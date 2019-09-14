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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3974397539763977
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 21:02

  budivelnik написав:
  Аlександр написав:"даунецкими", "крысчанами". "Рабы" - самое мягкое выражение было. Ну так вот, рабы восстали.
Без проблем
Підняли бунт-так не жалійтесь що вам стало гірше ніж було
Ми ж не проти щоб Ви жили добре...Ми проти щоб ми жили як в якутії ліплячи півників.
Хочете жити як ми - ласкаво просимо
Хочете сидіти в гімні-без нас будь-ласка.

Кому на Руси жить хорошо живут в Лондоне :lol:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 21:10

  Starikan написав:
  ЛАД написав: Просто интересно, Вы тоже считаете Бандеру и Шухевича героями Украины и согласны с мнением, что Украина в Союзе являлась колонией России?

ЛАД,
У вас есть что сказать по теме?
Или привести интересную ссылку по теме?

Ваши (и отчасти зРадио) посты на 90% - обсуждение личных качеств и политических взглядов участников форума. На подобные посты в мой адрес я в дальнейшем не отвечаю.
На 10% - споры об истории (ВОВ, СССР).
И ни слова о том, что сейчас происходит в стране и вокруг нее.



Оказывается у Starikanа сегодня был на улице прайдзник! 8) :P
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 21:49

  ryabchenko2 написав:Для долярчика - війну не можна зупинити. Її або виграють, або програють. З відповідними наслідками. Ти агітуєш за капітуляцію. Для виживання країни і нації, таких як ти ... - бо від тебе більше шкоди ніж від ворога. Без жодної поваги.

Тепер я розумію слова про те, що несправедливий мир - то є фундамент нової війни.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Навуходоносор
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  #<1 ... 3974397539763977
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