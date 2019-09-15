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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 16 вер, 2019 09:54
detroytred написав: Starikan написав:
Но тратить время для обсуждения, кто здесь антисемит, кто наци, кто ольгинец и Герои ли Бандера или Жуков, считаю бессмысленным.
Ничего себе!))
Считать бессмысленным то, на что так опираются, начиная с будивельников и заканчивая президентами.
Вы выбиваете у многих почву из под ног.
Согласен, в отсутствии других аргументов в защиту своей позиции этот аргумент становится основным
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Додано: Пон 16 вер, 2019 09:59
Zebra написав:
До безвиза из Чернигова в страны ЕС ездили работать единицы, сейчас это приобрело массовый характер. И на учебу в Польшу тоже движ пошел.
Это из разряда "петух прокукарекал - Солнце взошло". После - не значит вследствие. Просто Польша начала активную работу по рекрутингу наших абитуриентов и рабочих рук одновременно с началом активных действий Украины по получению безвизового режима.
Так что если и можно отдать почесть каким-то политикам за массовую миграцию украинцев на Запад, то польским, а не украинским. Украинским за это нужно ставить жирный минус - они не создали для своих людей благоприятные условия работы в стране, зато создали неподъемные затраты в виде многократного поднятия цен на услуги госмонополий!!!
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Додано: Пон 16 вер, 2019 10:02
shapo написав: Tegularius написав:
Когда Международное собщество осуждает аннексию Крыма Россией - это не "проукраинская позиция", а защита справедливости и международного права. А когда Международное сообщество осуждает захват Западного Берега и Голан - это "проарабская позиция"? Следует быть хоть немного объективным.
Для объективности нужно еще хоть немного разбираться в вопросе перед тем начинать писать на эту тему.Разница между Украиной и Иорданией которой формально принадлежали захваченные в 1948г "исконно арабские земли" Иудея и Самария
называемые сейчас Западным берегом реки Иордан и Сирией, которая до Шестидневной войны обстреливала израильские территории с Голан, стремилась перекрыть впадающие в Галилейское море 2 реки и до сих пор не признает права Израиля на существование, в том, что у Украины были и остаются до сих пор полные дипломатические отношения с Россией, Украина всегда признавала и признает право России на существование,никогда не перекрывала ее водные и иные пути устраивая блокаду и, более того, позволяла держать в Севастополе немалый российский воинский контингент.
После войны 1967г с Иорданией и Египтом,но не с Сирией, у Израиля заключен мирный договор по которому у Иордании нет претензий на Иудею и Самарию, а существующая там Палестинская автономия входит в состав г.Израиль по аналогии с тем ,как был подписан в 1975г Хельсинский акт о нерушимости границ в Европе по которым земли Венгрии,Румынии, Польши отошли после ВМВ СССР, а потом современной Украине.
Если мне не изменяет память, как раз в 48-ом Западный берег входил в состав Палестины, а Иордании (на тот момент Трансиордании - земли к востоку от Иордана). И лишь после войны 48-49-го военная граница прошла через Западный берег, который вошел в состав Иордании (вместе с Восточным Иерусалимом), завоеванным Израилем в 67-ом). А вообще, посещение Иордана оказалось самым большим разочарованием - Великая библейская река, не превышающая в ширину...20-ти метров.
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Додано: Пон 16 вер, 2019 10:09
Волгарь написав:
А вообще, посещение Иордана оказалось самым большим разочарованием - Великая библейская река, не превышающая в ширину...20-ти метров.
Ггг - а что ты хотел от фольклора древнего маленького скотоводческого народа?
PS: это совершенно не в обиду тому самому народу - это в назидание современным последователям чужих устаревших учений
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Додано: Пон 16 вер, 2019 10:13
Hotab написав:
..
2. Россия вмешается в случае нашего наступления.До прихода миротворцев ООН наступать нет смысла.
..
я дико извиняюсь, а наступать будет, прорывая с боем плотные ряды миротворцев?
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Додано: Пон 16 вер, 2019 10:21
Starikan написав: zРадио написав:
Под консервацией я понимал продолжение текущей политики с добавлением 2-х "доработок", описанных в цитируемом комментарии ниже. Текущая политика не предполагает полноценного содержания региона. И сам я так же, как вы, не поддерживаю передачи бремени Украине. Разве что мы получим полноценный контроль плюс многомиллиардные пожертвования международных доноров на восстановление, что кажется мне совершенно фантазийным - РФ не отдаст контроль, а Запад не даст денег...
Это же продолжение петиной внешней политики.
А уставшие и жаждущие восстановления экономических связей с РФ проголосовали против нее.
Украинцы не могут устать от мира, пусть и шаткого. А вот от лжи и воровства - могут. Отличный урок напыщенному "хозяину жизни" и его бото-фабрике
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