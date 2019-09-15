Додано: Пон 16 вер, 2019 11:16

Hotab написав: ЛАД написав: Hotab, я уже задавал Вам вопрос - Вы как военный человек считаете, что укр. армия может победить Росс. армию?

Или Вы считаете, что в случае наступления на Донбасс, Россия не вмешается?

Если ни первое, ни второе, то почему Вы выступаете против мира?



P.s. Понятно, что условия мира должны быть приемлемые.

P.p.s. Или выскажите, пожалуйста, свой взгляд на проблему. , я уже задавал Вам вопрос - Вы как военный человек считаете, что укр. армия может победить Росс. армию?Или Вы считаете, что в случае наступления на Донбасс, Россия не вмешается?Если ни первое, ни второе, то почему Вы выступаете против мира?P.s. Понятно, что условия мира должны быть приемлемые.P.p.s. Или выскажите, пожалуйста, свой взгляд на проблему.



1. Нет, победить не может. Создать непреемлимые жертвы, которые мешают наступать на остальную Украину - может.

2. Россия вмешается в случае нашего наступления.До прихода миротворцев ООН наступать нет смысла.

3. "понятно, что условия мира должны быть приемлемые". А вам предлагают такие условия? Или вам предлагают : Россия с Крымом без санкций, Украина с разрушенным Донбассом и пушилиными в ВР?

4. Решение проблемы по ветке озвучили не раз: воевать, держаться, просить и требовать военную помощь, санкции для Мордора. Для последних пунктов необходимы сильные дипломаты и президент. Но с этим беда, им ещё надо на кошках тренироваться. 1. Нет, победить не может. Создать непреемлимые жертвы, которые мешают наступать на остальную Украину - может.2. Россия вмешается в случае нашего наступления.До прихода миротворцев ООН наступать нет смысла.3. "понятно, что условия мира должны быть приемлемые". А вам предлагают такие условия? Или вам предлагают : Россия с Крымом без санкций, Украина с разрушенным Донбассом и пушилиными в ВР?4. Решение проблемы по ветке озвучили не раз: воевать, держаться, просить и требовать военную помощь, санкции для Мордора. Для последних пунктов необходимы сильные дипломаты и президент. Но с этим беда, им ещё надо на кошках тренироваться.

уже

приемлемых

реальных

C пп. 1 и 2 согласен.3. Какие условия предлагаются, пока не пойму.Если Минские, то там ничего особенного нет."Россия с Крымом" с санкциями или без них останется в любом случае.Донбассразрушен. Получить репарации от РФ на его восстановление не удастся ни при каких условиях никаким дипломатам.Обойтись без пушилиных в ВР можно только в 2 случаях - военная победа над Донбассом (но Вы сами признаёте, что это невозможно) или отказ от Донбасса (это возможно и, допускаю, что на сегодня это, возможно, лучший вариант).4. "воевать, держаться, просить и требовать военную помощь, санкции для Мордора" мы можем.Но если "воевать, держаться" мы можем и сами, не завися ни от кого, то "просить и требовать" мы, конечно, можем и должны, но вот что получим в ответ неизвестно. Точнее, известно - ничего особо существенного. Это показала практика прошедших 5 лет.И здесь далеко не всё зависит от президента и дипломатов. Гораздо больше зависит от интересов тех, у кого мы просим и требуем. При этом явно видно, что их интересы и желания не включают в себя слишком сильное и жёсткое давление на Россию. Более того, видно что Украина Европе "надоела" и многие выступают за смягчение, а то и отказ, даже от существующих санкций. И, думаю, в ближайшие годы (год-два) смягчение произойдёт независимо от наших усилий.Таким образом, сохранение существующего положения ни к чему хорошему для нас не приведёт. А государство не может существовать слишком долго в условиях "ни войны, ни мира". Точнее, может, но успехов это не принесёт. Санкции Россия переживает уже 5 лет и переживёт ещё 50.Если Вы признаёте, что военной победы мы добиться не можем, то необходимо бороться за установление мира надля всех сторон условиях.Возможно, нам стоит превратить существующую линию разграничения в границу. И попросить (потребовать?) деньги не на восстановление Донбасса, а на обустройство имеющихся 1,5 млн. беженцев и тех, кто захочет выехать с Донбасса при отказе от него Украины. Этого добиться будет, по-моему, проще.Не хочу сказать, что это хороший выход, но, по-моему, это один из 2-х- либо отказ, либо Минск.Сохранение сегодняшнего положения (что, если я правильно понял, Вы предлагаете), на мой взгляд, бесперспективно и ничего хорошего Украине не принесёт.