|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 16 вер, 2019 12:08
ЛАД написав:Hotab
Если я Вас правильно понимаю, Вы предлагаете сохранить существующую ситуацию и поэтому Вас вполне устраивает политика, кот. проводил Порошенко - воинственная риторика без практических действий по освобождению Донбасса и, тем более, Крыма.
Я, вроде, достаточно ясно написал, почему это не годится. Хотя, конечно, назвал далеко не все причины. Говорил больше о внешних, а не о внутренних.
Ещё раз мой вывод.
Если бы Вы написали, что победа возможна, можно (и нужно!) было бы продолжать войну.
Если вариантов победы нет (а Вы их не назвали), то смысла продолжать войну и тратить на это наши ресурсы (достаточно скромные) не вижу.
Надо искать варианты мира. Не обязательно те, кот. назвал я. Возможно, есть ещё какие-то.
Я в состоянии, оказать Вам помощь в жилье на Песках, Измайловке(Первомайске), или на Второй Площадке.
Завтра сможете въехать?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
-
Kudrjavuy
-
-
- Повідомлень: 7063
- З нами з: 20.09.12
- Подякував: 652 раз.
- Подякували: 842 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 16 вер, 2019 12:23
Hotab написав:
Если бы ваш сын там воевал, для вас было бы существенно. Потому что благодаря своевременно предоставленному бронежилету он бы выжил. Благодаря радиостанции Харрис он смог по закрытому зашифрованному каналу запросить поддержку артилерии или резерв.
А благодаря медикаментам, ему в случае ранения оказали помощь и он приехал с ногой,а не без нее. Таки ваша риторика очень напоминает мордоровскую о ленд-лизе
Не передёргивайте.
Я, вроде, не призываю отказаться от помощи США. И не отрицаю её пользу.
Но если ленд-лиз помог одержать победу в войне, то сегодняшняя помощь США помогает сохранить существующую ситуацию
и не больше.
Для тех случаев и людей
, о кот. Вы написали, эта помощь, конечно, очень существенна, для государства
в целом - не очень.
Что касается "с точки зрения окончания войны".
Победное окончание войны возможно не только маршем победы в Москве. Если в результате позиционной войны, или рейдовых действий, в направлении Мордора поток трупов вырастет раз в 10, это ускорит выход России из войны? Или по крайней мере сговорчивость в переговорном процессе.
1. Не знаю, какой сегодня "поток трупов". Если это, к примеру, 5 человек в месяц, а станет 50, то не думаю, что это заметно изменит ситуацию.
2. В результате продолжения сегодняшней позиционной войны "поток трупов" не изменится.
Рейды это хорошо. Но тоже не известно, как это повлияет на соотношение "потоков трупов" в РФ и к нам.
Ну и как тогда все разговоры о "перемириях" и обвинения в нарушении?
Или плевать? Никаких реальных перемирий и продолжать обстрелы?
3. Не боитесь, что в результате усиления боевых действий с нашей стороны получим и ответку и увеличенный "поток трупов" к нам?
У кого в результате вышеперечисленного раньше и сильнее улучшится "сговорчивость в переговорном процессе"?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 14074
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 4256 раз.
- Подякували: 3954 раз.
- Попередження: 1
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Пон 16 вер, 2019 12:26
Kudrjavuy написав:
ЛАД написав:Hotab
Если я Вас правильно понимаю, Вы предлагаете сохранить существующую ситуацию и поэтому Вас вполне устраивает политика, кот. проводил Порошенко - воинственная риторика без практических действий по освобождению Донбасса и, тем более, Крыма.
Я, вроде, достаточно ясно написал, почему это не годится. Хотя, конечно, назвал далеко не все причины. Говорил больше о внешних, а не о внутренних.
Ещё раз мой вывод.
Если бы Вы написали, что победа возможна, можно (и нужно!) было бы продолжать войну.
Если вариантов победы нет (а Вы их не назвали), то смысла продолжать войну и тратить на это наши ресурсы (достаточно скромные) не вижу.
Надо искать варианты мира. Не обязательно те, кот. назвал я. Возможно, есть ещё какие-то.
Я в состоянии, оказать Вам помощь в жилье на Песках, Измайловке(Первомайске), или на Второй Площадке.
Завтра сможете въехать?
У Вас слишком замысловатые посты.
Не понял смысла Вашего предложения, но спасибо, меня пока Харьков вполне устраивает.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 14074
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 4256 раз.
- Подякували: 3954 раз.
- Попередження: 1
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Пон 16 вер, 2019 12:37
Hotab написав:
И наглеть Мордор может только с укр.армией. У миротворцев ООН разговор с теми, кто по ним стреляет, короткий. Был , знаю.
Серьёзно?
И где и когда такое было?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
-
shapo
-
-
- Повідомлень: 1946
- З нами з: 29.05.18
- Подякував: 77 раз.
- Подякували: 514 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 16 вер, 2019 12:37
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 14074
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 4256 раз.
- Подякували: 3954 раз.
- Попередження: 1
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Пон 16 вер, 2019 12:41
shapo написав: Hotab написав:
И наглеть Мордор может только с укр.армией. У миротворцев ООН разговор с теми, кто по ним стреляет, короткий. Был , знаю.
Серьёзно?
И где и когда такое было?
В DRC.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 2456
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 35 раз.
- Подякували: 906 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 16 вер, 2019 12:42
Волгарь написав: shapo написав:Разница между Украиной и Иорданией которой формально принадлежали захваченные в 1948г "исконно арабские земли" Иудея и Самария
Если мне не изменяет память, как раз в 48-ом Западный берег входил в состав Палестины, а Иордании (на тот момент Трансиордании - земли к востоку от Иордана). И лишь после войны 48-49-го военная граница прошла через Западный берег, который вошел в состав Иордании (вместе с Восточным Иерусалимом), завоеванным Израилем в 67-ом).
Что такое "Палестина"?
Земли находившиеся под протекторатом Великобритании с 1917 по 1947г?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
-
shapo
-
-
- Повідомлень: 1946
- З нами з: 29.05.18
- Подякував: 77 раз.
- Подякували: 514 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 16 вер, 2019 12:46
Hotab написав: shapo написав:
Серьёзно?
И где и когда такое было?
В DRC.
Это где, в 1961г в Конго где Лумумбу убили?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
-
shapo
-
-
- Повідомлень: 1946
- З нами з: 29.05.18
- Подякував: 77 раз.
- Подякували: 514 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 16 вер, 2019 12:48
Я в 61-м даже не проектировался.
Миссия ООН, включая украинский контингент, стоит в DRC много лет. Первый боевой опыт я получал там.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 2456
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 35 раз.
- Подякували: 906 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 16 вер, 2019 12:57
1) Египет получает не меньше
2) 3 млрд баксов это 18% оборонного бюджета Израиля расходуемого на закупку вооружений в США
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
-
shapo
-
-
- Повідомлень: 1946
- З нами з: 29.05.18
- Подякував: 77 раз.
- Подякували: 514 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|