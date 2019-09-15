Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3975397639773978 Додано: Нед 15 вер, 2019 23:07 Аlександр написав: Чет я не припомню, чтобы жители Крыма и Донбасса в целом или первыми приезжали в Киев, чтобы устроить полномасштабный майдан, выражая свое недовольство. Чет я не припомню, чтобы жители Крыма и Донбасса в целом или первыми приезжали в Киев, чтобы устроить полномасштабный майдан, выражая свое недовольство.

взагалі то це і є демократія. коли кожен має право висловити свою думку.

і думка висловлюється не тільки на виборах - це і страйки і демонстрації і одиночні пікети. і навіть майдан коли інші методи впливу не діють на владу.

а коли зовуть іншу державу - це вже не протест та висловлення думки. це колабораціонізм.



ЗІ

у нас в країні всі незадоволені умовами праці. а коли був останній трудовий страйк?

в тому і проблема - ніхто не бажає боротися за свої права. хочуть щоб добрий чарівник прилетів та роздав пряники. взагалі то це і є демократія. коли кожен має право висловити свою думку.і думка висловлюється не тільки на виборах - це і страйки і демонстрації і одиночні пікети. і навіть майдан коли інші методи впливу не діють на владу.а коли зовуть іншу державу - це вже не протест та висловлення думки. це колабораціонізм.ЗІу нас в країні всі незадоволені умовами праці. а коли був останній трудовий страйк?в тому і проблема - ніхто не бажає боротися за свої права. хочуть щоб добрий чарівник прилетів та роздав пряники. mephala Повідомлень: 5459 З нами з: 07.04.14 Подякував: 76 раз. Подякували: 673 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 вер, 2019 23:47 mephala написав: у нас в країні всі незадоволені умовами праці. а коли був останній трудовий страйк?

в тому і проблема - ніхто не бажає боротися за свої права. у нас в країні всі незадоволені умовами праці. а коли був останній трудовий страйк?в тому і проблема - ніхто не бажає боротися за свої права.

Як на мене, це більше шкідлива звичка, ще з радянських часів. Як на мене, це більше шкідлива звичка, ще з радянських часів. Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.

Томаса Санкару - в каждую страну Навуходоносор

Повідомлень: 2377 З нами з: 21.09.13 Подякував: 744 раз. Подякували: 917 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 вер, 2019 23:49 yuri_m написав: Долярчик написав: budivelnik

... твій варіант?

- йти в наступ, чи нехай ще кожного дня помирають наші солдати не відомо скільки ще років?



- ну, який бачиш КОНКРЕТНИЙ вихід?



... а то тут всі мастаки критикувати, а як вирішити цю проблему - мовчать, як риби!!! budivelnik... твій варіант?- йти в наступ, чи нехай ще кожного дня помирають наші солдати не відомо скільки ще років?- ну, який бачиш КОНКРЕТНИЙ вихід?... а то тут всі мастаки критикувати, а як вирішити цю проблему - мовчать, як риби!!!

Вариант уже давно придумали и претворяют в жизнь: санкции, санкции, и еще раз санкции. Как начнут россияне дохнуть с голоду, так сами своему Вовке шею скрутят! И всей его братве заодно. Ну и миротворцы на Донбасс... Миссия уже утверждена и в процессе. Ну и укреплять собственную армию! А не сокращать её финансирование на 8% в 2020 году, как решили в "Зе-команде". Заодно и заказы на оборонку режут. Голой задницей страну защищать будем, как в 2014? Или там уже решили сливать Украину побыстрее, пока Россия еще не загнулась? С моряками вон как спешили, чтобы не дай бог Россия не пострадала от новых санкций! Ведь если бы обмен сделали на 1 день позже, то российским кораблям закрыли бы вход в иностранные порты по всему миру. Выходит "команда Зе" под благовидным предлогом возврата наших заложников просто спасла Россию и Путина от жестких санкций. Видать совсем плохи дела в Рассиянии, раз наш Вова так торопится заключить мир на условиях российского Вована. Вариант уже давно придумали и претворяют в жизнь: санкции, санкции, и еще раз санкции. Как начнут россияне дохнуть с голоду, так сами своему Вовке шею скрутят! И всей его братве заодно. Ну и миротворцы на Донбасс... Миссия уже утверждена и в процессе. Ну и укреплять собственную армию! А не сокращать её финансирование на 8% в 2020 году, как решили в "Зе-команде". Заодно и заказы на оборонку режут. Голой задницей страну защищать будем, как в 2014? Или там уже решили сливать Украину побыстрее, пока Россия еще не загнулась? С моряками вон как спешили, чтобы не дай бог Россия не пострадала от новых санкций! Ведь если бы обмен сделали на 1 день позже, то российским кораблям закрыли бы вход в иностранные порты по всему миру. Выходит "команда Зе" под благовидным предлогом возврата наших заложников просто спасла Россию и Путина от жестких санкций. Видать совсем плохи дела в Рассиянии, раз наш Вова так торопится заключить мир на условиях российского Вована.

Простите за нескромный вопрос- Вам уже 15 лет исполнилось или меньше? Простите за нескромный вопрос- Вам уже 15 лет исполнилось или меньше? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14065 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4256 раз. Подякували: 3954 раз. Попередження: 1 Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 вер, 2019 23:53 shapo написав: Очередной миф.

В Израиле туева куча леваков и 1 млн. израильских арабов которых поддерживает и подкармливает антисемитский мир - от большинства европейских стран и про-арабской ООН до периодически США в зависимости от того кто пришел там к власти.

Они кричат о необходимости договариваться с арабами и сдаче территорий Иудеи и Самарии в обмен на мир. Очередной миф.В Израиле туева куча леваков и 1 млн. израильских арабов которых поддерживает и подкармливает антисемитский мир - от большинства европейских стран и про-арабской ООН до периодически США в зависимости от того кто пришел там к власти.Они кричат о необходимости договариваться с арабами и сдаче территорий Иудеи и Самарии в обмен на мир.

Когда Международное собщество осуждает аннексию Крыма Россией - это не "проукраинская позиция", а защита справедливости и международного права. А когда Международное сообщество осуждает захват Западного Берега и Голан - это "проарабская позиция"? Следует быть хоть немного объективным. Когда Международное собщество осуждает аннексию Крыма Россией - это не "проукраинская позиция", а защита справедливости и международного права. А когда Международное сообщество осуждает захват Западного Берега и Голан - это "проарабская позиция"? Следует быть хоть немного объективным. Tegularius Повідомлень: 918 З нами з: 11.02.14 Подякував: 154 раз. Подякували: 181 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 вер, 2019 00:06 Starikan написав: ЛАД написав: Просто интересно, Вы тоже считаете Бандеру и Шухевича героями Украины и согласны с мнением, что Украина в Союзе являлась колонией России? Просто интересно, Вы тоже считаете Бандеру и Шухевича героями Украины и согласны с мнением, что Украина в Союзе являлась колонией России?

ЛАД,

У вас есть что сказать по теме?

Или привести интересную ссылку по теме?



Ваши (и отчасти зРадио) посты на 90% - обсуждение личных качеств и политических взглядов участников форума. На подобные посты в мой адрес я в дальнейшем не отвечаю.

На 10% - споры об истории (ВОВ, СССР).

И ни слова о том, что сейчас происходит в стране и вокруг нее. ЛАД,У вас есть что сказать по теме?Или привести интересную ссылку по теме?Ваши (и отчасти зРадио) посты на 90% - обсуждение личных качеств и политических взглядов участников форума. На подобные посты в мой адрес я в дальнейшем не отвечаю.На 10% - споры об истории (ВОВ, СССР).И ни слова о том, что сейчас происходит в стране и вокруг нее.

1. Простите, но проще было ответить на заданный вопрос.

2. Обсуждение "личных качеств и политических взглядов" (моих) начали Вы.

3. Я неоднократно пытался перевести разговор на обсуждение наших сегодняшних проблем, но именно Ваши единомышленники (?) возвращают разговор к "совку", России, истории.

4. Если Вы считаете, что можно (нужно?) не обращать внимание на антисемитские, националистические, а то и просто нацистские посты, то ...



P.s. Мой вопрос к Вам вроде не был обсуждением Вашей личности и, тем более, Ваших личных качеств. 1. Простите, но проще было ответить на заданный вопрос.2. Обсуждение "личных качеств и политических взглядов" (моих) начали Вы.3. Я неоднократно пытался перевести разговор на обсуждениепроблем, но именно Ваши единомышленники (?) возвращают разговор к "совку", России, истории.4. Если Вы считаете, что можно (нужно?) не обращать внимание на антисемитские, националистические, а то и просто нацистские посты, то ...P.s. Мой вопрос к Вам вроде не былВашей личности и, тем более, Ваших личных качеств. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14065 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4256 раз. Подякували: 3954 раз. Попередження: 1 Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 вер, 2019 00:13 Hotab написав: 4. Решение проблемы по ветке озвучили не раз: воевать, держаться, просить и требовать военную помощь, санкции для Мордора. Для последних пунктов необходимы сильные дипломаты и президент. Но с этим беда, им ещё надо на кошках тренироваться. 4. Решение проблемы по ветке озвучили не раз: воевать, держаться, просить и требовать военную помощь, санкции для Мордора. Для последних пунктов необходимы сильные дипломаты и президент. Но с этим беда, им ещё надо на кошках тренироваться.

Воевать, как вы предлагаете, желают не более 10-15% украинцев. 80% однозначно против войны и за мир, даже ценой уступок. Это реальность. Но в случае войны эти 80% будут нести все те же издержки войны (инфляция, бедность, высокие налоги), что и те 10-15%, которые за продолжение войны. Это несправедливо.

Вот если бы можно было сделать так, чтобы издержки войны падали на плечи только тех, кто её желает - другое дело.



Я бы вообще предложил нестандартное решение, чтобы удовлетворить хотелки желающих повоевать. Арендуется участок 100 на 100 км в пустыне Сахара. По его сторонам размещаются позиции желающих повоевать добровольцев (с обеих сторон). Всё вооружение, аммуниция, продпаек, лекарства и пр. для воюющих сторон оплачиваются из добровольных взносов тех, кто хочет поддержать свою сторону, но воевать сам не хочет или не умеет (с этой целью открываются счета в Украине, РФ, странах Европы и СНГ). В оговоренный момент Ч, стороны начинают боевые действия в указанном квадрате. Права на трансляцию продаются телекомпаниям по всему миру, доходы передаются на восстановление разрушенных инфраструктуры и жилья на Донбассе, помощь пострадавшим.



По окончании данного мероприятия выжившим среди стороны-победителя вручается большой красивый кубок и медальки. А реинтеграция Донбасса независимо от этого проводится согласно утвержденным Совбезом ООН Минским соглашениям. Воевать, как вы предлагаете, желают не более 10-15% украинцев. 80% однозначно против войны и за мир, даже ценой уступок. Это реальность. Но в случае войны эти 80% будут нести все те же издержки войны (инфляция, бедность, высокие налоги), что и те 10-15%, которые за продолжение войны. Это несправедливо.Вот если бы можно было сделать так, чтобы издержки войны падали на плечи только тех, кто её желает - другое дело.Я бы вообще предложил нестандартное решение, чтобы удовлетворить хотелки желающих повоевать. Арендуется участок 100 на 100 км в пустыне Сахара. По его сторонам размещаются позиции желающих повоевать добровольцев (с обеих сторон). Всё вооружение, аммуниция, продпаек, лекарства и пр. для воюющих сторон оплачиваются из добровольных взносов тех, кто хочет поддержать свою сторону, но воевать сам не хочет или не умеет (с этой целью открываются счета в Украине, РФ, странах Европы и СНГ). В оговоренный момент Ч, стороны начинают боевые действия в указанном квадрате. Права на трансляцию продаются телекомпаниям по всему миру, доходы передаются на восстановление разрушенных инфраструктуры и жилья на Донбассе, помощь пострадавшим.По окончании данного мероприятия выжившим среди стороны-победителя вручается большой красивый кубок и медальки. А реинтеграция Донбасса независимо от этого проводится согласно утвержденным Совбезом ООН Минским соглашениям. Tegularius Повідомлень: 918 З нами з: 11.02.14 Подякував: 154 раз. Подякували: 181 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 вер, 2019 00:17 flyman написав: ЛАД написав: Hotab, я уже задавал Вам вопрос - Вы как военный человек считаете, что укр. армия может победить Росс. армию?

Или Вы считаете, что в случае наступления на Донбасс, Россия не вмешается?

Если ни первое, ни второе, то почему Вы выступаете против мира?



P.s. Понятно, что условия мира должны быть приемлемые.

P.p.s. Или выскажите, пожалуйста, свой взгляд на проблему. , я уже задавал Вам вопрос - Вы как военный человек считаете, что укр. армия может победить Росс. армию?Или Вы считаете, что в случае наступления на Донбасс, Россия не вмешается?Если ни первое, ни второе, то почему Вы выступаете против мира?P.s. Понятно, что условия мира должны быть приемлемые.P.p.s. Или выскажите, пожалуйста, свой взгляд на проблему.

в чому зміст наступу на Донбас? в чому зміст наступу на Донбас?

Смысл наступления на Донбасс - победоносное завершение войны, за что здесь многие рвут глотки, выступая против мира.

Если не наступление на Донбасс и не мир, то что предлагаете Вы? Смысл наступления на Донбасс - победоносное завершение войны, за что здесь многие рвут глотки, выступая против мира.Если не наступление на Донбасс и не мир, то что предлагаете Вы? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14065 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4256 раз. Подякували: 3954 раз. Попередження: 1 Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 вер, 2019 00:45 Tegularius написав: Воевать, как вы предлагаете, желают не более 10-15% украинцев. 80% однозначно против войны и за мир, даже ценой уступок. Воевать, как вы предлагаете, желают не более 10-15% украинцев. 80% однозначно против войны и за мир, даже ценой уступок.

оголосіть перелік поступок. щоб розуміти що ви маєте на увазі. оголосіть перелік поступок. щоб розуміти що ви маєте на увазі. mephala Повідомлень: 5459 З нами з: 07.04.14 Подякував: 76 раз. Подякували: 673 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3975397639773978 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостейМодератори: ТупУм