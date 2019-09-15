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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 16 вер, 2019 07:01
zРадио написав: Zebra написав:
Это не соответствует действительности. Многие начали ездить в ЕС подрабатывать на короткий срок. Знакомая именно из за того что не нужно заморачиваться с визами начала ездить в Эстонию подрабатывать в отелях на три месяца там и три тут гуляет.
Я вам открытые общие данные - вы мне на словах кейс единичного эмигранта
Вам известны понятия системности, валидности и верифицируемости, чтобы утверждать, что соответствует действительности, а что не соответствует?..
До безвиза из Чернигова в страны ЕС ездили работать единицы, сейчас это приобрело массовый характер. И на учебу в Польшу тоже движ пошел.
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Додано: Пон 16 вер, 2019 07:19
ЛАД написав: flyman написав: ЛАД написав:Hotab
, я уже задавал Вам вопрос - Вы как военный человек считаете, что укр. армия может победить Росс. армию?
Или Вы считаете, что в случае наступления на Донбасс, Россия не вмешается?
Если ни первое, ни второе, то почему Вы выступаете против мира?
P.s. Понятно, что условия мира должны быть приемлемые.
P.p.s. Или выскажите, пожалуйста, свой взгляд на проблему.
в чому зміст наступу на Донбас?
Смысл наступления на Донбасс - победоносное завершение войны, за что здесь многие рвут глотки, выступая против мира.
Если не наступление на Донбасс и не мир, то что предлагаете Вы?
Горе-вояки наивно думают, что в случае нашего наступления на Донбассе, Россия не вмешается?)))
Можно с вероятностью в 100% сказать, нет, наивные финские парни, вмешается, да еще и с большим восторгом. Лучшего подарка для Пу под елочку просто нет.
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Додано: Пон 16 вер, 2019 07:26
Zebra написав: zРадио написав: Zebra написав:
Это не соответствует действительности. Многие начали ездить в ЕС подрабатывать на короткий срок. Знакомая именно из за того что не нужно заморачиваться с визами начала ездить в Эстонию подрабатывать в отелях на три месяца там и три тут гуляет.
Я вам открытые общие данные - вы мне на словах кейс единичного эмигранта
Вам известны понятия системности, валидности и верифицируемости, чтобы утверждать, что соответствует действительности, а что не соответствует?..
До безвиза из Чернигова в страны ЕС ездили работать единицы, сейчас это приобрело массовый характер. И на учебу в Польшу тоже движ пошел.
"На учебу" в наших реалиях = "на ПМЖ". Да бог с ним, с Черниговом. Там понятно, ЗП низкие, перспектив нет. Но я знаю уже несколько семей в Киеве, среднего класса (с квартирами, авто, каждый год отдых за рубежом, доход выше среднего), которые отправили своих подрастающих детей на учебу в Польшу. Причем две семьи уже релоцировались вслед, продав недвижимость здесь, а еще две в процессе(язык, нострификация и т. д.)
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Додано: Пон 16 вер, 2019 08:15
antey1969 написав:
Горе-вояки наивно думают, что в случае нашего наступления на Донбассе, Россия не вмешается?)))
Можно с вероятностью в 100% сказать, нет, наивные финские парни, вмешается, да еще и с большим восторгом. Лучшего подарка для Пу под елочку просто нет.
Им и вмешиваться не нужно - там всё под их жестким контролем.
1. Но вот действия "союзников" -?
2. Опыт показал: в первую очередь Враг уничтожает гражданских и гражданскую структуру -?
С каждым днём количество потерь в геометрической прогрессии возрастает.
Государство не готово к таким вызовам - "огнём и мечом" изначально необходимо выжечь внутреннего Врага. Ибо любые благие начинания, превращаются в организованный геноцид населения Украины.Ни кто не поможет - свой действующий ВПК(а мы имеем принудительно закрываемый "союзничками")
Востаннє редагувалось Kudrjavuy
в Пон 16 вер, 2019 08:24, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: Пон 16 вер, 2019 08:18
Hotab написав:
Но с этим беда, им ещё надо на кошках тренироваться.
Те, о ком Вы ведёте речь - отсутствуют по определению!
Их ПРОСТО НЕТ!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: Пон 16 вер, 2019 08:22
budivelnik написав: Аlександр написав:
Помимо солдат страдает также безоружное мирное население, - женщины и дети.
А що якщо лінія переміститься в сторону ближче до Києва-там жінок і дітей не має?
"Пуля - дура. Штык - молодец!"(классика всегда актуальна)
В нормальных случаях, об этом думают как раз "до того".
Именно сейчас время чисток "авгиевых конюшен", а мы имеем обратный процесс.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: Пон 16 вер, 2019 09:05
zРадио написав: yuri_m написав:
Это будет ПМР и Чечня в одном флаконе. Готовы кормить и вообще содержать этот регион в ущерб себе и своим родным? Я лично нет! Сейчас это делает Россия, но усиленно хочет переложить это бремя на Украину. На хрена оно нам надо? Мы не настолько богаты, чтобы отлистывать миллиарды долларов в год на содержание этого бандостана. Да еще и пустить их представителей в ВР и вообще в украинскую власть.
Под консервацией я понимал продолжение текущей политики с добавлением 2-х "доработок", описанных в цитируемом комментарии ниже. Текущая политика не предполагает полноценного содержания региона. И сам я так же, как вы, не поддерживаю передачи бремени Украине. Разве что мы получим полноценный контроль плюс многомиллиардные пожертвования международных доноров на восстановление, что кажется мне совершенно фантазийным - РФ не отдаст контроль, а Запад не даст денег...
Это же продолжение петиной внешней политики.
А уставшие и жаждущие восстановления экономических связей с РФ проголосовали против нее.
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Додано: Пон 16 вер, 2019 09:16
shapo написав: Starikan написав:
ЛАД,
У вас есть что сказать по теме?
Или привести интересную ссылку по теме?
И ни слова о том, что сейчас происходит в стране и вокруг нее.
А что в стране происходит?
Вам и вправду кажется, что вы об этом узнаете из какого-то источника кроме собственных глаз?
Все, что вкидывается "аналитиками,экспертами,журналистами" не говоря о политиках в СМИ или инете это заказуха или навеивание с конкретными целями.
Идет вал информации, а где зерна которые можно отделить от плевел?
Это хороший вопрос.
Но для этого мы и обсуждаем этот вал, чтобы отсеять вбросы и выделить факты.
Хотя с нынешними властями это сложно, они сами часто формируют вбросы, которые сами же и опровергают ("пошутили").
Но тратить время для обсуждения, кто здесь антисемит, кто наци, кто ольгинец и Герои ли Бандера или Жуков, считаю бессмысленным.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
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Додано: Пон 16 вер, 2019 09:31
Hotab написав:
4. Решение проблемы по ветке озвучили не раз: воевать, держаться, просить и требовать военную помощь, санкции для Мордора. Для последних пунктов необходимы сильные дипломаты и президент. Но с этим беда, им ещё надо на кошках тренироваться.
С решением проблемы есть проблемы?))
Тогда это не решение проблемы.
Тем более, что и с первыми пунктами проблемы решены не более критического минимума по обеспечению и снаряжению. Что явно недостаточно. А глубже (почему даже авиаторами затыкают дыры у пехоты, десантуры, морпехов; и т.д.) никто и не собирается начинать решать.
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Додано: Пон 16 вер, 2019 09:40
Starikan написав:
Но тратить время для обсуждения, кто здесь антисемит, кто наци, кто ольгинец и Герои ли Бандера или Жуков, считаю бессмысленным.
Ничего себе!))
Считать бессмысленным то, на что так опираются, начиная с будивельников и заканчивая президентами.
Вы выбиваете у многих почву из под ног.
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