RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3978397939803981
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 12:08

  ЛАД написав:Hotab
Если я Вас правильно понимаю, Вы предлагаете сохранить существующую ситуацию и поэтому Вас вполне устраивает политика, кот. проводил Порошенко - воинственная риторика без практических действий по освобождению Донбасса и, тем более, Крыма.
Я, вроде, достаточно ясно написал, почему это не годится. Хотя, конечно, назвал далеко не все причины. Говорил больше о внешних, а не о внутренних.

Ещё раз мой вывод.
Если бы Вы написали, что победа возможна, можно (и нужно!) было бы продолжать войну.
Если вариантов победы нет (а Вы их не назвали), то смысла продолжать войну и тратить на это наши ресурсы (достаточно скромные) не вижу.
Надо искать варианты мира. Не обязательно те, кот. назвал я. Возможно, есть ещё какие-то.

:shock:
Я в состоянии, оказать Вам помощь в жилье на Песках, Измайловке(Первомайске), или на Второй Площадке.
Завтра сможете въехать?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7060
З нами з: 20.09.12
Подякував: 652 раз.
Подякували: 842 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3978397939803981
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Kudrjavuy і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.