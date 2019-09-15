Керівник Офісу президента Андрій Богдан розповів, як депутати від Слуги народу потрапляли до партії. В інтерв'ю BBC Україна він заявив, що частину з цих запросили брати участь у виборах лише через їх популярності у соцмережах.





«Частина людей прийшла реально з Facebook, як Ліза Богуцька, частину людей ми в інтернеті шукали: хто популярний по цьому округу — ми йому дзвонили і питали: „Ідеш від нас? Завтра треба віднести документи“… Там є люди, які раніше на ринку продавали фрукти, там є весільні фотографи. Там різні люди», — заявив Богдан.



При цьому, відповідаючи на питання щодо скарг членів партії на те, що Офіс президента намагається зробити з них «ручних звіряток», він заявив, що ці люди нібито «психічно хворі».

«Там є божевільні люди, психічно хворі. Зріз суспільства. Наука не встановила, хто така психічно здорова людина, у кожного з нас є фобії, і у вас, і у мене. Є еталон психічно здорової людини. Хтось себе почуває твариною — що ми можемо зробити», — пояснив глава президентської адміністрації.

У той же час він зазначив, що це не має значення, поки вони роблять те, чого від них вимагають.

«Вони сваряться, чогось не розуміють, щось вимагають. Але поки вони йдуть разом до однієї мети — ми всі одна команда. Якщо хтось там вийде з команди і перестане бути частиною нашої команди — мабуть, ми будемо розцінювати його ворогом», — додав він.