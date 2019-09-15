Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Аlександр написав:"даунецкими", "крысчанами". "Рабы" - самое мягкое выражение было. Ну так вот, рабы восстали.
Без проблем Підняли бунт-так не жалійтесь що вам стало гірше ніж було Ми ж не проти щоб Ви жили добре...Ми проти щоб ми жили як в якутії ліплячи півників. Хочете жити як ми - ласкаво просимо Хочете сидіти в гімні-без нас будь-ласка.
Кому на Руси жить хорошо живут в Лондоне
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
ЛАД написав: Просто интересно, Вы тоже считаете Бандеру и Шухевича героями Украины и согласны с мнением, что Украина в Союзе являлась колонией России?
ЛАД, У вас есть что сказать по теме? Или привести интересную ссылку по теме?
Ваши (и отчасти зРадио) посты на 90% - обсуждение личных качеств и политических взглядов участников форума. На подобные посты в мой адрес я в дальнейшем не отвечаю. На 10% - споры об истории (ВОВ, СССР). И ни словао том,что сейчаспроисходит встране ивокруг нее.
Оказывается у Starikanа сегодня был на улице прайдзник!
ryabchenko2 написав:Для долярчика - війну не можна зупинити. Її або виграють, або програють. З відповідними наслідками. Ти агітуєш за капітуляцію. Для виживання країни і нації, таких як ти ... - бо від тебе більше шкоди ніж від ворога. Без жодної поваги.
Тепер я розумію слова про те, що несправедливий мир - то є фундамент нової війни. Але я не уявляю собі, як Україна може перемогти у цій війні.
За це кожному з попередніх президентів можна подякувати.
Ви особисто готові?..до інфляції, замороження доларових рахунків, бідності заради перемоги?
Програна війна - це НАОЧНА ЦІНА. Популізму та корупції. Що вона робить з країною за 25 років. Кінець розмовам, коли було краще - в УРСР чи зараз. Чому тоді так багато витрачалося на воєнку.
Велкам ту ріел ворлд...
Програна війна - це не кінець. Світ багатозначний і багатоваріантний
От що мене цікавить. Для України економічно вигідніший молдавський вариант чи абхазький? Щось мені здається, що Зе прихильник першого, а По - другого. І, до речі, Європа має бути дуже вдячна України. Постійно. Бо це ми зупинили Пуйла. Ми були новим радянським союзом на шляху фюрера, а вони, як завжди - другим фронтом... Санкції, тушонка ..( Зараз дуже важливо використати час, аби розвинути економіку і військові сили. Щоб через 10, 20, 30 років, коли у агресора почнуться негаразди, швиденько віджати собі Крим. Ось і все.
Александер, чи як вас там. Не меліть дурниці. Ніякі даунбасята не повстали. Власне, я ніколи так і не називав людей, до яких прийшла війна. Про стратегічні причини програшу Порошенка я уже багато разів тут писав.Головна - його шлях, попри багато плюсів, вів у тій політико-економічній ситуації до краху. В інший ситуації він був би доречним, можливо
Востаннє редагувалось Навуходоносор в Нед 15 вер, 2019 22:41, всього редагувалось 3 разів.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе. Томаса Санкару - в каждую страну
Аlександр написав:"даунецкими", "крысчанами". "Рабы" - самое мягкое выражение было. Ну так вот, рабы восстали.
Без проблем Підняли бунт-так не жалійтесь що вам стало гірше ніж було
Поддержу budivelnik (бывает же такое )
Аleксандр, согласитесь, что разница большая - когда жители ЗУ недовольны, они едут со своим недовольством в Киев, а не машут флагами Польши, а когда жители Крыма и Донбасса, то начинаются митинги об отделении...
Чет я не припомню, чтобы жители Крыма и Донбасса в целом или первыми приезжали в Киев, чтобы устроить полномасштабный майдан, выражая свое недовольство.
zРадио написав:Я не говорю, что в феврале 2014-го нужно было всем Юго-Востоком ехать в Киев на майдан отстаивать свой выбор - я в принципе против силового реваншизма (власть нужно выбирать и менять на избирательных участках и никак иначе). Но уж точно не следовало искать защиту в чужом государстве против своего!!
Точно! Нужно было разогнать, невзирая на гарантии сохранения власти и территориальной целостности ЕС и США.
zРадио написав:Самым правильным выбором в той ситуации было смириться и впредь проявлять бОльшую гражданскую активность на ранних этапах реваншизма, чтобы выбор миллионов не могли перечеркнуть несколько тысяч пассионариев...
Многие затем и смирились с подавлением свободы слова, блокировкой соцсетей, языковыми квотами, ограничениями, подменой исторических ценностей, отжимом церквей УПЦ, холодомором, Роттердамом +, возросшими и новыми налогами с дальнейшим откровенным дерибаном этих налогов, падением уровнем жизни, чинушьим декларациям роскоши-богатства, унизительным субсидиям и еще много чего можно перечислить. 5 лет "смирения"!
Странно, что еще не все поняли, что вопрос конец войне или продолжаем войну - так уже не стоит. Войне конец, так уже решили сильные мира сего. Вопрос только, какую цену придется заплатить, чтобы война закончилась.
Это я прочитал сегодня у известного волонтера и блогера Касьянова. Полностью с ним согласен.
freeze написав:Странно, что еще не все поняли, что вопрос конец войне или продолжаем войну - так уже не стоит. Войне конец, так уже решили сильные мира сего. Вопрос только, какую цену придется заплатить, чтобы война закончилась.
Это я прочитал сегодня у известного волонтера и блогера Касьянова. Полностью с ним согласен.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Нед 15 вер, 2019 22:16, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Аlександр написав:"даунецкими", "крысчанами". "Рабы" - самое мягкое выражение было. Ну так вот, рабы восстали.
Без проблем Підняли бунт-так не жалійтесь що вам стало гірше ніж було Ми ж не проти щоб Ви жили добре...Ми проти щоб ми жили як в якутії ліплячи півників. Хочете жити як ми - ласкаво просимо Хочете сидіти в гімні-без нас будь-ласка.
"Если человеку две недели говорить, что он свинья - на третью он захрюкает"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
freeze написав:Странно, что еще не все поняли, что вопрос конец войне или продолжаем войну - так уже не стоит. Войне конец, так уже решили сильные мира сего. Вопрос только, какую цену придется заплатить, чтобы война закончилась.
А в 2015-м разве не решили уже? Помните, Порошенко был инициатором некоторых "интересных" законодательных инициатив, при попытке рассмотрения которых под ВР погибли 4 сотрудника милиции. Возможно, конечно, это были танцы с бубном, инициированные самим Порошенко, но я больше верю в то, что есть реальные силы, не подконтрольные ни одному официальному институту власти, в т.ч. иностранному.
ИМХО, выполнить Минские соглашения, или другие международные договоренности будет очень непросто - джин вышел из бутылки и загнать его назад едва ли будет стоить меньших усилий, чем, к примеру, заставить разоружиться донбасских боевиков
ЛАД написав:Hotab, я уже задавал Вам вопрос - Вы как военный человек считаете, что укр. армия может победить Росс. армию? Или Вы считаете, что в случае наступления на Донбасс, Россия не вмешается? Если ни первое, ни второе, то почему Вы выступаете против мира?
P.s. Понятно, что условия мира должны быть приемлемые. P.p.s. Или выскажите, пожалуйста, свой взгляд на проблему.
1. Нет, победить не может. Создать непреемлимые жертвы, которые мешают наступать на остальную Украину - может. 2. Россия вмешается в случае нашего наступления.До прихода миротворцев ООН наступать нет смысла. 3. "понятно, что условия мира должны быть приемлемые". А вам предлагают такие условия? Или вам предлагают : Россия с Крымом без санкций, Украина с разрушенным Донбассом и пушилиными в ВР? 4. Решение проблемы по ветке озвучили не раз: воевать, держаться, просить и требовать военную помощь, санкции для Мордора. Для последних пунктов необходимы сильные дипломаты и президент. Но с этим беда, им ещё надо на кошках тренироваться.
Аlександр написав:Чет я не припомню, чтобы жители Крыма и Донбасса в целом или первыми приезжали в Киев, чтобы устроить полномасштабный майдан, выражая свое недовольство.
И хорошо, что первыми не приезжали. Инициировать такие вещи действительно не нужно. Но все равно даже если их инициирует другая сторона, нужно искать решение внутри, а не призывать на помощь соседа, который не прочь поживиться чужим добром!
Аlександр написав:Многие затем и смирились с подавлением свободы слова, блокировкой соцсетей, языковыми квотами, ограничениями, подменой исторических ценностей, отжимом церквей УПЦ, холодомором, Роттердамом +, возросшими и новыми налогами с дальнейшим откровенным дерибаном этих налогов, падением уровнем жизни, чинушьим декларациям роскоши-богатства, унизительным субсидиям и еще много чего можно перечислить. 5 лет "смирения"!
Даже не все сторонники майдана с этим смирились, не говоря о нейтралах и противниках.
Вот я, например, одновременно против коллаборационизма крымчан, дончан, луганчан и против гуманитарной, социальной, экономической политики Порошенко. И таких большинство. Думаете, много наберется из 73% электората Зеленского сторонников РФ - нет. Они не смирились и высказали свою позицию единственным правильным способом - на выборах.
А как вы еще предлагаете демонстрировать свое несогласие - стреляя по украинским солдатам, как это делали (некоторые) жители Донбасса??? Это худший вариант, который можно было выбрать!..