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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 16 вер, 2019 07:01
zРадио написав: Zebra написав:
Это не соответствует действительности. Многие начали ездить в ЕС подрабатывать на короткий срок. Знакомая именно из за того что не нужно заморачиваться с визами начала ездить в Эстонию подрабатывать в отелях на три месяца там и три тут гуляет.
Я вам открытые общие данные - вы мне на словах кейс единичного эмигранта
Вам известны понятия системности, валидности и верифицируемости, чтобы утверждать, что соответствует действительности, а что не соответствует?..
До безвиза из Чернигова в страны ЕС ездили работать единицы, сейчас это приобрело массовый характер. И на учебу в Польшу тоже движ пошел.
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Додано: Пон 16 вер, 2019 07:19
ЛАД написав: flyman написав: ЛАД написав:Hotab
, я уже задавал Вам вопрос - Вы как военный человек считаете, что укр. армия может победить Росс. армию?
Или Вы считаете, что в случае наступления на Донбасс, Россия не вмешается?
Если ни первое, ни второе, то почему Вы выступаете против мира?
P.s. Понятно, что условия мира должны быть приемлемые.
P.p.s. Или выскажите, пожалуйста, свой взгляд на проблему.
в чому зміст наступу на Донбас?
Смысл наступления на Донбасс - победоносное завершение войны, за что здесь многие рвут глотки, выступая против мира.
Если не наступление на Донбасс и не мир, то что предлагаете Вы?
Горе-вояки наивно думают, что в случае нашего наступления на Донбассе, Россия не вмешается?)))
Можно с вероятностью в 100% сказать, нет, наивные финские парни, вмешается, да еще и с большим восторгом. Лучшего подарка для Пу под елочку просто нет.
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Додано: Пон 16 вер, 2019 07:26
Zebra написав: zРадио написав: Zebra написав:
Это не соответствует действительности. Многие начали ездить в ЕС подрабатывать на короткий срок. Знакомая именно из за того что не нужно заморачиваться с визами начала ездить в Эстонию подрабатывать в отелях на три месяца там и три тут гуляет.
Я вам открытые общие данные - вы мне на словах кейс единичного эмигранта
Вам известны понятия системности, валидности и верифицируемости, чтобы утверждать, что соответствует действительности, а что не соответствует?..
До безвиза из Чернигова в страны ЕС ездили работать единицы, сейчас это приобрело массовый характер. И на учебу в Польшу тоже движ пошел.
"На учебу" в наших реалиях = "на ПМЖ". Да бог с ним, с Черниговом. Там понятно, ЗП низкие, перспектив нет. Но я знаю уже несколько семей в Киеве, среднего класса (с квартирами, авто, каждый год отдых за рубежом, доход выше среднего), которые отправили своих подрастающих детей на учебу в Польшу. Причем две семьи уже релоцировались вслед, продав недвижимость здесь, а еще две в процессе(язык, нострификация и т. д.)
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Додано: Пон 16 вер, 2019 08:15
antey1969 написав:
Горе-вояки наивно думают, что в случае нашего наступления на Донбассе, Россия не вмешается?)))
Можно с вероятностью в 100% сказать, нет, наивные финские парни, вмешается, да еще и с большим восторгом. Лучшего подарка для Пу под елочку просто нет.
Им и вмешиваться не нужно - там всё под их жестким контролем.
1. Но вот действия "союзников" -?
2. Опыт показал: в первую очередь Враг уничтожает гражданских и гражданскую структуру -?
С каждым днём количество потерь в геометрической прогрессии возрастает.
Государство не готово к таким вызовам - "огнём и мечом" изначально необходимо выжечь внутреннего Врага. Ибо любые благие начинания, превращаются в организованный геноцид населения Украины.Ни кто не поможет - свой действующий ВПК(а мы имеем принудительно закрываемый "союзничками")
Востаннє редагувалось Kudrjavuy
в Пон 16 вер, 2019 08:24, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: Пон 16 вер, 2019 08:18
Hotab написав:
Но с этим беда, им ещё надо на кошках тренироваться.
Те, о ком Вы ведёте речь - отсутствуют по определению!
Их ПРОСТО НЕТ!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: Пон 16 вер, 2019 08:22
budivelnik написав: Аlександр написав:
Помимо солдат страдает также безоружное мирное население, - женщины и дети.
А що якщо лінія переміститься в сторону ближче до Києва-там жінок і дітей не має?
"Пуля - дура. Штык - молодец!"(классика всегда актуальна)
В нормальных случаях, об этом думают как раз "до того".
Именно сейчас время чисток "авгиевых конюшен", а мы имеем обратный процесс.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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