Додано: Пон 16 вер, 2019 12:23

Hotab написав: Если бы ваш сын там воевал, для вас было бы существенно. Потому что благодаря своевременно предоставленному бронежилету он бы выжил. Благодаря радиостанции Харрис он смог по закрытому зашифрованному каналу запросить поддержку артилерии или резерв.

А благодаря медикаментам, ему в случае ранения оказали помощь и он приехал с ногой,а не без нее. Таки ваша риторика очень напоминает мордоровскую о ленд-лизе Если бы ваш сын там воевал, для вас было бы существенно. Потому что благодаря своевременно предоставленному бронежилету он бы выжил. Благодаря радиостанции Харрис он смог по закрытому зашифрованному каналу запросить поддержку артилерии или резерв.А благодаря медикаментам, ему в случае ранения оказали помощь и он приехал с ногой,а не без нее. Таки ваша риторика очень напоминает мордоровскую о ленд-лизе

сохранить существующую ситуацию

случаев и людей

государства

Что касается "с точки зрения окончания войны".

Победное окончание войны возможно не только маршем победы в Москве. Если в результате позиционной войны, или рейдовых действий, в направлении Мордора поток трупов вырастет раз в 10, это ускорит выход России из войны? Или по крайней мере сговорчивость в переговорном процессе.

Не передёргивайте.Я, вроде, не призываю отказаться от помощи США. И не отрицаю её пользу.Но если ленд-лиз помог одержать победу в войне, то сегодняшняя помощь США помогаети не больше.Для тех, о кот. Вы написали, эта помощь, конечно, очень существенна, дляв целом - не очень.1. Не знаю, какой сегодня "поток трупов". Если это, к примеру, 5 человек в месяц, а станет 50, то не думаю, что это заметно изменит ситуацию.2. В результате продолжения сегодняшней позиционной войны "поток трупов" не изменится.Рейды это хорошо. Но тоже не известно, как это повлияет на соотношение "потоков трупов" в РФ и к нам.Ну и как тогда все разговоры о "перемириях" и обвинения в нарушении?Или плевать? Никаких реальных перемирий и продолжать обстрелы?3. Не боитесь, что в результате усиления боевых действий с нашей стороны получим и ответку и увеличенный "поток трупов" к нам?У кого в результате вышеперечисленного раньше и сильнее улучшится "сговорчивость в переговорном процессе"?