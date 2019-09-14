7 июля в рамках рабочей поездки Президент Владимир Зеленский посетил Станицу Луганскую и более чем полкилометра прошел дальше нулевой позиции Вооруженных сил Украины вглубь зоны разведения. Вместе с Президентом Европейского совета Дональдом Туском Глава государства миновал последний пункт наших военных и дошел до разрушенного моста, через который люди пересекают линию разграничения.

В районе Станицы Луганской на Луганщине продолжается восстановление моста через р. Северский Донец.В частности, осуществляется асфальтирование дороги от моста в направлении КПВВ.Утром в воскресенье, 15 сентября, к месту, где проводит работы ООО «Укртрансмост», прибыли два грузовых автомобиля со щебнем. По состоянию на 11:00 заасфальтировано почти 300 метров из 750-ти правой стороны дороги в направлении моста. Также утром завершено асфальтирование левой части дороги.Кроме того, продолжают работу пиротехники.По состоянию на 12:00 сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям обследовали часть территории прилегающей лесопосадки в направлении моста. Было выявлено 32 опасных предмета. На данный момент разминировано, в частности, 1,25 га грунтовой дороги к лесу, более гектара технологической дороги; 1,37 га с правой стороны и 1,35 га с левой стороны вдоль дороги и более 2 га участка местности у моста радиусом 125 метров.Согласно графику, до 11 октября 2019 года планируется установить временную (обходную) переправу, а до 27 ноября – открыть основной мост.Напомним, 2 сентября Владимир Зеленский объявил о начале восстановления разрушенного моста в Станице Луганской – после того как был разобран блокпост на неподконтрольной украинским военным части переправы.Восстановление моста через р. Северский Донец в районе Станицы Луганской является частью международных обязательств Украины для улучшения гуманитарной ситуации на линии разграничения.