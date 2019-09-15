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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3975397639773978> Додано: Нед 15 вер, 2019 21:02 budivelnik написав: Аlександр написав: "даунецкими", "крысчанами". "Рабы" - самое мягкое выражение было. Ну так вот, рабы восстали. "даунецкими", "крысчанами". "Рабы" - самое мягкое выражение было. Ну так вот, рабы восстали. Без проблем

Підняли бунт-так не жалійтесь що вам стало гірше ніж було

Ми ж не проти щоб Ви жили добре...Ми проти щоб ми жили як в якутії ліплячи півників.

Хочете жити як ми - ласкаво просимо

Хочете сидіти в гімні-без нас будь-ласка. Без проблемПідняли бунт-так не жалійтесь що вам стало гірше ніж булоМи ж не проти щоб Ви жили добре...Ми проти щоб ми жили як в якутії ліплячи півників.Хочете жити як ми - ласкаво просимоХочете сидіти в гімні-без нас будь-ласка.

Кому на Руси жить хорошо живут в Лондоне Кому на Руси жить хорошо живут в Лондоне Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен Мизантрóп

Повідомлень: 2922 З нами з: 03.12.14 Подякував: 393 раз. Подякували: 400 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 вер, 2019 21:10 Starikan написав: ЛАД написав: Просто интересно, Вы тоже считаете Бандеру и Шухевича героями Украины и согласны с мнением, что Украина в Союзе являлась колонией России? Просто интересно, Вы тоже считаете Бандеру и Шухевича героями Украины и согласны с мнением, что Украина в Союзе являлась колонией России?

ЛАД,

У вас есть что сказать по теме?

Или привести интересную ссылку по теме?



Ваши (и отчасти зРадио) посты на 90% - обсуждение личных качеств и политических взглядов участников форума. На подобные посты в мой адрес я в дальнейшем не отвечаю.

На 10% - споры об истории (ВОВ, СССР).

И ни слова о том, что сейчас происходит в стране и вокруг нее. ЛАД,У вас есть что сказать по теме?Или привести интересную ссылку по теме?Ваши (и отчасти зРадио) посты на 90% - обсуждение личных качеств и политических взглядов участников форума. На подобные посты в мой адрес я в дальнейшем не отвечаю.На 10% - споры об истории (ВОВ, СССР).





Оказывается у Starikanа сегодня был на улице прайд зник! Оказывается усегодня был на улицезник! Аlександр Повідомлень: 3304 З нами з: 10.04.08 Подякував: 115 раз. Подякували: 226 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 вер, 2019 21:49 ryabchenko2 написав: Для долярчика - війну не можна зупинити. Її або виграють, або програють. З відповідними наслідками. Ти агітуєш за капітуляцію. Для виживання країни і нації, таких як ти ... - бо від тебе більше шкоди ніж від ворога. Без жодної поваги. Для долярчика - війну не можна зупинити. Її або виграють, або програють. З відповідними наслідками. Ти агітуєш за капітуляцію. Для виживання країни і нації, таких як ти ... - бо від тебе більше шкоди ніж від ворога. Без жодної поваги.

Тепер я розумію слова про те, що несправедливий мир - то є фундамент нової війни.

Але я не уявляю собі, як Україна може перемогти у цій війні.



За це кожному з попередніх президентів можна подякувати.



Ви особисто готові?..до інфляції, замороження доларових рахунків, бідності заради перемоги?



Програна війна - це НАОЧНА ЦІНА. Популізму та корупції. Що вона робить з країною за 25 років. Кінець розмовам, коли було краще - в УРСР чи зараз. Чому тоді так багато витрачалося на воєнку.



Велкам ту ріел ворлд...



Програна війна - це не кінець.

Світ багатозначний і багатоваріантний



От що мене цікавить. Для України економічно вигідніший молдавський вариант чи абхазький? Щось мені здається, що Зе прихильник першого, а По - другого. І, до речі, Європа має бути дуже вдячна України. Постійно. Бо це ми зупинили Пуйла. Ми були новим радянським союзом на шляху фюрера, а вони, як завжди - другим фронтом... Санкції, тушонка

..(

Зараз дуже важливо використати час, аби розвинути економіку і військові сили. Щоб через 10, 20, 30 років, коли у агресора почнуться негаразди, швиденько віджати собі Крим. Ось і все.





Александер, чи як вас там.

Не меліть дурниці. Ніякі даунбасята не повстали. Власне, я ніколи так і не називав людей, до яких прийшла війна. Про стратегічні причини програшу Порошенка я уже багато разів тут писав.Головна - його шлях, попри багато плюсів, вів у тій політико-економічній ситуації до краху. В інший ситуації він був би доречним, можливо Тепер я розумію слова про те, що несправедливий мир - то є фундамент нової війни.Але я не уявляю собі, як Україна може перемогти у цій війні.За це кожному з попередніх президентів можна подякувати.Ви особисто готові?..до інфляції, замороження доларових рахунків, бідності заради перемоги?Програна війна - це НАОЧНА ЦІНА. Популізму та корупції. Що вона робить з країною за 25 років. Кінець розмовам, коли було краще - в УРСР чи зараз. Чому тоді так багато витрачалося на воєнку.Велкам ту ріел ворлд...Програна війна - це не кінець.Світ багатозначний і багатоваріантнийОт що мене цікавить. Для України економічно вигідніший молдавський вариант чи абхазький? Щось мені здається, що Зе прихильник першого, а По - другого. І, до речі, Європа має бути дуже вдячна України. Постійно. Бо це ми зупинили Пуйла. Ми були новим радянським союзом на шляху фюрера, а вони, як завжди - другим фронтом... Санкції, тушонка..(Зараз дуже важливо використати час, аби розвинути економіку і військові сили. Щоб через 10, 20, 30 років, коли у агресора почнуться негаразди, швиденько віджати собі Крим. Ось і все.Александер, чи як вас там.Не меліть дурниці. Ніякі даунбасята не повстали. Власне, я ніколи так і не називав людей, до яких прийшла війна. Про стратегічні причини програшу Порошенка я уже багато разів тут писав.Головна - його шлях, попри багато плюсів, вів у тій політико-економічній ситуації до краху. В інший ситуації він був би доречним, можливо Востаннє редагувалось Навуходоносор в Нед 15 вер, 2019 22:41, всього редагувалось 3 разів. Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.

Томаса Санкару - в каждую страну Навуходоносор

Повідомлень: 2376 З нами з: 21.09.13 Подякував: 744 раз. Подякували: 917 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 вер, 2019 22:04 zРадио написав: budivelnik написав: Аlександр написав: "даунецкими", "крысчанами". "Рабы" - самое мягкое выражение было. Ну так вот, рабы восстали. "даунецкими", "крысчанами". "Рабы" - самое мягкое выражение было. Ну так вот, рабы восстали. Без проблем

Підняли бунт-так не жалійтесь що вам стало гірше ніж було

Без проблемПідняли бунт-так не жалійтесь що вам стало гірше ніж було



Поддержу budivelnik (бывает же такое )



Аleксандр, согласитесь, что разница большая - когда жители ЗУ недовольны, они едут со своим недовольством в Киев, а не машут флагами Польши, а когда жители Крыма и Донбасса, то начинаются митинги об отделении... Поддержу(бывает же такое, согласитесь, что разница большая - когда жители ЗУ недовольны, они едут со своим недовольством в Киев, а не машут флагами Польши, а когда жители Крыма и Донбасса, то начинаются митинги об отделении...

Чет я не припомню, чтобы жители Крыма и Донбасса в целом или первыми приезжали в Киев, чтобы устроить полномасштабный майдан, выражая свое недовольство.

zРадио написав: Я не говорю, что в феврале 2014-го нужно было всем Юго-Востоком ехать в Киев на майдан отстаивать свой выбор - я в принципе против силового реваншизма (власть нужно выбирать и менять на избирательных участках и никак иначе). Но уж точно не следовало искать защиту в чужом государстве против своего!! Я не говорю, что в феврале 2014-го нужно было всем Юго-Востоком ехать в Киев на майдан отстаивать свой выбор - я в принципе против силового реваншизма (власть нужно выбирать и менять на избирательных участках и никак иначе). Но уж точно не следовало искать защиту в чужом государстве против своего!!

Точно! Нужно было разогнать, невзирая на гарантии сохранения власти и территориальной целостности ЕС и США.

zРадио написав: Самым правильным выбором в той ситуации было смириться и впредь проявлять бОльшую гражданскую активность на ранних этапах реваншизма, чтобы выбор миллионов не могли перечеркнуть несколько тысяч пассионариев... Самым правильным выбором в той ситуации было смириться и впредь проявлять бОльшую гражданскую активность на ранних этапах реваншизма, чтобы выбор миллионов не могли перечеркнуть несколько тысяч пассионариев...

Многие затем и смирились с подавлением свободы слова, блокировкой соцсетей, языковыми квотами, ограничениями, подменой исторических ценностей, отжимом церквей УПЦ, холодомором, Роттердамом +, возросшими и новыми налогами с дальнейшим откровенным дерибаном этих налогов, падением уровнем жизни, чинушьим декларациям роскоши-богатства, унизительным субсидиям и еще много чего можно перечислить.

5 лет "смирения"! Чет я не припомню, чтобы жители Крыма и Донбасса в целом или первыми приезжали в Киев, чтобы устроить полномасштабный майдан, выражая свое недовольство.Точно! Нужно было разогнать, невзирая на гарантии сохранения власти и территориальной целостности ЕС и США.Многие затем и смирились с подавлением свободы слова, блокировкой соцсетей, языковыми квотами, ограничениями, подменой исторических ценностей, отжимом церквей УПЦ, холодомором, Роттердамом +, возросшими и новыми налогами с дальнейшим откровенным дерибаном этих налогов, падением уровнем жизни, чинушьим декларациям роскоши-богатства, унизительным субсидиям и еще много чего можно перечислить.5 лет "смирения"! Аlександр Повідомлень: 3304 З нами з: 10.04.08 Подякував: 115 раз. Подякували: 226 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 вер, 2019 22:08 Странно, что еще не все поняли, что вопрос конец войне или продолжаем войну - так уже не стоит. Войне конец, так уже решили сильные мира сего. Вопрос только, какую цену придется заплатить, чтобы война закончилась.



Это я прочитал сегодня у известного волонтера и блогера Касьянова.

Полностью с ним согласен. freeze 4 Повідомлень: 12818 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3650 раз. Подякували: 5341 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 вер, 2019 22:11 freeze написав: Странно, что еще не все поняли, что вопрос конец войне или продолжаем войну - так уже не стоит. Войне конец, так уже решили сильные мира сего. Вопрос только, какую цену придется заплатить, чтобы война закончилась.



Это я прочитал сегодня у известного волонтера и блогера Касьянова.

Полностью с ним согласен. Странно, что еще не все поняли, что вопрос конец войне или продолжаем войну - так уже не стоит. Войне конец, так уже решили сильные мира сего. Вопрос только, какую цену придется заплатить, чтобы война закончилась.Это я прочитал сегодня у известного волонтера и блогера Касьянова.Полностью с ним согласен.

А Войны, как раз у нас и НЕТ!

https://gordonua.com/publications/zaman ... 22747.html А Войны, как раз у нас и НЕТ! Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Нед 15 вер, 2019 22:16, всього редагувалось 1 раз. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7059 З нами з: 20.09.12 Подякував: 652 раз. Подякували: 842 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 вер, 2019 22:13 Мизантрóп написав: budivelnik написав: Аlександр написав: "даунецкими", "крысчанами". "Рабы" - самое мягкое выражение было. Ну так вот, рабы восстали. "даунецкими", "крысчанами". "Рабы" - самое мягкое выражение было. Ну так вот, рабы восстали. Без проблем

Підняли бунт-так не жалійтесь що вам стало гірше ніж було

Ми ж не проти щоб Ви жили добре...Ми проти щоб ми жили як в якутії ліплячи півників.

Хочете жити як ми - ласкаво просимо

Хочете сидіти в гімні-без нас будь-ласка. Без проблемПідняли бунт-так не жалійтесь що вам стало гірше ніж булоМи ж не проти щоб Ви жили добре...Ми проти щоб ми жили як в якутії ліплячи півників.Хочете жити як ми - ласкаво просимоХочете сидіти в гімні-без нас будь-ласка.

Кому на Руси жить хорошо живут в Лондоне Кому на Руси жить хорошо живут в Лондоне



https://real-vin.com/nad-doneckom-s-bes ... i-listovki

Спасибо модеру за системную кастрацию ветки, "Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?"



"Если человеку две недели говорить, что он свинья - на третью он захрюкает" Спасибо модеру за системную кастрацию ветки, "Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?""Если человеку две недели говорить, что он свинья - на третью он захрюкает" Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7059 З нами з: 20.09.12 Подякував: 652 раз. Подякували: 842 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 вер, 2019 22:25 freeze написав: Странно, что еще не все поняли, что вопрос конец войне или продолжаем войну - так уже не стоит. Войне конец, так уже решили сильные мира сего. Вопрос только, какую цену придется заплатить, чтобы война закончилась.

Странно, что еще не все поняли, что вопрос конец войне или продолжаем войну - так уже не стоит. Войне конец, так уже решили сильные мира сего. Вопрос только, какую цену придется заплатить, чтобы война закончилась.



А в 2015-м разве не решили уже? Помните, Порошенко был инициатором некоторых "интересных" законодательных инициатив, при попытке рассмотрения которых под ВР погибли 4 сотрудника милиции. Возможно, конечно, это были танцы с бубном, инициированные самим Порошенко, но я больше верю в то, что есть реальные силы, не подконтрольные ни одному официальному институту власти, в т.ч. иностранному.



ИМХО, выполнить Минские соглашения, или другие международные договоренности будет очень непросто - джин вышел из бутылки и загнать его назад едва ли будет стоить меньших усилий, чем, к примеру, заставить разоружиться донбасских боевиков А в 2015-м разве не решили уже? Помните, Порошенко был инициатором некоторых "интересных" законодательных инициатив, при попытке рассмотрения которых под ВР погибли 4 сотрудника милиции. Возможно, конечно, это были танцы с бубном, инициированные самим Порошенко, но я больше верю в то, что есть реальные силы, не подконтрольные ни одному официальному институту власти, в т.ч. иностранному.ИМХО, выполнить Минские соглашения, или другие международные договоренности будет очень непросто - джин вышел из бутылки и загнать его назад едва ли будет стоить меньших усилий, чем, к примеру, заставить разоружиться донбасских боевиков zРадио

Повідомлень: 3463 З нами з: 02.05.18 Подякував: 785 раз. Подякували: 1868 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 вер, 2019 22:35 ЛАД написав: Hotab, я уже задавал Вам вопрос - Вы как военный человек считаете, что укр. армия может победить Росс. армию?

Или Вы считаете, что в случае наступления на Донбасс, Россия не вмешается?

Если ни первое, ни второе, то почему Вы выступаете против мира?



P.s. Понятно, что условия мира должны быть приемлемые.

P.p.s. Или выскажите, пожалуйста, свой взгляд на проблему. , я уже задавал Вам вопрос - Вы как военный человек считаете, что укр. армия может победить Росс. армию?Или Вы считаете, что в случае наступления на Донбасс, Россия не вмешается?Если ни первое, ни второе, то почему Вы выступаете против мира?P.s. Понятно, что условия мира должны быть приемлемые.P.p.s. Или выскажите, пожалуйста, свой взгляд на проблему.



1. Нет, победить не может. Создать непреемлимые жертвы, которые мешают наступать на остальную Украину - может.

2. Россия вмешается в случае нашего наступления.До прихода миротворцев ООН наступать нет смысла.

3. "понятно, что условия мира должны быть приемлемые". А вам предлагают такие условия? Или вам предлагают : Россия с Крымом без санкций, Украина с разрушенным Донбассом и пушилиными в ВР?

4. Решение проблемы по ветке озвучили не раз: воевать, держаться, просить и требовать военную помощь, санкции для Мордора. Для последних пунктов необходимы сильные дипломаты и президент. Но с этим беда, им ещё надо на кошках тренироваться. 1. Нет, победить не может. Создать непреемлимые жертвы, которые мешают наступать на остальную Украину - может.2. Россия вмешается в случае нашего наступления.До прихода миротворцев ООН наступать нет смысла.3. "понятно, что условия мира должны быть приемлемые". А вам предлагают такие условия? Или вам предлагают : Россия с Крымом без санкций, Украина с разрушенным Донбассом и пушилиными в ВР?4. Решение проблемы по ветке озвучили не раз: воевать, держаться, просить и требовать военную помощь, санкции для Мордора. Для последних пунктов необходимы сильные дипломаты и президент. Но с этим беда, им ещё надо на кошках тренироваться. Hotab

Повідомлень: 2447 З нами з: 15.02.09 Подякував: 35 раз. Подякували: 905 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 вер, 2019 22:45 Аlександр написав: Чет я не припомню, чтобы жители Крыма и Донбасса в целом или первыми приезжали в Киев, чтобы устроить полномасштабный майдан, выражая свое недовольство.

Чет я не припомню, чтобы жители Крыма и Донбасса в целом или первыми приезжали в Киев, чтобы устроить полномасштабный майдан, выражая свое недовольство.



И хорошо, что первыми не приезжали. Инициировать такие вещи действительно не нужно. Но все равно даже если их инициирует другая сторона, нужно искать решение внутри, а не призывать на помощь соседа, который не прочь поживиться чужим добром!



Аlександр написав: Многие затем и смирились с подавлением свободы слова, блокировкой соцсетей, языковыми квотами, ограничениями, подменой исторических ценностей, отжимом церквей УПЦ, холодомором, Роттердамом +, возросшими и новыми налогами с дальнейшим откровенным дерибаном этих налогов, падением уровнем жизни, чинушьим декларациям роскоши-богатства, унизительным субсидиям и еще много чего можно перечислить.

5 лет "смирения"! Многие затем и смирились с подавлением свободы слова, блокировкой соцсетей, языковыми квотами, ограничениями, подменой исторических ценностей, отжимом церквей УПЦ, холодомором, Роттердамом +, возросшими и новыми налогами с дальнейшим откровенным дерибаном этих налогов, падением уровнем жизни, чинушьим декларациям роскоши-богатства, унизительным субсидиям и еще много чего можно перечислить.5 лет "смирения"!



Даже не все сторонники майдана с этим смирились, не говоря о нейтралах и противниках.



Вот я, например, одновременно против коллаборационизма крымчан, дончан, луганчан и против гуманитарной, социальной, экономической политики Порошенко. И таких большинство. Думаете, много наберется из 73% электората Зеленского сторонников РФ - нет. Они не смирились и высказали свою позицию единственным правильным способом - на выборах.



А как вы еще предлагаете демонстрировать свое несогласие - стреляя по украинским солдатам, как это делали (некоторые) жители Донбасса??? Это худший вариант, который можно было выбрать!.. И хорошо, что первыми не приезжали. Инициировать такие вещи действительно не нужно. Но все равно даже если их инициирует другая сторона, нужно искать решение внутри, а не призывать на помощь соседа, который не прочь поживиться чужим добром!Даже не все сторонники майдана с этим смирились, не говоря о нейтралах и противниках.Вот я, например, одновременно против коллаборационизма крымчан, дончан, луганчан и против гуманитарной, социальной, экономической политики Порошенко. И таких большинство. Думаете, много наберется из 73% электората Зеленского сторонников РФ - нет. Они не смирились и высказали свою позицию единственным правильным способом - на выборах.А как вы еще предлагаете демонстрировать свое несогласие - стреляя по украинским солдатам, как это делали (некоторые) жители Донбасса??? Это худший вариант, который можно было выбрать!.. zРадио

Повідомлень: 3463 З нами з: 02.05.18 Подякував: 785 раз. Подякували: 1868 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 3975397639773978> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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