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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3975397639773978
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 23:07

  Аlександр написав:Чет я не припомню, чтобы жители Крыма и Донбасса в целом или первыми приезжали в Киев, чтобы устроить полномасштабный майдан, выражая свое недовольство.

взагалі то це і є демократія. коли кожен має право висловити свою думку.
і думка висловлюється не тільки на виборах - це і страйки і демонстрації і одиночні пікети. і навіть майдан коли інші методи впливу не діють на владу.
а коли зовуть іншу державу - це вже не протест та висловлення думки. це колабораціонізм.

ЗІ
у нас в країні всі незадоволені умовами праці. а коли був останній трудовий страйк?
в тому і проблема - ніхто не бажає боротися за свої права. хочуть щоб добрий чарівник прилетів та роздав пряники.
mephala
 
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