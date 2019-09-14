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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3973397439753976 Додано: Нед 15 вер, 2019 19:41 Zebra написав: Это не соответствует действительности. Многие начали ездить в ЕС подрабатывать на короткий срок. Знакомая именно из за того что не нужно заморачиваться с визами начала ездить в Эстонию подрабатывать в отелях на три месяца там и три тут гуляет.

Это не соответствует действительности. Многие начали ездить в ЕС подрабатывать на короткий срок. Знакомая именно из за того что не нужно заморачиваться с визами начала ездить в Эстонию подрабатывать в отелях на три месяца там и три тут гуляет.



Я вам открытые общие данные - вы мне на словах кейс единичного эмигранта Вам известны понятия системности, валидности и верифицируемости, чтобы утверждать, что соответствует действительности, а что не соответствует?.. Я вам открытые общие данные - вы мне на словах кейс единичного эмигрантаВам известны понятия системности, валидности и верифицируемости, чтобы утверждать, что соответствует действительности, а что не соответствует?.. zРадио

Повідомлень: 3460 З нами з: 02.05.18 Подякував: 785 раз. Подякували: 1868 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 вер, 2019 19:47 pesikot написав: zРадио написав: Если бы в Украине тихо-мирно ставили памятники Бандере, уверен, не было бы никакого конфликта. Но ведь его сторонники больше ломают, чем строят! Если Бандера - герой, то почему Ватутин - враг??? Если бы в Украине тихо-мирно ставили памятники Бандере, уверен, не было бы никакого конфликта. Но ведь его сторонники больше ломают, чем строят! Если Бандера - герой, то почему Ватутин - враг???

Ложь, трындежь и провокция.

Тихо-мирно ставят те немногие памятники Бандере. Но корёжит от этого факта почему-то тебя и тебе подобных любителей России и СССР.

И если ты из Киева, то пойди прогуляйся в Мариинский парк. Там стоит памятник Ватутину Ложь, трындежь и провокция.Тихо-мирно ставят те немногие памятники Бандере. Но корёжит от этого факта почему-то тебя и тебе подобных любителей России и СССР.И если ты из Киева, то пойди прогуляйся в Мариинский парк. Там стоит памятник Ватутину



"Тихая мирная" попытка снова памятника Ватутину:





И этот настоящий провокатор еще смеет меня обвинять в "провокции" "Тихая мирная" попытка снова памятника Ватутину:И этот настоящий провокатор еще смеет меня обвинять в "провокции" zРадио

Повідомлень: 3460 З нами з: 02.05.18 Подякував: 785 раз. Подякували: 1868 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 вер, 2019 20:18 Долярчик написав: ЛАД написав: Или выскажите, пожалуйста, свой взгляд на проблему. Или выскажите, пожалуйста, свой взгляд на проблему.

.... так ніхто тут не може дати конкретні відповіді, що робити?!

- скільки не питаю - тільки мене критикують, а натомість не пропонують ЖОДНОГО свого варіанту!



.... я рахую так: раз тут більшіть не хоче миру, а як мінімум, хоче залишити все так як є - то виходить, що їх ВЛАШТОВУЄ, що майже щодня гинуть наші солдати!



... якийсь форум циніків... .... так ніхто тут не може дати конкретні відповіді, що робити?!- скільки не питаю - тільки мене критикують, а натомість не пропонують ЖОДНОГО свого варіанту!.... я рахую так: раз тут більшіть не хоче миру, а як мінімум, хоче залишити все так як є - то виходить, що їх ВЛАШТОВУЄ, що майже щодня гинуть наші солдати!... якийсь форум циніків...

Помимо солдат страдает также безоружное мирное население, - женщины и дети. Или основная задача солдат - защита интересов олигархов и порохоботов?

А мира не хотят, так как пилят бабло и зарабатывают политические баллы - на смертях, на разрушениях, на страданиях, одним словом на этой развязанной ими войне. Напомню, что до 2014 года для порохоботов Донбасс и Крым были напрочь убыточными регионами, с миллиардами долларов ежегодно.

Таким образом, спекуляции представителей нынешнего режима на том, что «Донбасс кормит всю Украину», являются лишь попыткой обосновать право выходцев оттуда на доминирование в стране за счет циничной подмены понятий. На самом деле этот регион не только не дотирует остальные регионы, но и создает очень значительную финансовую нагрузку для нее. Конечно, это вина не людей, которые там живут, а региональных элит, принципиально не способных эффективно управлять имеющимися ресурсами – лишь паразитировать на них. К сожалению, пока мы наблюдаем распространение этой проблемы на всю страну.

https://news.finance.ua/ru/news/-/29833 ... it-ukrainu

А население этих областей порохоботы называли - "даунецкими", "крысчанами". "Рабы" - самое мягкое выражение было. Ну так вот, рабы восстали. Помимо солдат страдает также безоружное мирное население, - женщины и дети. Или основная задача солдат - защита интересов олигархов и порохоботов?А мира не хотят, так как пилят бабло и зарабатывают политические баллы - на смертях, на разрушениях, на страданиях, одним словом на этой развязанной ими войне. Напомню, что до 2014 года для порохоботов Донбасс и Крым были напрочь убыточными регионами, с миллиардами долларов ежегодно.А население этих областей порохоботы называли - "даунецкими", "крысчанами". "Рабы" - самое мягкое выражение было. Ну так вот, рабы восстали. Востаннє редагувалось Аlександр в Нед 15 вер, 2019 20:19, всього редагувалось 1 раз. Аlександр Повідомлень: 3300 З нами з: 10.04.08 Подякував: 115 раз. Подякували: 226 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 вер, 2019 20:19 flyman написав: в тебе позиція Сталіна: попав в полон - зрадник, носиш Адідас - завтра родіну продаш.

Знаєш англійську мову - американській шпигун.

Знаєш іврит - агент мосада.

Знаєш російську - ГРУшник.

От євреї з України їдуть.

По твоїй логіці євреї - зрадники.

Цікаво а що скаже шапо? в тебе позиція Сталіна: попав в полон - зрадник, носиш Адідас - завтра родіну продаш.Знаєш англійську мову - американській шпигун.Знаєш іврит - агент мосада.Знаєш російську - ГРУшник.От євреї з України їдуть.По твоїй логіці євреї - зрадники.Цікаво а що скаже шапо?



Скажу что евреи давно,уже лет 20 назад, из Украины уехали.

Сейчас едут те у кого есть хоть какая-то часть еврейской крови, от минимальной четверти по мужской до одной восьмой по женской линии.

И едут, как и все , когда жизнь ухудшается - больше, когда улучшается - меньше.Наибольший отъезд,естественно, из Донбасса всех возрастов и молодые из остальных областей. Скажу что евреи давно,уже лет 20 назад, из Украины уехали.Сейчас едут те у кого есть хоть какая-то часть еврейской крови, от минимальной четверти по мужской до одной восьмой по женской линии.И едут, как и все , когда жизнь ухудшается - больше, когда улучшается - меньше.Наибольший отъезд,естественно, из Донбасса всех возрастов и молодые из остальных областей. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1933 З нами з: 29.05.18 Подякував: 77 раз. Подякували: 514 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3973397439753976 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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