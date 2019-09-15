ЛАД написав:Hotab
Если я Вас правильно понимаю, Вы предлагаете сохранить существующую ситуацию и поэтому Вас вполне устраивает политика, кот. проводил Порошенко - воинственная риторика без практических действий по освобождению Донбасса и, тем более, Крыма.
Я, вроде, достаточно ясно написал, почему это не годится. Хотя, конечно, назвал далеко не все причины. Говорил больше о внешних, а не о внутренних.
Ещё раз мой вывод.
Если бы Вы написали, что победа возможна, можно (и нужно!) было бы продолжать войну.
Если вариантов победы нет (а Вы их не назвали), то смысла продолжать войну и тратить на это наши ресурсы (достаточно скромные) не вижу.
Надо искать варианты мира. Не обязательно те, кот. назвал я. Возможно, есть ещё какие-то.
Я в состоянии, оказать Вам помощь в жилье на Песках, Измайловке(Первомайске), или на Второй Площадке.
Завтра сможете въехать?