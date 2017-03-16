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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3973397439753976> Додано: Нед 15 вер, 2019 18:55 zРадио написав: budivelnik написав: 2 Для зрадофіла - це не факт

2 Для зрадофіла - це не факт



С учетом позиции, которую ты пропагандируешь (что эмиграция - это благо), звание зрадофила в данном вопросе - почетно Так что спасибо за комплимент



budivelnik написав: 3 Є така штука як насиченість ринку...

Якщо Польський ринок міг прийняти заробітчан на 4 млрд переказів в Україну, то ясно ,що поки було 1,3 - то ріст був більшим ніж коли стало 3,9. 3 Є така штука як насиченість ринку...Якщо Польський ринок міг прийняти заробітчан на 4 млрд переказів в Україну, то ясно ,що поки було 1,3 - то ріст був більшим ніж коли стало 3,9.



Ухаха - если безвиз стартовал, когда европейские рынки труда УЖЕ насытились, то тем более нет здесь заслуги Порошенко. Хороша ложка к обеду (с)

Но это я так - просто ткнул тебя носом в алогичность, потому что на самом деле ты говоришь неправду - потребность в трудовых иммигрантах продолжает расти в большинстве стран Евросоюза!



PS: безвиз для украинцев - это, разумеется, благо. Для всех видов туризма, бизнеса и дипломатии. Но никак не демографии - усвой это!!! С учетом позиции, которую ты пропагандируешь (что эмиграция - это благо), звание зрадофила в данном вопросе - почетноТак что спасибо за комплиментУхаха - если безвиз стартовал, когда европейские рынки труда УЖЕ насытились, то тем более нет здесь заслуги Порошенко. Хороша ложка к обеду (с)Но это я так - просто ткнул тебя носом в алогичность, потому что на самом деле ты говоришь неправду - потребность в трудовых иммигрантах продолжает расти в большинстве стран Евросоюза!PS: безвиз для украинцев - это, разумеется, благо. Для всех видов туризма, бизнеса и дипломатии. Но никак не демографии - усвой это!!!

в тебе позиція Сталіна: попав в полон - зрадник, носиш Адідас - завтра родіну продаш.

Знаєш англійську мову - американській шпигун.

Знаєш іврит - агент мосада.

Знаєш російську - ГРУшник.



От євреї з України їдуть.

По твоїй логіці євреї - зрадники.

Цікаво а що скаже шапо? в тебе позиція Сталіна: попав в полон - зрадник, носиш Адідас - завтра родіну продаш.Знаєш англійську мову - американській шпигун.Знаєш іврит - агент мосада.Знаєш російську - ГРУшник.От євреї з України їдуть.По твоїй логіці євреї - зрадники.Цікаво а що скаже шапо? Востаннє редагувалось flyman в Нед 15 вер, 2019 18:59, всього редагувалось 1 раз. В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 16233 З нами з: 09.03.14 Подякував: 955 раз. Подякували: 972 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 вер, 2019 19:02 zРадио написав: budivelnik написав: А давайте покинемо історію і повернемось в наші дні.

Отже

1 Якщо людина бореться за приєднання землі до України - вона український герой...

А якщо бореться за відєднання від України - вона герой тієї Держави на користь якої бореться

2 Хмельницький,Бандера - боролись за Україну

Захарченко-Аксєнов- за відторгнення від України земель на користь росії



Може тепер з допомогою цього простого алгоритму поділимо тутешніх мешканців на тих хто є героєм росії і тих хто є героєм України? А давайте покинемо історію і повернемось в наші дні.Отже1 Якщо людина бореться за приєднання землі до України - вона український герой...А якщо бореться за відєднання від України - вона герой тієї Держави на користь якої бореться2 Хмельницький,Бандера - боролись за УкраїнуЗахарченко-Аксєнов- за відторгнення від України земель на користь росіїМоже тепер з допомогою цього простого алгоритму поділимо тутешніх мешканців на тих хто є героєм росії і тих хто є героєм України? Логично. Но ты же сам понимаешь, почему многие становятся на дыбы лишь при произнесении фамилий Бандеры и Шухевича - из-за их сегодняшних неадекватных поклонников.

Если бы в Украине тихо-мирно ставили памятники Бандере, уверен, не было бы никакого конфликта. Но ведь его сторонники больше ломают, чем строят! Если Бандера - герой, то почему Ватутин - враг???

Ватутин никогда не воевал против Украины - во времена УНР был еще юнцом. А во времена ВМВ он перва защищал Украину от нацистов, а затем освобождал ее от них!

PS: таких примеров тьма. Если хочешь, чтобы чтили предлагаемых тобой личностей, научись с уважением относиться к памяти других! Логично. Но ты же сам понимаешь, почему многие становятся на дыбы лишь при произнесении фамилий Бандеры и Шухевича - из-за их сегодняшних неадекватных поклонников.Если бы в Украине тихо-мирно ставили памятники Бандере, уверен, не было бы никакого конфликта. Но ведь его сторонники больше ломают, чем строят! Если Бандера - герой, то почему Ватутин - враг???Ватутин никогда не воевал против Украины - во времена УНР был еще юнцом. А во времена ВМВ он перва защищал Украину от нацистов, а затем освобождал ее от них!PS: таких примеров тьма. Если хочешь, чтобы чтили предлагаемых тобой личностей, научись с уважением относиться к памяти других! 1 Я з Звенигородки , там є станція Ватутіно-її ніхто не перейменовував ,підозрюю ,що навпроти вокзалу як стояв памятник Ватутіну-так і стоїть

2 Чомусь ОРДЛОвці під прапором возєднання з росією-розривають на шматки Україну-я повинен аплодувати?

3 При чому тут Бандера-Шухевич(за Свободу проголосувало менше 3%) з європейським вектором?

Так вони хотіли щоб Україна була

а - незалежною

б - самостійною

в - європейською

Державою

4 Як поясните те що останні 4 президенти проголошували напрямок в Європу

Ющенко+Порошенко-100% проєвропейські

Янукович - 95% проєвропейський( до листопада2013 ми йшли в Європу під його керівництвом)

Зеленський-проголошує себе проєвропейцем.а росії -просто сусідом. 1 Я з Звенигородки , там є станція Ватутіно-її ніхто не перейменовував ,підозрюю ,що навпроти вокзалу як стояв памятник Ватутіну-так і стоїть2 Чомусь ОРДЛОвці під прапором возєднання з росією-розривають на шматки Україну-я повинен аплодувати?3 При чому тут Бандера-Шухевич(за Свободу проголосувало менше 3%) з європейським вектором?Так вони хотіли щоб Україна булаа - незалежноюб - самостійноюв - європейськоюДержавою4 Як поясните те що останні 4 президенти проголошували напрямок в ЄвропуЮщенко+Порошенко-100% проєвропейськіЯнукович - 95% проєвропейський( до листопада2013 ми йшли в Європу під його керівництвом)Зеленський-проголошує себе проєвропейцем.а росії -просто сусідом. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21378 З нами з: 15.01.09 Подякував: 147 раз. Подякували: 2147 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 вер, 2019 19:08 Долярчик написав: budivelnik написав: Долярчик написав: ... скільки для атовців житла збудував будівельник?

- ти ж будівельник, чи тріпло? (це покищо запитання ) ... скільки для атовців житла збудував будівельник?- ти ж будівельник, чи тріпло? (це покищо запитання Хочеш мірятись?

Я за останніх 4 роки сплатив близько 1 млн грн різного роду податків/зборів

Держава може за ці гроші купити 70 м2 для атовців

Скільки за 4 роки сплатив ти? Хочеш мірятись?Я за останніх 4 роки сплатив близько 1 млн грн різного роду податків/зборівДержава може за ці гроші купити 70 м2 для атовцівСкільки за 4 роки сплатив ти? .... халва-халва-халва!

- на словах, і я 100500 мільйонів податку сплатив і що? .... халва-халва-халва!- на словах, і я 100500 мільйонів податку сплатив і що? Хочеш перевірити-можеш

Заходиш в кафе,адреса тобі відома, просиш мене відкрити на компютері будь-який місяць в медку і по зданим звітам дивишся суми до сплати в місяці..Помножити будь-яку суму на 4 роки(48 місяців) я думаю зможе навіть такий примітив як ти...

Тому не радив би мірятись з своїми нещасними єсв+пдфо в розмірі 50 000 грн за останні 4 роки... і це при тому що для себе коханого ти за той самий час квартирку вартістю в 1 млн грн прикупив+грошики на депо поклав+відремонтував...

То як-заткнешся сам чи заткнешся з поваги до інших?

чи заткнешся бо соромно?

вибирай. Хочеш перевірити-можешЗаходиш в кафе,адреса тобі відома, просиш мене відкрити на компютері будь-який місяць в медку і по зданим звітам дивишся суми до сплати в місяці..Помножити будь-яку суму на 4 роки(48 місяців) я думаю зможе навіть такий примітив як ти...Тому не радив би мірятись з своїми нещасними єсв+пдфо в розмірі 50 000 грн за останні 4 роки... і це при тому що для себе коханого ти за той самий час квартирку вартістю в 1 млн грн прикупив+грошики на депо поклав+відремонтував...То як-заткнешся сам чи заткнешся з поваги до інших?чи заткнешся бо соромно?вибирай. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21378 З нами з: 15.01.09 Подякував: 147 раз. Подякували: 2147 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 вер, 2019 19:10 zРадио написав: Если бы в Украине тихо-мирно ставили памятники Бандере, уверен, не было бы никакого конфликта. Но ведь его сторонники больше ломают, чем строят! Если Бандера - герой, то почему Ватутин - враг??? Если бы в Украине тихо-мирно ставили памятники Бандере, уверен, не было бы никакого конфликта. Но ведь его сторонники больше ломают, чем строят! Если Бандера - герой, то почему Ватутин - враг???

Ложь, трындежь и провокция.

Тихо-мирно ставят те немногие памятники Бандере. Но корёжит от этого факта почему-то тебя и тебе подобных любителей России и СССР.

И если ты из Киева, то пойди прогуляйся в Мариинский парк. Там стоит памятник Ватутину Ложь, трындежь и провокция.Тихо-мирно ставят те немногие памятники Бандере. Но корёжит от этого факта почему-то тебя и тебе подобных любителей России и СССР.И если ты из Киева, то пойди прогуляйся в Мариинский парк. Там стоит памятник Ватутину "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 2906 З нами з: 31.08.09 Подякував: 232 раз. Подякували: 766 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 вер, 2019 19:11 Долярчик написав: .... я рахую так: раз тут більшіть не хоче миру, а як мінімум, хоче залишити все так як є - то виходить, що їх ВЛАШТОВУЄ, що майже щодня гинуть наші солдати!



... якийсь форум циніків... .... я рахую так: раз тут більшіть не хоче миру, а як мінімум, хоче залишити все так як є - то виходить, що їх ВЛАШТОВУЄ, що майже щодня гинуть наші солдати!... якийсь форум циніків...

Ты так прикалываешься или реально тупой? Не БЫВАЕТ ЗАЩИТЫ СВОЕЙ СТРАНЫ БЕЗ ЖЕРТВ! А про "щодня гинуть наші солдати" - это тебе надо вопросы задавать России, которая убивала, убивает, и будет нас убивать при любом раскладе. Даже если ты заключишь 10 мирных договоров с ней и будешь каждый день по 100 раз её в задницу целовать! Россия понимает только силу, а об слабых ноги вытирает и к себе в стойло ставит.



И еще про солдат и оборону. Израиль с момента основания в 1949 году постоянно воюет с арабами. 70 лет подряд, без перерыва. Просто потому, что иначе всех евреев пустят в расход. И никто, повторяю НИКТО из жителей Израиля за это время ни разу не сказал "давайте прекратим стрелять, а то наши солдаты гибнут". Потому что пока стреляют израильские солдаты - жив израильский народ. А как только перестанут стрелять, так сразу и наступит конец и Израилю, и живущим там евреям. Это тебе так, к размышлению информация. Может когда пробухаешься, мозг включишь хоть немного.



vovan_prm написав: Пацаны, а не шли бы вы на политическую ветку Пацаны, а не шли бы вы на политическую ветку

Валюта и политика очень тесно связаны. Если сейчас Зе сольет Украину, то все инвесторы отсюда быстро свалят. И будет, как после лета 2014 до осени 2015. Т.е. минимум девальвация в 3 раза. Ты так прикалываешься или реально тупой? Не БЫВАЕТ ЗАЩИТЫ СВОЕЙ СТРАНЫ БЕЗ ЖЕРТВ! А про "щодня гинуть наші солдати" - это тебе надо вопросы задавать России, которая убивала, убивает, и будет нас убивать при любом раскладе. Даже если ты заключишь 10 мирных договоров с ней и будешь каждый день по 100 раз её в задницу целовать! Россия понимает только силу, а об слабых ноги вытирает и к себе в стойло ставит.И еще про солдат и оборону. Израиль с момента основания в 1949 году постоянно воюет с арабами. 70 лет подряд, без перерыва. Просто потому, что иначе всех евреев пустят в расход. И никто, повторяю НИКТО из жителей Израиля за это время ни разу не сказал "давайте прекратим стрелять, а то наши солдаты гибнут". Потому что пока стреляют израильские солдаты - жив израильский народ. А как только перестанут стрелять, так сразу и наступит конец и Израилю, и живущим там евреям. Это тебе так, к размышлению информация. Может когда пробухаешься, мозг включишь хоть немного.Валюта и политика очень тесно связаны. Если сейчас Зе сольет Украину, то все инвесторы отсюда быстро свалят. И будет, как после лета 2014 до осени 2015. Т.е. минимум девальвация в 3 раза. Востаннє редагувалось yuri_m в Нед 15 вер, 2019 19:15, всього редагувалось 3 разів. yuri_m Повідомлень: 536 З нами з: 25.11.08 Подякував: 20 раз. Подякували: 244 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 вер, 2019 19:12

zРадио написав: budivelnik написав: 2 Заслуга Порошенка в тому ,що він добив введення безвізу . чим нівелював спроби росії викликати економічний бунт в Україні

2 Заслуга Порошенка в тому ,що він добив введення безвізу . чим нівелював спроби росії викликати економічний бунт в Україні



Чушь.



Вот тебе данные по переводам из Польши (в млрд долларов):

2015 = 1,33

2016 = 1,99

2017 = 3,16

2018 = 3,65.



https://index.minfin.com.ua/economy/transfer/2018/



Как видно, именно до введения безвиза отмечаются высокие темпы прироста. После они снижаются.



Эта динамика вместе с динамикой средней зарплаты (которая в 2015-м опускалась ниже 200 долларов) говорит о том, что трудовая эмиграция является ответом на рост бедности, а безвизовый въезд - дело десятое. В таком непростом как с моральной, так и с технической точки зрения мероприятии - смене страны жительства и работы - усилия по получению визы не имеют никакого значения Чушь.Вот тебе данные по переводам из Польши (в млрд долларов):2015 = 1,332016 = 1,992017 = 3,162018 = 3,65.Как видно, именновведения безвиза отмечаются высокие темпы прироста.они снижаются.Эта динамика вместе с динамикой средней зарплаты (которая в 2015-м опускалась ниже 200 долларов) говорит о том, что трудовая эмиграция является ответом на рост бедности, а безвизовый въезд - дело десятое. В таком непростом как с моральной, так и с технической точки зрения мероприятии - смене страны жительства и работы - усилия по получению визы не имеют никакого значения Это не соответствует действительности. Многие начали ездить в ЕС подрабатывать на короткий срок. Знакомая именно из за того что не нужно заморачиваться с визами начала ездить в Эстонию подрабатывать в отелях на три месяца там и три тут гуляет. Zebra

Повідомлень: 7175 З нами з: 21.09.12 Подякував: 593 раз. Подякували: 1069 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 вер, 2019 19:14 budivelnik

... то варіати будуть що-до завершення війни? - чи нехай все залишається як є зараз?(і байдуже, що гинуть солдати...- так? )



п. с.

... а адреси кафе, я так і не знаю!

- знаю лише, що десь на Дністерській....



- але, можеш СМІЛИВО тут її нагадати! ... то варіати будуть що-до завершення війни? - чи нехай все залишається як є зараз?(і байдуже, що гинуть солдати...- так? )п. с.... а адреси кафе, я так і не знаю!- знаю лише, що десь на Дністерській....- але, можеш СМІЛИВО тут її нагадати! ...я ще три роки тому написав це:

...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.! Долярчик

Повідомлень: 6881 З нами з: 19.10.15 Подякував: 461 раз. Подякували: 471 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 вер, 2019 19:15 Re: Валютный рынок в контексте ДС Более того, если раньше трудовая миграция в ЕС была в основном из жителей западных областей, то сейчас практически все области двинули на подработки. Сел в автобус и поехал. Zebra

Повідомлень: 7175 З нами з: 21.09.12 Подякував: 593 раз. Подякували: 1069 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 вер, 2019 19:20 Долярчик написав: budivelnik

... то варіати будуть що-до завершення війни? - чи нехай все залишається як є зараз?(і байдуже, що гинуть солдати...- так? )

п. с.

... а адреси кафе, я так і не знаю!

- знаю лише, що десь на Дністерській....

- але, можеш СМІЛИВО тут її нагадати! ... то варіати будуть що-до завершення війни? - чи нехай все залишається як є зараз?(і байдуже, що гинуть солдати...- так? )п. с.... а адреси кафе, я так і не знаю!- знаю лише, що десь на Дністерській....- але, можеш СМІЛИВО тут її нагадати! 1 Дурню

Я називав адресу тут разів пять

Для дебілоїдів можу повторити вшосте-Зелена115Б коло світлофору, + навіть фото його викладав - це по адресі

2 По ситуації

Поки нас атакують-ми захищаємось

При захисті кількість загиблих в рази менше серед тих хто захищається в порівнянні з тими хто атакує

Тому хочемо найменше втратити в протистоянні з армією яка в рази більша від нашої - стоїмо в глухій обороні

3 Це не заважає ,білобілетникам а-ля ти ,піти диверсантом і щось в ОРДЛО пошколити, все одно від тебе користі для Держави немає (ні патріотизму ні податків-хіба що аналізи), а так

а - збільшиш наші шанси

б - сам зробиш те до чого когось закликаєш

в-якщо всі такі як ти це повторять-на фасаді школи де ти вчився буде меморіальна плита,жінка отримає пенсію по втраті годувальника.Україна визволить ОРДЛО. 1 ДурнюЯ називав адресу тут разів пятьДля дебілоїдів можу повторити вшосте-Зелена115Б коло світлофору, + навіть фото його викладав - це по адресі2 По ситуаціїПоки нас атакують-ми захищаємосьПри захисті кількість загиблих в рази менше серед тих хто захищається в порівнянні з тими хто атакуєТому хочемо найменше втратити в протистоянні з армією яка в рази більша від нашої - стоїмо в глухій обороні3 Це не заважає ,білобілетникам а-ля ти ,піти диверсантом і щось в ОРДЛО пошколити, все одно від тебе користі для Держави немає (ні патріотизму ні податків-хіба що аналізи), а така - збільшиш наші шансиб - сам зробиш те до чого когось закликаєшв-якщо всі такі як ти це повторять-на фасаді школи де ти вчився буде меморіальна плита,жінка отримає пенсію по втраті годувальника.Україна визволить ОРДЛО. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21378 З нами з: 15.01.09 Подякував: 147 раз. Подякували: 2147 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 вер, 2019 19:25 budivelnik написав: zРадио написав: budivelnik написав: А давайте покинемо історію і повернемось в наші дні.

Отже

1 Якщо людина бореться за приєднання землі до України - вона український герой...

А якщо бореться за відєднання від України - вона герой тієї Держави на користь якої бореться

2 Хмельницький,Бандера - боролись за Україну

Захарченко-Аксєнов- за відторгнення від України земель на користь росії



Може тепер з допомогою цього простого алгоритму поділимо тутешніх мешканців на тих хто є героєм росії і тих хто є героєм України? А давайте покинемо історію і повернемось в наші дні.Отже1 Якщо людина бореться за приєднання землі до України - вона український герой...А якщо бореться за відєднання від України - вона герой тієї Держави на користь якої бореться2 Хмельницький,Бандера - боролись за УкраїнуЗахарченко-Аксєнов- за відторгнення від України земель на користь росіїМоже тепер з допомогою цього простого алгоритму поділимо тутешніх мешканців на тих хто є героєм росії і тих хто є героєм України? Логично. Но ты же сам понимаешь, почему многие становятся на дыбы лишь при произнесении фамилий Бандеры и Шухевича - из-за их сегодняшних неадекватных поклонников.

Если бы в Украине тихо-мирно ставили памятники Бандере, уверен, не было бы никакого конфликта. Но ведь его сторонники больше ломают, чем строят! Если Бандера - герой, то почему Ватутин - враг???

Ватутин никогда не воевал против Украины - во времена УНР был еще юнцом. А во времена ВМВ он перва защищал Украину от нацистов, а затем освобождал ее от них!

PS: таких примеров тьма. Если хочешь, чтобы чтили предлагаемых тобой личностей, научись с уважением относиться к памяти других! Логично. Но ты же сам понимаешь, почему многие становятся на дыбы лишь при произнесении фамилий Бандеры и Шухевича - из-за их сегодняшних неадекватных поклонников.Если бы в Украине тихо-мирно ставили памятники Бандере, уверен, не было бы никакого конфликта. Но ведь его сторонники больше ломают, чем строят! Если Бандера - герой, то почему Ватутин - враг???Ватутин никогда не воевал против Украины - во времена УНР был еще юнцом. А во времена ВМВ он перва защищал Украину от нацистов, а затем освобождал ее от них!PS: таких примеров тьма. Если хочешь, чтобы чтили предлагаемых тобой личностей, научись с уважением относиться к памяти других! 1 Я з Звенигородки , там є станція Ватутіно-її ніхто не перейменовував ,підозрюю ,що навпроти вокзалу як стояв памятник Ватутіну-так і стоїть 1 Я з Звенигородки , там є станція Ватутіно-її ніхто не перейменовував ,підозрюю ,що навпроти вокзалу як стояв памятник Ватутіну-так і стоїть

Вы в состоянии рассказать кто это?

По всем сторонам истории.

budivelnik написав: 2 Чомусь ОРДЛОвці під прапором возєднання з росією-розривають на шматки Україну-я повинен аплодувати? 2 Чомусь ОРДЛОвці під прапором возєднання з росією-розривають на шматки Україну-я повинен аплодувати?

Не гадьте под себя "ОРДЛО" - оккупированные части Донецкой и Луганской областей.

Что оккупант скажет то и сделают - логики ни какой, только "цель".

budivelnik написав: 3 При чому тут Бандера-Шухевич(за Свободу проголосувало менше 3%) з європейським вектором?

Так вони хотіли щоб Україна була

а - незалежною

б - самостійною

в - європейською

Державою 3 При чому тут Бандера-Шухевич(за Свободу проголосувало менше 3%) з європейським вектором?Так вони хотіли щоб Україна була

Где ВЫ видели, нищей малиной криминала - мучно-банановой, плодящей самую доступную рабочую силу в Европе?

С холодным, голодным населением, и тотальной разрухой навязанной ордами экономического криминала?

Без Правным коренным населением?

budivelnik написав: 4 Як поясните те що останні 4 президенти проголошували напрямок в Європу

Ющенко+Порошенко-100% проєвропейські

Янукович - 95% проєвропейський( до листопада2013 ми йшли в Європу під його керівництвом)

Зеленський-проголошує себе проєвропейцем.а росії -просто сусідом. 4 Як поясните те що останні 4 президенти проголошували напрямок в ЄвропуЮщенко+Порошенко-100% проєвропейськіЯнукович - 95% проєвропейський( до листопада2013 ми йшли в Європу під його керівництвом)Зеленський-проголошує себе проєвропейцем.а росії -просто сусідом.



Курс хоть на МАРС - работать нужно, развивать свой рынок, технологии, производство, науку, население, инфроструктуру, Право, ....

- У нас, под звон наёмных кликуш только "ЛГБТ парады"

- Глубже копать "без автомата" невозможно: нацарював, тай втік.(Ворам Право - населенню обов'язки)

- Для населения бежать единый способ выживания.(при чём навязанный извне)

"Работал" только Чивакуня с Кровосисем и только на свои семьи.

Тот смрад, что пришел позже - только на себя!(и только грабежом - ведь у папередников прокатило и сбежать дали) "Грабь награбленное", животные физически не понимают слово "работать" ежедневно и тяжко, добиваясь реальных результатов.(это маленький пример только по транспорту https://censor.net.ua/news/3148444/vago ... nnee_gerus )

Попытки сыграть "в Пиночета" были присечены вновь "из-вне"(пора уже понимать, что "Государство" имеет только врагов, или союзников по выгодной им теме и в короткий промежуток времени)

- При чём все однозначно против Государства "Украина"



А видев, такое ещё при Союзе могу однозначно заявить: https://gordonua.com/publications/zaman ... 22747.html



Но эуропейцы кинули.....

За то все с восторгом, и распростёртыми руками приняли "беженцев с капиталом" - некоторые страны умудрились на этом удвоить ВВП. Вы в состоянии рассказать кто это?По всем сторонам истории.Не гадьте под себя "ОРДЛО" - оккупированные части Донецкой и Луганской областей.Что оккупант скажет то и сделают - логики ни какой, только "цель".Где ВЫ видели, нищей малиной криминала - мучно-банановой, плодящей самую доступную рабочую силу в Европе?С холодным, голодным населением, и тотальной разрухой навязанной ордами экономического криминала?Без Правным коренным населением?Курс хоть на МАРС - работать нужно, развивать свой рынок, технологии, производство, науку, население, инфроструктуру, Право, ....- У нас, под звон наёмных кликуш только "ЛГБТ парады"- Глубже копать "без автомата" невозможно: нацарював, тай втік.(Ворам Право - населенню обов'язки)- Для населения бежать единый способ выживания.(при чём"Работал" только Чивакуня с Кровосисем и только на свои семьи.Тот смрад, что пришел позже - только на себя!(и только грабежом - ведь у папередников прокатило и сбежать дали) "Грабь награбленное", животные физически не понимают слово "работать" ежедневно и тяжко, добиваясь реальных результатов.(это маленький пример только по транспортуПопытки сыграть "в Пиночета" были присечены вновь "из-вне"(пора уже понимать, что "Государство" имеет только врагов, или союзникови в короткий промежуток времени)А видев, такое ещё при Союзе могу однозначно заявить:Но эуропейцы кинули..... Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Нед 15 вер, 2019 19:45, всього редагувалось 2 разів. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

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