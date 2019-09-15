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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3976397739783979 Додано: Пон 16 вер, 2019 09:54 detroytred написав: Starikan написав: Но тратить время для обсуждения, кто здесь антисемит, кто наци, кто ольгинец и Герои ли Бандера или Жуков, считаю бессмысленным. Но тратить время для обсуждения, кто здесь антисемит, кто наци, кто ольгинец и Герои ли Бандера или Жуков, считаю бессмысленным.



Ничего себе!))

Считать бессмысленным то, на что так опираются, начиная с будивельников и заканчивая президентами.

Вы выбиваете у многих почву из под ног. Ничего себе!))Считать бессмысленным то, на что так опираются, начиная с будивельников и заканчивая президентами.Вы выбиваете у многих почву из под ног.



Согласен, в отсутствии других аргументов в защиту своей позиции этот аргумент становится основным Согласен, в отсутствии других аргументов в защиту своей позиции этот аргумент становится основным Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1939 З нами з: 29.05.18 Подякував: 77 раз. Подякували: 514 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 вер, 2019 09:59 Zebra написав: До безвиза из Чернигова в страны ЕС ездили работать единицы, сейчас это приобрело массовый характер. И на учебу в Польшу тоже движ пошел. До безвиза из Чернигова в страны ЕС ездили работать единицы, сейчас это приобрело массовый характер. И на учебу в Польшу тоже движ пошел.



Это из разряда "петух прокукарекал - Солнце взошло". После - не значит вследствие. Просто Польша начала активную работу по рекрутингу наших абитуриентов и рабочих рук одновременно с началом активных действий Украины по получению безвизового режима.



Так что если и можно отдать почесть каким-то политикам за массовую миграцию украинцев на Запад, то польским, а не украинским. Украинским за это нужно ставить жирный минус - они не создали для своих людей благоприятные условия работы в стране, зато создали неподъемные затраты в виде многократного поднятия цен на услуги госмонополий!!! Это из разряда "петух прокукарекал - Солнце взошло". После - не значит вследствие. Просто Польша начала активную работу по рекрутингу наших абитуриентов и рабочих рук одновременно с началом активных действий Украины по получению безвизового режима.Так что если и можно отдать почесть каким-то политикам за массовую миграцию украинцев на Запад, то польским, а не украинским. Украинским за это нужно ставить жирный минус - они не создали для своих людей благоприятные условия работы в стране, зато создали неподъемные затраты в виде многократного поднятия цен на услуги госмонополий!!! zРадио

Повідомлень: 3465 З нами з: 02.05.18 Подякував: 785 раз. Подякували: 1868 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 вер, 2019 10:02 shapo написав: Tegularius написав: Когда Международное собщество осуждает аннексию Крыма Россией - это не "проукраинская позиция", а защита справедливости и международного права. А когда Международное сообщество осуждает захват Западного Берега и Голан - это "проарабская позиция"? Следует быть хоть немного объективным. Когда Международное собщество осуждает аннексию Крыма Россией - это не "проукраинская позиция", а защита справедливости и международного права. А когда Международное сообщество осуждает захват Западного Берега и Голан - это "проарабская позиция"? Следует быть хоть немного объективным.



Для объективности нужно еще хоть немного разбираться в вопросе перед тем начинать писать на эту тему.

Разница между Украиной и Иорданией которой формально принадлежали захваченные в 1948г "исконно арабские земли" Иудея и Самария называемые сейчас Западным берегом реки Иордан и Сирией, которая до Шестидневной войны обстреливала израильские территории с Голан, стремилась перекрыть впадающие в Галилейское море 2 реки и до сих пор не признает права Израиля на существование, в том, что у Украины были и остаются до сих пор полные дипломатические отношения с Россией, Украина всегда признавала и признает право России на существование,никогда не перекрывала ее водные и иные пути устраивая блокаду и, более того, позволяла держать в Севастополе немалый российский воинский контингент.

После войны 1967г с Иорданией и Египтом,но не с Сирией, у Израиля заключен мирный договор по которому у Иордании нет претензий на Иудею и Самарию, а существующая там Палестинская автономия входит в состав г.Израиль по аналогии с тем ,как был подписан в 1975г Хельсинский акт о нерушимости границ в Европе по которым земли Венгрии,Румынии, Польши отошли после ВМВ СССР, а потом современной Украине. Для объективности нужно еще хоть немного разбираться в вопросе перед тем начинать писать на эту тему.называемые сейчас Западным берегом реки Иордан и Сирией, которая до Шестидневной войны обстреливала израильские территории с Голан, стремилась перекрыть впадающие в Галилейское море 2 реки и до сих пор не признает права Израиля на существование, в том, что у Украины были и остаются до сих пор полные дипломатические отношения с Россией, Украина всегда признавала и признает право России на существование,никогда не перекрывала ее водные и иные пути устраивая блокаду и, более того, позволяла держать в Севастополе немалый российский воинский контингент.После войны 1967г с Иорданией и Египтом,но не с Сирией, у Израиля заключен мирный договор по которому у Иордании нет претензий на Иудею и Самарию, а существующая там Палестинская автономия входит в состав г.Израиль по аналогии с тем ,как был подписан в 1975г Хельсинский акт о нерушимости границ в Европе по которым земли Венгрии,Румынии, Польши отошли после ВМВ СССР, а потом современной Украине.

Если мне не изменяет память, как раз в 48-ом Западный берег входил в состав Палестины, а Иордании (на тот момент Трансиордании - земли к востоку от Иордана). И лишь после войны 48-49-го военная граница прошла через Западный берег, который вошел в состав Иордании (вместе с Восточным Иерусалимом), завоеванным Израилем в 67-ом). А вообще, посещение Иордана оказалось самым большим разочарованием - Великая библейская река, не превышающая в ширину...20-ти метров. Если мне не изменяет память, как раз в 48-ом Западный берег входил в состав Палестины, а Иордании (на тот момент Трансиордании - земли к востоку от Иордана). И лишь после войны 48-49-го военная граница прошла через Западный берег, который вошел в состав Иордании (вместе с Восточным Иерусалимом), завоеванным Израилем в 67-ом). А вообще, посещение Иордана оказалось самым большим разочарованием - Великая библейская река, не превышающая в ширину...20-ти метров. Волгарь Повідомлень: 7111 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 737 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 вер, 2019 10:09 Волгарь написав: А вообще, посещение Иордана оказалось самым большим разочарованием - Великая библейская река, не превышающая в ширину...20-ти метров. А вообще, посещение Иордана оказалось самым большим разочарованием - Великая библейская река, не превышающая в ширину...20-ти метров.



Ггг - а что ты хотел от фольклора древнего маленького скотоводческого народа?



PS: это совершенно не в обиду тому самому народу - это в назидание современным последователям чужих устаревших учений Ггг - а что ты хотел от фольклора древнего маленького скотоводческого народа?PS: это совершенно не в обиду тому самому народу - это в назидание современным последователям чужих устаревших учений zРадио

Повідомлень: 3465 З нами з: 02.05.18 Подякував: 785 раз. Подякували: 1868 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 вер, 2019 10:13 Hotab написав: ..

2. Россия вмешается в случае нашего наступления.До прихода миротворцев ООН наступать нет смысла.

.. ..2. Россия вмешается в случае нашего наступления.До прихода миротворцев ООН наступать нет смысла...

я дико извиняюсь, а наступать будет, прорывая с боем плотные ряды миротворцев? я дико извиняюсь, а наступать будет, прорывая с боем плотные ряды миротворцев? sequence Повідомлень: 2904 З нами з: 29.12.15 Подякував: 341 раз. Подякували: 730 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 вер, 2019 10:21 Starikan написав: zРадио написав: Под консервацией я понимал продолжение текущей политики с добавлением 2-х "доработок", описанных в цитируемом комментарии ниже. Текущая политика не предполагает полноценного содержания региона. И сам я так же, как вы, не поддерживаю передачи бремени Украине. Разве что мы получим полноценный контроль плюс многомиллиардные пожертвования международных доноров на восстановление, что кажется мне совершенно фантазийным - РФ не отдаст контроль, а Запад не даст денег... Под консервацией я понимал продолжение текущей политики с добавлением 2-х "доработок", описанных в цитируемом комментарии ниже. Текущая политика не предполагает полноценного содержания региона. И сам я так же, как вы, не поддерживаю передачи бремени Украине. Разве что мы получим полноценный контроль плюс многомиллиардные пожертвования международных доноров на восстановление, что кажется мне совершенно фантазийным - РФ не отдаст контроль, а Запад не даст денег...

Это же продолжение петиной внешней политики.

А уставшие и жаждущие восстановления экономических связей с РФ проголосовали против нее. Это же продолжение петиной внешней политики.А уставшие и жаждущие восстановления экономических связей с РФ проголосовали против нее.



Украинцы не могут устать от мира, пусть и шаткого. А вот от лжи и воровства - могут. Отличный урок напыщенному "хозяину жизни" и его бото-фабрике Украинцы не могут устать от мира, пусть и шаткого. А вот от лжи и воровства - могут. Отличный урок напыщенному "хозяину жизни" и его бото-фабрике zРадио

Повідомлень: 3465 З нами з: 02.05.18 Подякував: 785 раз. Подякували: 1868 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 3976397739783979 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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