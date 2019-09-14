Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Zebra написав:Это не соответствует действительности. Многие начали ездить в ЕС подрабатывать на короткий срок. Знакомая именно из за того что не нужно заморачиваться с визами начала ездить в Эстонию подрабатывать в отелях на три месяца там и три тут гуляет.
Я вам открытые общие данные - вы мне на словах кейс единичного эмигранта Вам известны понятия системности, валидности и верифицируемости, чтобы утверждать, что соответствует действительности, а что не соответствует?..
zРадио написав:Если бы в Украине тихо-мирно ставили памятники Бандере, уверен, не было бы никакого конфликта. Но ведь его сторонники больше ломают, чем строят! Если Бандера - герой, то почему Ватутин - враг???
Ложь, трындежь и провокция. Тихо-мирно ставят те немногие памятники Бандере. Но корёжит от этого факта почему-то тебя и тебе подобных любителей России и СССР. И если ты из Киева, то пойди прогуляйся в Мариинский парк. Там стоит памятник Ватутину
"Тихая мирная" попытка снова памятника Ватутину:
И этот настоящий провокатор еще смеет меня обвинять в "провокции"
ЛАД написав:Или выскажите, пожалуйста, свой взгляд на проблему.
.... так ніхто тут не може дати конкретні відповіді, що робити?! - скільки не питаю - тільки мене критикують, а натомість не пропонують ЖОДНОГО свого варіанту!
.... я рахую так: раз тут більшіть не хоче миру, а як мінімум, хоче залишити все так як є - то виходить, що їх ВЛАШТОВУЄ, що майже щодня гинуть наші солдати!
... якийсь форум циніків...
Помимо солдат страдает также безоружное мирное население, - женщины и дети. Или основная задача солдат - защита интересов олигархов и порохоботов? А мира не хотят, так как пилят бабло и зарабатывают политические баллы - на смертях, на разрушениях, на страданиях, одним словом на этой развязанной ими войне. Напомню, что до 2014 года для порохоботов Донбасс и Крым были напрочь убыточными регионами, с миллиардами долларов ежегодно.
Таким образом, спекуляции представителей нынешнего режима на том, что «Донбасс кормит всю Украину», являются лишь попыткой обосновать право выходцев оттуда на доминирование в стране за счет циничной подмены понятий. На самом деле этот регион не только не дотирует остальные регионы, но и создает очень значительную финансовую нагрузку для нее. Конечно, это вина не людей, которые там живут, а региональных элит, принципиально не способных эффективно управлять имеющимися ресурсами – лишь паразитировать на них. К сожалению, пока мы наблюдаем распространение этой проблемы на всю страну.
flyman написав:в тебе позиція Сталіна: попав в полон - зрадник, носиш Адідас - завтра родіну продаш. Знаєш англійську мову - американській шпигун. Знаєш іврит - агент мосада. Знаєш російську - ГРУшник. От євреї з України їдуть. По твоїй логіці євреї - зрадники. Цікаво а що скаже шапо?
Скажу что евреи давно,уже лет 20 назад, из Украины уехали. Сейчас едут те у кого есть хоть какая-то часть еврейской крови, от минимальной четверти по мужской до одной восьмой по женской линии. И едут, как и все , когда жизнь ухудшается - больше, когда улучшается - меньше.Наибольший отъезд,естественно, из Донбасса всех возрастов и молодые из остальных областей.
yuri_m написав:И еще про солдат и оборону. Израиль с момента основания в 1949 году постоянно воюет с арабами. 70 лет подряд, без перерыва. Просто потому, что иначе всех евреев пустят в расход. И никто, повторяю НИКТО из жителей Израиля за это время ни разу не сказал "давайте прекратим стрелять, а то наши солдаты гибнут". Потому что пока стреляют израильские солдаты - жив израильский народ. А как только перестанут стрелять, так сразу и наступит конец и Израилю, и живущим там евреям. Это тебе так, к размышлению информация.
Очередной миф. В Израиле туева куча леваков и 1 млн. израильских арабов которых поддерживает и подкармливает антисемитский мир - от большинства европейских стран и про-арабской ООН до периодически США в зависимости от того кто пришел там к власти. Они кричат о необходимости договариваться с арабами и сдаче территорий Иудеи и Самарии в обмен на мир. Провальные Ословские соглашения 90-х и уход из Газы в 2006г с тех пор превратившейся в террористический гадюшник Хамаса ничему их не научила. Израиль сильно зависит от экспорта своей продукции и импорта энергоносителей и пр., поэтому имея одну из самых сильных армий на БВ не Израиль до сих пор не уничтожил террористическую группировку ХАМАС обстреливающих юг страны и запускающих огненные шары сжигающие посевы и леса из-за очередных обвинений так называемого международного сообщества.
Востаннє редагувалось shapo в Нед 15 вер, 2019 20:32, всього редагувалось 1 раз.
Аlександр написав:Помимо солдат страдает также безоружное мирное население, - женщины и дети.
А що якщо лінія переміститься в сторону ближче до Києва-там жінок і дітей не має? То й не дивно що ми тримаємо лінію там де можемо. Якщо 2-3 млн мешканців перебуваючих зараз в ОРДЛО погодяться пересунути лінію на російсько-український кордон - їх страждання так само як і страждання людей з підконтрольних колоОРДЛОвських територій-зменшаться. Страждати будуть тільки прикордонники... То хіба хтось з України проти того щоб перемістити зіткнення на російсько-український кордон? Ми ні А хто проти а - росіяни(ерефівці а не носії російської мови) б - підтримувані ерефівцями озброєні ордловці
Ми просто не пускаємо заразу в наш бік.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Аlександр написав:"даунецкими", "крысчанами". "Рабы" - самое мягкое выражение было. Ну так вот, рабы восстали.
Без проблем Підняли бунт-так не жалійтесь що вам стало гірше ніж було Ми ж не проти щоб Ви жили добре...Ми проти щоб ми жили як в якутії ліплячи півників. Хочете жити як ми - ласкаво просимо Хочете сидіти в гімні-без нас будь-ласка.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
В районе Станицы Луганской на Луганщине продолжается восстановление моста через р. Северский Донец.
В частности, осуществляется асфальтирование дороги от моста в направлении КПВВ. Утром в воскресенье, 15 сентября, к месту, где проводит работы ООО «Укртрансмост», прибыли два грузовых автомобиля со щебнем. По состоянию на 11:00 заасфальтировано почти 300 метров из 750-ти правой стороны дороги в направлении моста. Также утром завершено асфальтирование левой части дороги.
Кроме того, продолжают работу пиротехники.
По состоянию на 12:00 сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям обследовали часть территории прилегающей лесопосадки в направлении моста. Было выявлено 32 опасных предмета. На данный момент разминировано, в частности, 1,25 га грунтовой дороги к лесу, более гектара технологической дороги; 1,37 га с правой стороны и 1,35 га с левой стороны вдоль дороги и более 2 га участка местности у моста радиусом 125 метров.
Согласно графику, до 11 октября 2019 года планируется установить временную (обходную) переправу, а до 27 ноября – открыть основной мост.
Напомним, 2 сентября Владимир Зеленский объявил о начале восстановления разрушенного моста в Станице Луганской – после того как был разобран блокпост на неподконтрольной украинским военным части переправы.
Восстановление моста через р. Северский Донец в районе Станицы Луганской является частью международных обязательств Украины для улучшения гуманитарной ситуации на линии разграничения. 7 июля в рамках рабочей поездки Президент Владимир Зеленский посетил Станицу Луганскую и более чем полкилометра прошел дальше нулевой позиции Вооруженных сил Украины вглубь зоны разведения. Вместе с Президентом Европейского совета Дональдом Туском Глава государства миновал последний пункт наших военных и дошел до разрушенного моста, через который люди пересекают линию разграничения.
ПАП так далеко не забирался
budivelnik написав:Ми просто не пускаємо заразу в наш бік.
К счастью, вы все больше не у дел, постепенно становясь далеко не самыми лучшими страницами истории.
Аlександр написав:"даунецкими", "крысчанами". "Рабы" - самое мягкое выражение было. Ну так вот, рабы восстали.
Без проблем Підняли бунт-так не жалійтесь що вам стало гірше ніж було Ми ж не проти щоб Ви жили добре...Ми проти щоб ми жили як в якутії ліплячи півників. Хочете жити як ми - ласкаво просимо Хочете сидіти в гімні-без нас будь-ласка.
Так зачем же вы на них тогда в 2014-м войной пошли?
Аlександр написав:"даунецкими", "крысчанами". "Рабы" - самое мягкое выражение было. Ну так вот, рабы восстали.
Без проблем Підняли бунт-так не жалійтесь що вам стало гірше ніж було
Поддержу budivelnik (бывает же такое )
Аleксандр, согласитесь, что разница большая - когда жители ЗУ недовольны, они едут со своим недовольством в Киев, а не машут флагами Польши, а когда жители Крыма и Донбасса, то начинаются митинги об отделении...
Я не говорю, что в феврале 2014-го нужно было всем Юго-Востоком ехать в Киев на майдан отстаивать свой выбор - я в принципе против силового реваншизма (власть нужно выбирать и менять на избирательных участках и никак иначе). Но уж точно не следовало искать защиту в чужом государстве против своего!!
Самым правильным выбором в той ситуации было смириться и впредь проявлять бОльшую гражданскую активность на ранних этапах реваншизма, чтобы выбор миллионов не могли перечеркнуть несколько тысяч пассионариев...