Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
ЛАД написав:Hotab, я уже задавал Вам вопрос - Вы как военный человек считаете, что укр. армия может победить Росс. армию? Или Вы считаете, что в случае наступления на Донбасс, Россия не вмешается? Если ни первое, ни второе, то почему Вы выступаете против мира?
P.s. Понятно, что условия мира должны быть приемлемые. P.p.s. Или выскажите, пожалуйста, свой взгляд на проблему.
1. Нет, победить не может. Создать непреемлимые жертвы, которые мешают наступать на остальную Украину - может. 2. Россия вмешается в случае нашего наступления.До прихода миротворцев ООН наступать нет смысла. 3. "понятно, что условия мира должны быть приемлемые". А вам предлагают такие условия? Или вам предлагают : Россия с Крымом без санкций, Украина с разрушенным Донбассом и пушилиными в ВР? 4. Решение проблемы по ветке озвучили не раз: воевать, держаться, просить и требовать военную помощь, санкции для Мордора. Для последних пунктов необходимы сильные дипломаты и президент. Но с этим беда, им ещё надо на кошках тренироваться.
C пп. 1 и 2 согласен. 3. Какие условия предлагаются, пока не пойму. Если Минские, то там ничего особенного нет. "Россия с Крымом" с санкциями или без них останется в любом случае. Донбасс уже разрушен. Получить репарации от РФ на его восстановление не удастся ни при каких условиях никаким дипломатам. Обойтись без пушилиных в ВР можно только в 2 случаях - военная победа над Донбассом (но Вы сами признаёте, что это невозможно) или отказ от Донбасса (это возможно и, допускаю, что на сегодня это, возможно, лучший вариант). 4. "воевать, держаться, просить и требовать военную помощь, санкции для Мордора" мы можем. Но если "воевать, держаться" мы можем и сами, не завися ни от кого, то "просить и требовать" мы, конечно, можем и должны, но вот что получим в ответ неизвестно. Точнее, известно - ничего особо существенного. Это показала практика прошедших 5 лет. И здесь далеко не всё зависит от президента и дипломатов. Гораздо больше зависит от интересов тех, у кого мы просим и требуем. При этом явно видно, что их интересы и желания не включают в себя слишком сильное и жёсткое давление на Россию. Более того, видно что Украина Европе "надоела" и многие выступают за смягчение, а то и отказ, даже от существующих санкций. И, думаю, в ближайшие годы (год-два) смягчение произойдёт независимо от наших усилий. Таким образом, сохранение существующего положения ни к чему хорошему для нас не приведёт. А государство не может существовать слишком долго в условиях "ни войны, ни мира". Точнее, может, но успехов это не принесёт. Санкции Россия переживает уже 5 лет и переживёт ещё 50. Если Вы признаёте, что военной победы мы добиться не можем, то необходимо бороться за установление мира на приемлемых для всех сторон условиях.
Возможно, нам стоит превратить существующую линию разграничения в границу. И попросить (потребовать?) деньги не на восстановление Донбасса, а на обустройство имеющихся 1,5 млн. беженцев и тех, кто захочет выехать с Донбасса при отказе от него Украины. Этого добиться будет, по-моему, проще. Не хочу сказать, что это хороший выход, но, по-моему, это один из 2-х реальных - либо отказ, либо Минск. Сохранение сегодняшнего положения (что, если я правильно понял, Вы предлагаете), на мой взгляд, бесперспективно и ничего хорошего Украине не принесёт.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД , сотни миллионов $ военной помощи ЕЖЕГОДНО от США и других - это ничего несущественного? Серьезно? Мне сейчас ваши слова напоминают крики из Мордора "мы сами могли фашистов одолеть, зря они нам помогали, теперь мы вынуждены делить с ними победу".
Zebra написав:Это не соответствует действительности. Многие начали ездить в ЕС подрабатывать на короткий срок. Знакомая именно из за того что не нужно заморачиваться с визами начала ездить в Эстонию подрабатывать в отелях на три месяца там и три тут гуляет.
Я вам открытые общие данные - вы мне на словах кейс единичного эмигранта Вам известны понятия системности, валидности и верифицируемости, чтобы утверждать, что соответствует действительности, а что не соответствует?..
До безвиза из Чернигова в страны ЕС ездили работать единицы, сейчас это приобрело массовый характер. И на учебу в Польшу тоже движ пошел.
Уж выезд на учёбу с безвизом точно не связан. Студенты явно едут не на 3 месяца, разрешённые по безвизу.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Hotab написав:ЛАД , сотни миллионов $ военной помощи ЕЖЕГОДНО от США и других - это ничего несущественного? Серьезно? Мне сейчас ваши слова напоминают крики из Мордора "мы сами могли фашистов одолеть, зря они нам помогали, теперь мы вынуждены делить с ними победу".
Во-первых, "ничего особо существенного". Но не буду цепляться к словам. Сколько там нам выделяют - 200-300 млн в год? В этом году по словам Чалого будет 390 млн. Для нас суммы заметные. Около 5% нашего военного бюджета. Спасибо США. Но
Конгресс Соединенных Штатов утвердил закон, гарантирующий предоставление Израилю оборонной помощи на общую сумму 38 млрд долларов в течение десяти лет.
https://news.finance.ua/ru/news/-/434697/ssha-vydelyat-izrailyu-38-mlrd-na-ukreplenie-oborony, т.е. 3,8 млрд. в год - в 10 раз больше. Вы сами признаёте, что, несмотря на усиление армии за последние 5 лет, военную победу над росс. армией мы одержать не сможем. Вот об этом я и писал "ничего особо существенного" - с точки зрения окончания войны. Такая помощь помогает нам противостоять агрессии и продолжать войну, т.е. законсервировать существующую ситуацию. Возможно, сохранение ситуации США вполне устраивает.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Если бы ваш сын там воевал, для вас было бы существенно. Потому что благодаря своевременно предоставленному бронежилету он бы выжил. Благодаря радиостанции Харрис он смог по закрытому зашифрованному каналу запросить поддержку артилерии или резерв. А благодаря медикаментам, ему в случае ранения оказали помощь и он приехал с ногой,а не без нее. Таки ваша риторика очень напоминает мордоровскую о ленд-лизе
Что касается "с точки зрения окончания войны". Победное окончание войны возможно не только маршем победы в Москве. Если в результате позиционной войны, или рейдовых действий, в направлении Мордора поток трупов вырастет раз в 10, это ускорит выход России из войны? Или по крайней мере сговорчивость в переговорном процессе.
ЛАД написав:Сохранение сегодняшнего положения (что, если я правильно понял, Вы предлагаете), на мой взгляд, бесперспективно и ничего хорошего Украине не принесёт.
Именно этот сценарий и навязывается - он выгоден всем кроме Государства Украина и его коренного населения, как носителя знаний, обладателя навыками производства, технологий. При чём с "великой политической странностию" Все умалчивают: 1. О "Фираташе"(титановой губке) 2. О "Ляонине" 3. О Харьковском "Турбоатоме" 4. О Киевских и Харьковских заводах КБ"АН"(и о том, что даже МРИЯ - это уже собственность Китая)(о "стрелочниках" моно писать каждый день https://sprotyv.info/news/v-harkove-sbu ... nom-zavode ) 5. О "Мотор Сич" 6. О "Малышева" 7. О "Азовмаше" 8. О "Славтяжмаше" 9. О "Николаевских верфях" 10. О "Топазе" 11. О "ДМЗ"(Днепропетровском) 12. О "ЮМЗ" 13. О "55" 14. О "ЛуАЗ" 15. О "ЗАЗ" 16. О "НОРД"е 17. О "50летия ВЛКСМ" (горно-спасательном оборудовании) 18. О "Кондитерских фабриках"(дикость - но дожили при чём не только о Житомирской и Мариупольской) 19. О "Одесском пароходстве" ................................. - Всех ожидает судьба "ДЗРХИ" или как его последнее название "ДКЗРХИ"? А вместе с ним "Точмаш", ХБК, "фабрика игрушек",... или историей "Фирташа"?
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 16 вер, 2019 12:23, всього редагувалось 3 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Hotab Если я Вас правильно понимаю, Вы предлагаете сохранить существующую ситуацию и поэтому Вас вполне устраивает политика, кот. проводил Порошенко - воинственная риторика без практических действий по освобождению Донбасса и, тем более, Крыма. Я, вроде, достаточно ясно написал, почему это не годится. Хотя, конечно, назвал далеко не все причины. Говорил больше о внешних, а не о внутренних.
Ещё раз мой вывод. Если бы Вы написали, что победа возможна, можно (и нужно!) было бы продолжать войну. Если вариантов победы нет (а Вы их не назвали), то смысла продолжать войну и тратить на это наши ресурсы (достаточно скромные) не вижу. Надо искать варианты мира. Не обязательно те, кот. назвал я. Возможно, есть ещё какие-то.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.