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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 15 вер, 2019 21:02
budivelnik написав: Аlександр написав:
"даунецкими", "крысчанами". "Рабы" - самое мягкое выражение было. Ну так вот, рабы восстали.
Без проблем
Підняли бунт-так не жалійтесь що вам стало гірше ніж було
Ми ж не проти щоб Ви жили добре...Ми проти щоб ми жили як в якутії ліплячи півників.
Хочете жити як ми - ласкаво просимо
Хочете сидіти в гімні-без нас будь-ласка.
Кому на Руси жить хорошо живут в Лондоне
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Додано: Нед 15 вер, 2019 21:10
Starikan написав: ЛАД написав:
Просто интересно, Вы тоже считаете Бандеру и Шухевича героями Украины и согласны с мнением, что Украина в Союзе являлась колонией России?
ЛАД,
У вас есть что сказать по теме?
Или привести интересную ссылку по теме?
Ваши (и отчасти зРадио) посты на 90% - обсуждение личных качеств и политических взглядов участников форума. На подобные посты в мой адрес я в дальнейшем не отвечаю.
На 10% - споры об истории (ВОВ, СССР).И ни слова о том, что сейчас происходит в стране и вокруг нее.
Оказывается у Starikanа
сегодня был на улице прайд
зник!
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Додано: Нед 15 вер, 2019 21:49
ryabchenko2 написав:
Для долярчика - війну не можна зупинити. Її або виграють, або програють. З відповідними наслідками. Ти агітуєш за капітуляцію. Для виживання країни і нації, таких як ти ... - бо від тебе більше шкоди ніж від ворога. Без жодної поваги.
Тепер я розумію слова про те, що несправедливий мир - то є фундамент нової війни.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
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