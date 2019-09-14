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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 15 вер, 2019 19:41
Zebra написав:
Это не соответствует действительности. Многие начали ездить в ЕС подрабатывать на короткий срок. Знакомая именно из за того что не нужно заморачиваться с визами начала ездить в Эстонию подрабатывать в отелях на три месяца там и три тут гуляет.
Я вам открытые общие данные - вы мне на словах кейс единичного эмигранта
Вам известны понятия системности, валидности и верифицируемости, чтобы утверждать, что соответствует действительности, а что не соответствует?..
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Додано: Нед 15 вер, 2019 19:47
pesikot написав: zРадио написав:
Если бы в Украине тихо-мирно ставили памятники Бандере, уверен, не было бы никакого конфликта. Но ведь его сторонники больше ломают, чем строят! Если Бандера - герой, то почему Ватутин - враг???
Ложь, трындежь и провокция.
Тихо-мирно ставят те немногие памятники Бандере. Но корёжит от этого факта почему-то тебя и тебе подобных любителей России и СССР.
И если ты из Киева, то пойди прогуляйся в Мариинский парк. Там стоит памятник Ватутину
"Тихая мирная" попытка снова памятника Ватутину:
И этот настоящий провокатор еще смеет меня обвинять в "провокции"
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Додано: Нед 15 вер, 2019 20:18
Долярчик написав: ЛАД написав:
Или выскажите, пожалуйста, свой взгляд на проблему.
.... так ніхто тут не може дати конкретні відповіді, що робити?!
- скільки не питаю - тільки мене критикують, а натомість не пропонують ЖОДНОГО свого варіанту!
.... я рахую так: раз тут більшіть не хоче миру, а як мінімум, хоче залишити все так як є - то виходить, що їх ВЛАШТОВУЄ, що майже щодня гинуть наші солдати!
... якийсь форум циніків...
Помимо солдат страдает также безоружное мирное население, - женщины и дети. Или основная задача солдат - защита интересов олигархов и порохоботов?
А мира не хотят, так как пилят бабло и зарабатывают политические баллы - на смертях, на разрушениях, на страданиях, одним словом на этой развязанной ими войне. Напомню, что до 2014 года для порохоботов Донбасс и Крым были напрочь убыточными регионами, с миллиардами долларов ежегодно.
https://news.finance.ua/ru/news/-/29833 ... it-ukrainu
Таким образом, спекуляции представителей нынешнего режима на том, что «Донбасс кормит всю Украину», являются лишь попыткой обосновать право выходцев оттуда на доминирование в стране за счет циничной подмены понятий. На самом деле этот регион не только не дотирует остальные регионы, но и создает очень значительную финансовую нагрузку для нее. Конечно, это вина не людей, которые там живут, а региональных элит, принципиально не способных эффективно управлять имеющимися ресурсами – лишь паразитировать на них. К сожалению, пока мы наблюдаем распространение этой проблемы на всю страну.
А население этих областей порохоботы называли - "даунецкими", "крысчанами". "Рабы" - самое мягкое выражение было. Ну так вот, рабы восстали.
Востаннє редагувалось Аlександр
в Нед 15 вер, 2019 20:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 15 вер, 2019 20:19
flyman написав:
в тебе позиція Сталіна: попав в полон - зрадник, носиш Адідас - завтра родіну продаш.
Знаєш англійську мову - американській шпигун.
Знаєш іврит - агент мосада.
Знаєш російську - ГРУшник.
От євреї з України їдуть.
По твоїй логіці євреї - зрадники.
Цікаво а що скаже шапо?
Скажу что евреи давно,уже лет 20 назад, из Украины уехали.
Сейчас едут те у кого есть хоть какая-то часть еврейской крови, от минимальной четверти по мужской до одной восьмой по женской линии.
И едут, как и все , когда жизнь ухудшается - больше, когда улучшается - меньше.Наибольший отъезд,естественно, из Донбасса всех возрастов и молодые из остальных областей.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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