкрити на компютері будь-який місяць в медку і по зданим звітам дивишся суми до сплати в місяці..Помножити будь-яку суму на 4 роки(48 місяців) я думаю зможе навіть такий примітив як ти... Тому не радив би мірятись з своїми нещасними єсв+пдфо в розмірі 50 000 грн за останні 4 роки... і це при тому що для себе коханого ти за той самий час квартирку вартістю в 1 млн грн прикупив+грошики на депо поклав+відремонтував... То як-заткнешся сам чи заткнешся з поваги до інших? чи заткнешся бо соромно? вибирай.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
zРадио написав:Если бы в Украине тихо-мирно ставили памятники Бандере, уверен, не было бы никакого конфликта. Но ведь его сторонники больше ломают, чем строят! Если Бандера - герой, то почему Ватутин - враг???
Ложь, трындежь и провокция. Тихо-мирно ставят те немногие памятники Бандере. Но корёжит от этого факта почему-то тебя и тебе подобных любителей России и СССР. И если ты из Киева, то пойди прогуляйся в Мариинский парк. Там стоит памятник Ватутину
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Долярчик написав:.... я рахую так: раз тут більшіть не хоче миру, а як мінімум, хоче залишити все так як є - то виходить, що їх ВЛАШТОВУЄ, що майже щодня гинуть наші солдати!
... якийсь форум циніків...
Ты так прикалываешься или реально тупой? Не БЫВАЕТ ЗАЩИТЫ СВОЕЙ СТРАНЫ БЕЗ ЖЕРТВ! А про "щодня гинуть наші солдати" - это тебе надо вопросы задавать России, которая убивала, убивает, и будет нас убивать при любом раскладе. Даже если ты заключишь 10 мирных договоров с ней и будешь каждый день по 100 раз её в задницу целовать! Россия понимает только силу, а об слабых ноги вытирает и к себе в стойло ставит.
И еще про солдат и оборону. Израиль с момента основания в 1949 году постоянно воюет с арабами. 70 лет подряд, без перерыва. Просто потому, что иначе всех евреев пустят в расход. И никто, повторяю НИКТО из жителей Израиля за это время ни разу не сказал "давайте прекратим стрелять, а то наши солдаты гибнут". Потому что пока стреляют израильские солдаты - жив израильский народ. А как только перестанут стрелять, так сразу и наступит конец и Израилю, и живущим там евреям. Это тебе так, к размышлению информация. Может когда пробухаешься, мозг включишь хоть немного.
vovan_prm написав:Пацаны, а не шли бы вы на политическую ветку
Валюта и политика очень тесно связаны. Если сейчас Зе сольет Украину, то все инвесторы отсюда быстро свалят. И будет, как после лета 2014 до осени 2015. Т.е. минимум девальвация в 3 раза.
Востаннє редагувалось yuri_m в Нед 15 вер, 2019 19:15, всього редагувалось 3 разів.
Это не соответствует действительности. Многие начали ездить в ЕС подрабатывать на короткий срок. Знакомая именно из за того что не нужно заморачиваться с визами начала ездить в Эстонию подрабатывать в отелях на три месяца там и три тут гуляет.
zРадио написав:
budivelnik написав:2 Заслуга Порошенка в тому ,що він добив введення безвізу . чим нівелював спроби росії викликати економічний бунт в Україні
Чушь.
Вот тебе данные по переводам из Польши (в млрд долларов): 2015 = 1,33 2016 = 1,99 2017 = 3,16 2018 = 3,65.
Как видно, именно до введения безвиза отмечаются высокие темпы прироста. После они снижаются.
Эта динамика вместе с динамикой средней зарплаты (которая в 2015-м опускалась ниже 200 долларов) говорит о том, что трудовая эмиграция является ответом на рост бедности, а безвизовый въезд - дело десятое. В таком непростом как с моральной, так и с технической точки зрения мероприятии - смене страны жительства и работы - усилия по получению визы не имеют никакого значения
budivelnik ... то варіати будуть що-до завершення війни? - чи нехай все залишається як є зараз?(і байдуже, що гинуть солдати...- так? )
п. с. ... а адреси кафе, я так і не знаю! - знаю лише, що десь на Дністерській....
- але, можеш СМІЛИВО тут її нагадати!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик написав:budivelnik ... то варіати будуть що-до завершення війни? - чи нехай все залишається як є зараз?(і байдуже, що гинуть солдати...- так? ) п. с. ... а адреси кафе, я так і не знаю! - знаю лише, що десь на Дністерській.... - але, можеш СМІЛИВО тут її нагадати!
1 Дурню Я називав адресу тут разів пять Для дебілоїдів можу повторити вшосте-Зелена115Б коло світлофору, + навіть фото його викладав - це по адресі 2 По ситуації Поки нас атакують-ми захищаємось При захисті кількість загиблих в рази менше серед тих хто захищається в порівнянні з тими хто атакує Тому хочемо найменше втратити в протистоянні з армією яка в рази більша від нашої - стоїмо в глухій обороні 3 Це не заважає ,білобілетникам а-ля ти ,піти диверсантом і щось в ОРДЛО пошколити, все одно від тебе користі для Держави немає (ні патріотизму ні податків-хіба що аналізи), а так а - збільшиш наші шанси б - сам зробиш те до чого когось закликаєш в-якщо всі такі як ти це повторять-на фасаді школи де ти вчився буде меморіальна плита,жінка отримає пенсію по втраті годувальника.Україна визволить ОРДЛО.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik написав:А давайте покинемо історію і повернемось в наші дні. Отже 1 Якщо людина бореться за приєднання землі до України - вона український герой... А якщо бореться за відєднання від України - вона герой тієї Держави на користь якої бореться 2 Хмельницький,Бандера - боролись за Україну Захарченко-Аксєнов- за відторгнення від України земель на користь росії
Може тепер з допомогою цього простого алгоритму поділимо тутешніх мешканців на тих хто є героєм росії і тих хто є героєм України?
Логично. Но ты же сам понимаешь, почему многие становятся на дыбы лишь при произнесении фамилий Бандеры и Шухевича - из-за их сегодняшних неадекватных поклонников. Если бы в Украине тихо-мирно ставили памятники Бандере, уверен, не было бы никакого конфликта. Но ведь его сторонники больше ломают, чем строят! Если Бандера - герой, то почему Ватутин - враг??? Ватутин никогда не воевал против Украины - во времена УНР был еще юнцом. А во времена ВМВ он перва защищал Украину от нацистов, а затем освобождал ее от них! PS: таких примеров тьма. Если хочешь, чтобы чтили предлагаемых тобой личностей, научись с уважением относиться к памяти других!
1 Я з Звенигородки , там є станція Ватутіно-її ніхто не перейменовував ,підозрюю ,що навпроти вокзалу як стояв памятник Ватутіну-так і стоїть
Вы в состоянии рассказать кто это? По всем сторонам истории.
budivelnik написав:2 Чомусь ОРДЛОвці під прапором возєднання з росією-розривають на шматки Україну-я повинен аплодувати?
Не гадьте под себя "ОРДЛО" - оккупированные части Донецкой и Луганской областей. Что оккупант скажет то и сделают - логики ни какой, только "цель".
budivelnik написав:3 При чому тут Бандера-Шухевич(за Свободу проголосувало менше 3%) з європейським вектором? Так вони хотіли щоб Україна була а - незалежною б - самостійною в - європейською Державою
Где ВЫ видели, нищей малиной криминала - мучно-банановой, плодящей самую доступную рабочую силу в Европе? С холодным, голодным населением, и тотальной разрухой навязанной ордами экономического криминала? Без Правным коренным населением?
budivelnik написав:4 Як поясните те що останні 4 президенти проголошували напрямок в Європу Ющенко+Порошенко-100% проєвропейські Янукович - 95% проєвропейський( до листопада2013 ми йшли в Європу під його керівництвом) Зеленський-проголошує себе проєвропейцем.а росії -просто сусідом.
Курс хоть на МАРС - работать нужно, развивать свой рынок, технологии, производство, науку, население, инфроструктуру, Право, .... - У нас, под звон наёмных кликуш только "ЛГБТ парады" - Глубже копать "без автомата" невозможно: нацарював, тай втік.(Ворам Право - населенню обов'язки) - Для населения бежать единый способ выживания.(при чём навязанный извне) "Работал" только Чивакуня с Кровосисем и только на свои семьи. Тот смрад, что пришел позже - только на себя!(и только грабежом - ведь у папередников прокатило и сбежать дали) "Грабь награбленное", животные физически не понимают слово "работать" ежедневно и тяжко, добиваясь реальных результатов.(это маленький пример только по транспорту https://censor.net.ua/news/3148444/vago ... nnee_gerus ) Попытки сыграть "в Пиночета" были присечены вновь "из-вне"(пора уже понимать, что "Государство" имеет только врагов, или союзников по выгодной им теме и в короткий промежуток времени) - При чём все однозначно против Государства "Украина"
Но эуропейцы кинули..... За то все с восторгом, и распростёртыми руками приняли "беженцев с капиталом" - некоторые страны умудрились на этом удвоить ВВП.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Нед 15 вер, 2019 19:45, всього редагувалось 2 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.