Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав:Разница между Украиной и Иорданией которой формально принадлежали захваченные в 1948г "исконно арабские земли" Иудея и Самария
Если мне не изменяет память, как раз в 48-ом Западный берег входил в состав Палестины, а Иордании (на тот момент Трансиордании - земли к востоку от Иордана). И лишь после войны 48-49-го военная граница прошла через Западный берег, который вошел в состав Иордании (вместе с Восточным Иерусалимом), завоеванным Израилем в 67-ом).
Что такое "Палестина"? Земли находившиеся под протекторатом Великобритании с 1917 по 1947г?
Чуть позже, чем с 1917-го - в 17-ом британцы еще даже не закончили войну. Подмандатная территория, которая по решению ООН осенью 47-го была разделена на еврейское и арабское государство и Иерусалим под международным контролем. В результате войны 48-49-го большая часть подмандатной территории Палестины вошла в Израиль, меньшая (так называемый Западный берег) - в Иорданию, и Египет (Сектор Газа). Или я ошибаюсь?
Hotab написав:Если бы ваш сын там воевал, для вас было бы существенно. Потому что благодаря своевременно предоставленному бронежилету он бы выжил. Благодаря радиостанции Харрис он смог по закрытому зашифрованному каналу запросить поддержку артилерии или резерв. А благодаря медикаментам, ему в случае ранения оказали помощь и он приехал с ногой,а не без нее. Таки ваша риторика очень напоминает мордоровскую о ленд-лизе
Правильно мыслите в контексте армии, но узко - в контексте общих государственных интересов.
Да, американцы помогают нам оружием и техникой, но не думайте, что это бесплатно. За это мы платим их кредиторам проценты, которые никто в мире больше не платит, покупаем их уголь, топливо для АЭС, тепловозы... Все идет к тому, что и газ их будем покупать. И если с ядерным топливом альтернатив импорту нет, то остальное мы можем добывать/производить/одалживать сами... однако стараниями внешних "советников" не делаем этого.
Посмотрите на торговое сальдо с США - оно отрицательное и дисбаланс только растет! Не вводите себя и других в заблуждение, что США оказывает нам неоценимую и безвозмездную помощь - это не так. Она вполне себе оценима и возмездна суммой наших закупок их товаров и услуг!
США в принципе ведут доходную, а не расходную внешнюю политику - именно поэтому они сверхдержава...
По миротворцам были знаковые случаи, когда в Руанде миротворцам в буквальном смысле яйца поотрезали, а остальных пришлось срочно эвакуировать, чтобы не мешали вырезать тутси. Или ближе к нам, когда в Сребнице казнили несколько тысяч человек прямо под носом у миротворцев.
detroytred написав:А глубже (почему даже авиаторами затыкают дыры у пехоты, десантуры, морпехов; и т.д.) никто и не собирается начинать решать.
Вы оперируете недостоверной инфо. Если под словом "авиаторы" вы имеете ввиду авиационный персонал (летчики, техники, связисты), то их никто не привлекает в пехотные подразделения. Скорее всего вы имеете ввиду командировки стрелков из батальона охраны и другие неспециалисты. По моему мнению, для них пребывание в зоне ООС в составе пехотных подразделений - это скорее польза ,чем вред. Потому что навыка ведения боя в случае нападения на аэродром у них изначально нет. Там они его получат.
Если бы лётный состав привлекался, то это был полный аут. Конечно может в этом году что-то изменилось и информация устарела, но лейтенант-технарь на комроты после училища в пехоту и связисты-офицеры-рто!-ошники на отнюдь не технических должностях в регулярные командировки -- это реальные факты и отражение глубоких проблем.
Проблем не критических. Имеющегося уровня вполне достаточно для сдерживания такого уровня агрессии, но речь-то была об укреплении для успеха в борьбе, для победы, как итога.
Относительно пользы-вреда командировок в другое подразделение -- у Вас взгляд лётчика. Отношение к прикомандированным, мягко говоря, специфическое... Что тоже является отражением одной из проблем. Реформы дальше улучшения снабжения и оснащения не особо пошли.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 16 вер, 2019 13:32, всього редагувалось 1 раз.
Керівник Офісу президента Андрій Богдан розповів, як депутати від Слуги народу потрапляли до партії. В інтерв'ю BBC Україна він заявив, що частину з цих запросили брати участь у виборах лише через їх популярності у соцмережах.
«Частина людей прийшла реально з Facebook, як Ліза Богуцька, частину людей ми в інтернеті шукали: хто популярний по цьому округу — ми йому дзвонили і питали: „Ідеш від нас? Завтра треба віднести документи“… Там є люди, які раніше на ринку продавали фрукти, там є весільні фотографи. Там різні люди», — заявив Богдан.
При цьому, відповідаючи на питання щодо скарг членів партії на те, що Офіс президента намагається зробити з них «ручних звіряток», він заявив, що ці люди нібито «психічно хворі». «Там є божевільні люди, психічно хворі. Зріз суспільства. Наука не встановила, хто така психічно здорова людина, у кожного з нас є фобії, і у вас, і у мене. Є еталон психічно здорової людини. Хтось себе почуває твариною — що ми можемо зробити», — пояснив глава президентської адміністрації. У той же час він зазначив, що це не має значення, поки вони роблять те, чого від них вимагають. «Вони сваряться, чогось не розуміють, щось вимагають. Але поки вони йдуть разом до однієї мети — ми всі одна команда. Якщо хтось там вийде з команди і перестане бути частиною нашої команди — мабуть, ми будемо розцінювати його ворогом», — додав він.
Керівник Офісу президента Андрій Богдан розповів, як депутати від Слуги народу потрапляли до партії. В інтерв'ю BBC Україна він заявив, що частину з цих запросили брати участь у виборах лише через їх популярності у соцмережах.
«Частина людей прийшла реально з Facebook, як Ліза Богуцька, частину людей ми в інтернеті шукали: хто популярний по цьому округу — ми йому дзвонили і питали: „Ідеш від нас? Завтра треба віднести документи“… Там є люди, які раніше на ринку продавали фрукти, там є весільні фотографи. Там різні люди», — заявив Богдан.
При цьому, відповідаючи на питання щодо скарг членів партії на те, що Офіс президента намагається зробити з них «ручних звіряток», він заявив, що ці люди нібито «психічно хворі». «Там є божевільні люди, психічно хворі. Зріз суспільства. Наука не встановила, хто така психічно здорова людина, у кожного з нас є фобії, і у вас, і у мене. Є еталон психічно здорової людини. Хтось себе почуває твариною — що ми можемо зробити», — пояснив глава президентської адміністрації. У той же час він зазначив, що це не має значення, поки вони роблять те, чого від них вимагають. «Вони сваряться, чогось не розуміють, щось вимагають. Але поки вони йдуть разом до однієї мети — ми всі одна команда. Якщо хтось там вийде з команди і перестане бути частиною нашої команди — мабуть, ми будемо розцінювати його ворогом», — додав він.
73% - индульгенция от любой критики.
Да пора переходить напрямую к народным решениям. пусть сам народ решает, честным голосованием, отдавать бабушке часть привата или нет. Снижать ли тарифы и какие устанавливать для олигархов сборы и налоги. А то как рады распускать так воля народа...
Starikan написав:73% - индульгенция от любой критики.
Там же
Важливо інше: все, що ми робимо, робимо на підставі соціологічних досліджень. Ми нічого не робимо, поки не впевнимося, що суспільство цього вимагає. Я розумію, що в майбутньому нас, напевно, чекають непопулярні кроки, але поки що ми так будуємо і свою виборчу кампанію, і політику. Тому останні соціологічні дослідження давали рівень підтримки президента 72-73%. https://www.bbc.com/ukrainian/features- ... vvfbShOxts