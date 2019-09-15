взагалі то це і є демократія. коли кожен має право висловити свою думку.
і думка висловлюється не тільки на виборах - це і страйки і демонстрації і одиночні пікети. і навіть майдан коли інші методи впливу не діють на владу.
а коли зовуть іншу державу - це вже не протест та висловлення думки. це колабораціонізм.
ЗІ
у нас в країні всі незадоволені умовами праці. а коли був останній трудовий страйк?
в тому і проблема - ніхто не бажає боротися за свої права. хочуть щоб добрий чарівник прилетів та роздав пряники.