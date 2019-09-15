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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3975397639773978 Додано: Пон 16 вер, 2019 07:01 zРадио написав: Zebra написав: Это не соответствует действительности. Многие начали ездить в ЕС подрабатывать на короткий срок. Знакомая именно из за того что не нужно заморачиваться с визами начала ездить в Эстонию подрабатывать в отелях на три месяца там и три тут гуляет.

Это не соответствует действительности. Многие начали ездить в ЕС подрабатывать на короткий срок. Знакомая именно из за того что не нужно заморачиваться с визами начала ездить в Эстонию подрабатывать в отелях на три месяца там и три тут гуляет.



Я вам открытые общие данные - вы мне на словах кейс единичного эмигранта Вам известны понятия системности, валидности и верифицируемости, чтобы утверждать, что соответствует действительности, а что не соответствует?.. Я вам открытые общие данные - вы мне на словах кейс единичного эмигрантаВам известны понятия системности, валидности и верифицируемости, чтобы утверждать, что соответствует действительности, а что не соответствует?..

До безвиза из Чернигова в страны ЕС ездили работать единицы, сейчас это приобрело массовый характер. И на учебу в Польшу тоже движ пошел. До безвиза из Чернигова в страны ЕС ездили работать единицы, сейчас это приобрело массовый характер. И на учебу в Польшу тоже движ пошел. Zebra

Повідомлень: 7176 З нами з: 21.09.12 Подякував: 593 раз. Подякували: 1069 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 вер, 2019 07:19 ЛАД написав: flyman написав: ЛАД написав: Hotab, я уже задавал Вам вопрос - Вы как военный человек считаете, что укр. армия может победить Росс. армию?

Или Вы считаете, что в случае наступления на Донбасс, Россия не вмешается?

Если ни первое, ни второе, то почему Вы выступаете против мира?



P.s. Понятно, что условия мира должны быть приемлемые.

P.p.s. Или выскажите, пожалуйста, свой взгляд на проблему. , я уже задавал Вам вопрос - Вы как военный человек считаете, что укр. армия может победить Росс. армию?Или Вы считаете, что в случае наступления на Донбасс, Россия не вмешается?Если ни первое, ни второе, то почему Вы выступаете против мира?P.s. Понятно, что условия мира должны быть приемлемые.P.p.s. Или выскажите, пожалуйста, свой взгляд на проблему.

в чому зміст наступу на Донбас? в чому зміст наступу на Донбас?

Смысл наступления на Донбасс - победоносное завершение войны, за что здесь многие рвут глотки, выступая против мира.

Если не наступление на Донбасс и не мир, то что предлагаете Вы? Смысл наступления на Донбасс - победоносное завершение войны, за что здесь многие рвут глотки, выступая против мира.Если не наступление на Донбасс и не мир, то что предлагаете Вы?

Горе-вояки наивно думают, что в случае нашего наступления на Донбассе, Россия не вмешается?)))

Можно с вероятностью в 100% сказать, нет, наивные финские парни, вмешается, да еще и с большим восторгом. Лучшего подарка для Пу под елочку просто нет. Горе-вояки наивно думают, что в случае нашего наступления на Донбассе, Россия не вмешается?)))Можно с вероятностью в 100% сказать, нет, наивные финские парни, вмешается, да еще и с большим восторгом. Лучшего подарка для Пу под елочку просто нет. antey1969 1

Повідомлень: 8733 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1030 раз. Подякували: 2304 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 вер, 2019 07:26 Zebra написав: zРадио написав: Zebra написав: Это не соответствует действительности. Многие начали ездить в ЕС подрабатывать на короткий срок. Знакомая именно из за того что не нужно заморачиваться с визами начала ездить в Эстонию подрабатывать в отелях на три месяца там и три тут гуляет.

Это не соответствует действительности. Многие начали ездить в ЕС подрабатывать на короткий срок. Знакомая именно из за того что не нужно заморачиваться с визами начала ездить в Эстонию подрабатывать в отелях на три месяца там и три тут гуляет.



Я вам открытые общие данные - вы мне на словах кейс единичного эмигранта Вам известны понятия системности, валидности и верифицируемости, чтобы утверждать, что соответствует действительности, а что не соответствует?.. Я вам открытые общие данные - вы мне на словах кейс единичного эмигрантаВам известны понятия системности, валидности и верифицируемости, чтобы утверждать, что соответствует действительности, а что не соответствует?..

До безвиза из Чернигова в страны ЕС ездили работать единицы, сейчас это приобрело массовый характер. И на учебу в Польшу тоже движ пошел. До безвиза из Чернигова в страны ЕС ездили работать единицы, сейчас это приобрело массовый характер. И на учебу в Польшу тоже движ пошел.

"На учебу" в наших реалиях = "на ПМЖ". Да бог с ним, с Черниговом. Там понятно, ЗП низкие, перспектив нет. Но я знаю уже несколько семей в Киеве, среднего класса (с квартирами, авто, каждый год отдых за рубежом, доход выше среднего), которые отправили своих подрастающих детей на учебу в Польшу. Причем две семьи уже релоцировались вслед, продав недвижимость здесь, а еще две в процессе(язык, нострификация и т. д.) "На учебу" в наших реалиях = "на ПМЖ". Да бог с ним, с Черниговом. Там понятно, ЗП низкие, перспектив нет. Но я знаю уже несколько семей в Киеве, среднего класса (с квартирами, авто, каждый год отдых за рубежом, доход выше среднего), которые отправили своих подрастающих детей на учебу в Польшу. Причем две семьи уже релоцировались вслед, продав недвижимость здесь, а еще две в процессе(язык, нострификация и т. д.) antey1969 1

Повідомлень: 8733 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1030 раз. Подякували: 2304 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 вер, 2019 08:15 antey1969 написав: Горе-вояки наивно думают, что в случае нашего наступления на Донбассе, Россия не вмешается?)))

Можно с вероятностью в 100% сказать, нет, наивные финские парни, вмешается, да еще и с большим восторгом. Лучшего подарка для Пу под елочку просто нет. Горе-вояки наивно думают, что в случае нашего наступления на Донбассе, Россия не вмешается?)))Можно с вероятностью в 100% сказать, нет, наивные финские парни, вмешается, да еще и с большим восторгом. Лучшего подарка для Пу под елочку просто нет.

Им и вмешиваться не нужно - там всё под их жестким контролем.

1. Но вот действия "союзников" -?

2. Опыт показал: в первую очередь Враг уничтожает гражданских и гражданскую структуру -?

С каждым днём количество потерь в геометрической прогрессии возрастает.

Государство не готово к таким вызовам - "огнём и мечом" изначально необходимо выжечь внутреннего Врага. Ибо любые благие начинания, превращаются в организованный геноцид населения Украины.



Ни кто не поможет - свой действующий ВПК(а мы имеем принудительно закрываемый "союзничками") Им и вмешиваться не нужно - там всё под их жестким контролем.1. Но вот действия "союзников" -?2. Опыт показал: в первую очередь Враг уничтожает гражданских и гражданскую структуру -?С каждым днём количество потерь в геометрической прогрессии возрастает.Государство не готово к таким вызовам - "огнём и мечом" изначально необходимо выжечь внутреннего Врага. Ибо любые благие начинания, превращаются в организованный геноцид населения Украины. Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 16 вер, 2019 08:24, всього редагувалось 1 раз. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7060 З нами з: 20.09.12 Подякував: 652 раз. Подякували: 842 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 вер, 2019 08:18 Hotab написав: Но с этим беда, им ещё надо на кошках тренироваться. Но с этим беда, им ещё надо на кошках тренироваться.

Те, о ком Вы ведёте речь - отсутствуют по определению!

Их ПРОСТО НЕТ! Те, о ком Вы ведёте речь - отсутствуют по определению!Их ПРОСТО НЕТ! Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7060 З нами з: 20.09.12 Подякував: 652 раз. Подякували: 842 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 вер, 2019 08:22 budivelnik написав: Аlександр написав: Помимо солдат страдает также безоружное мирное население, - женщины и дети. Помимо солдат страдает также безоружное мирное население, - женщины и дети. А що якщо лінія переміститься в сторону ближче до Києва-там жінок і дітей не має?

А що якщо лінія переміститься в сторону ближче до Києва-там жінок і дітей не має?

"Пуля - дура. Штык - молодец!"(классика всегда актуальна)



В нормальных случаях, об этом думают как раз "до того".

Именно сейчас время чисток "авгиевых конюшен", а мы имеем обратный процесс. "Пуля - дура. Штык - молодец!"(классика всегда актуальна)В нормальных случаях, об этом думают как раз "до того".Именно сейчас время чисток "авгиевых конюшен", а мы имеем обратный процесс. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7060 З нами з: 20.09.12 Подякував: 652 раз. Подякували: 842 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3975397639773978 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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