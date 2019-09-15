Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3980398139823983 Додано: Пон 16 вер, 2019 13:50 Hotab написав: Я в 61-м даже не проектировался.

Миссия ООН, включая украинский контингент, стоит в DRC много лет. Первый боевой опыт я получал там. Я в 61-м даже не проектировался.Миссия ООН, включая украинский контингент, стоит в DRC много лет. Первый боевой опыт я получал там.



Прошу простить меня темного, но кроме Конго и Danish Refugee Council других аббревиатур не знаю Прошу простить меня темного, но кроме Конго и Danish Refugee Council других аббревиатур не знаю Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1946 З нами з: 29.05.18 Подякував: 77 раз. Подякували: 514 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 вер, 2019 13:54 shapo написав: Hotab написав: Я в 61-м даже не проектировался.

Миссия ООН, включая украинский контингент, стоит в DRC много лет. Первый боевой опыт я получал там. Я в 61-м даже не проектировался.Миссия ООН, включая украинский контингент, стоит в DRC много лет. Первый боевой опыт я получал там.



Прошу простить меня темного, но кроме Конго и Danish Refugee Council других аббревиатур не знаю Прошу простить меня темного, но кроме Конго и Danish Refugee Council других аббревиатур не знаю

Демократическая Республика Конго (DRC) - бывший Заир, где после Мобуту много лет идет война всех против всех. Демократическая Республика Конго (DRC) - бывший Заир, где после Мобуту много лет идет война всех против всех. Волгарь Повідомлень: 7115 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 737 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 вер, 2019 13:58 Волгарь написав: shapo написав: Что такое "Палестина"?

Земли находившиеся под протекторатом Великобритании с 1917 по 1947г? Что такое "Палестина"?Земли находившиеся под протекторатом Великобритании с 1917 по 1947г?

Чуть позже, чем с 1917-го - в 17-ом британцы еще даже не закончили войну.

Подмандатная территория, которая по решению ООН осенью 47-го была разделена на еврейское и арабское государство и Иерусалим под международным контролем.

В результате войны 48-49-го большая часть подмандатной территории Палестины вошла в Израиль, меньшая (так называемый Западный берег) - в Иорданию, и Египет (Сектор Газа). Или я ошибаюсь? Чуть позже, чем с 1917-го - в 17-ом британцы еще даже не закончили войну.Подмандатная территория, которая по решению ООН осенью 47-го была разделена на еврейское и арабское государство и Иерусалим под международным контролем.В результате войны 48-49-го большая часть подмандатной территории Палестины вошла в Израиль, меньшая (так называемый Западный берег) - в Иорданию, и Египет (Сектор Газа). Или я ошибаюсь?



1) Да, мандат формально Великобритания получила в 1923г хотя фактически правила там с 1918г, а в ноябре 1917 года секретарь иностранных дел Великобритании Артур Бальфур издал документ, получивший впоследствии название Декларации Бальфура. В нём декларировалось, что Британия «смотрит положительно на основание в Палестине национального дома для еврейского народа, при этом ясно подразумевается, что не должно производиться никаких действий, которые могли бы нарушить гражданские и религиозные права существующих нееврейских общин в Палестине»

2) В мае 1947 г. палестинский вопрос рассматривался на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Советский представитель А. Громыко от имени своего правительства поддержал создание еврейского государства в Палестине. Был назначен специальный комитет ООН по Палестине, который постановил прекратить действие британского мандата.

29 ноября 1947 г. Генеральная Ассамблея (33 голоса против 13 при 10 воздержавшихся) решила разделить Палестину; в еврейское государство должны были войти восточная Галилея, северная часть долины Иордана, Изреельская долина, долина Бейт-Шеан, прибрежная полоса от пункта южнее Ако до пункта южнее Реховота, а также весь Негев, включая Эйлат; Иерусалим с окрестностями должен был находиться под международным контролем; остальные территории достались арабскому государству.Британское правительство отказалось сотрудничать в осуществлении плана раздела и заявило об уходе из Палестины к 15 мая 1948 г

Лидеры палестинских арабов и арабские государства отвергли решение ООН и заявили о своем намерении прибегнуть к силе. 1) Да, мандат формально Великобритания получила в 1923г хотя фактически правила там с 1918г, а в ноябре 1917 года секретарь иностранных дел Великобритании Артур Бальфур издал документ, получивший впоследствии название Декларации Бальфура. В нём декларировалось, что Британия «смотрит положительно на основание в Палестине национального дома для еврейского народа, при этом ясно подразумевается, что не должно производиться никаких действий, которые могли бы нарушить гражданские и религиозные права существующих нееврейских общин в Палестине»2) В мае 1947 г. палестинский вопрос рассматривался на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Советский представитель А. Громыко от имени своего правительства поддержал создание еврейского государства в Палестине. Был назначен специальный комитет ООН по Палестине, который постановил прекратить действие британского мандата.29 ноября 1947 г. Генеральная Ассамблея (33 голоса против 13 при 10 воздержавшихся) решила разделить Палестину; в еврейское государство должны были войти восточная Галилея, северная часть долины Иордана, Изреельская долина, долина Бейт-Шеан, прибрежная полоса от пункта южнее Ако до пункта южнее Реховота, а также весь Негев, включая Эйлат; Иерусалим с окрестностями должен был находиться под международным контролем; остальные территории достались арабскому государству.Британское правительство отказалось сотрудничать в осуществлении плана раздела и заявило об уходе из Палестины к 15 мая 1948 гЛидеры палестинских арабов и арабские государства отвергли решение ООН и заявили о своем намерении прибегнуть к силе. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1946 З нами з: 29.05.18 Подякував: 77 раз. Подякували: 514 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 вер, 2019 14:01 Волгарь написав: shapo написав: Прошу простить меня темного, но кроме Конго и Danish Refugee Council других аббревиатур не знаю Прошу простить меня темного, но кроме Конго и Danish Refugee Council других аббревиатур не знаю

Демократическая Республика Конго (DRC) - бывший Заир, где после Мобуту много лет идет война всех против всех. Демократическая Республика Конго (DRC) - бывший Заир, где после Мобуту много лет идет война всех против всех.



Я об этом написал, но это ,как говорит автор-миротворец ООН,неправильно.

Не знаю как героически воюет ООН в Конго или еще где-то,но с Голан или с Синая при первом шухере эти войска всегда бежали аж пятки сверкали. Я об этом написал, но это ,как говорит автор-миротворец ООН,неправильно.Не знаю как героически воюет ООН в Конго или еще где-то,но с Голан или с Синая при первом шухере эти войска всегда бежали аж пятки сверкали. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1946 З нами з: 29.05.18 Подякував: 77 раз. Подякували: 514 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 вер, 2019 14:10 ЛАД написав: Kudrjavuy написав: ЛАД написав: Hotab

Если я Вас правильно понимаю, Вы предлагаете сохранить существующую ситуацию и поэтому Вас вполне устраивает политика, кот. проводил Порошенко - воинственная риторика без практических действий по освобождению Донбасса и, тем более, Крыма.

Я, вроде, достаточно ясно написал, почему это не годится. Хотя, конечно, назвал далеко не все причины. Говорил больше о внешних, а не о внутренних.



Ещё раз мой вывод.

Если бы Вы написали, что победа возможна, можно (и нужно!) было бы продолжать войну.

Если вариантов победы нет (а Вы их не назвали), то смысла продолжать войну и тратить на это наши ресурсы (достаточно скромные) не вижу.

Надо искать варианты мира. Не обязательно те, кот. назвал я. Возможно, есть ещё какие-то. Если я Вас правильно понимаю, Вы предлагаете сохранить существующую ситуацию и поэтому Вас вполне устраивает политика, кот. проводил Порошенко - воинственная риторика без практических действий по освобождению Донбасса и, тем более, Крыма.Я, вроде, достаточно ясно написал, почему это не годится. Хотя, конечно, назвал далеко не все причины. Говорил больше о внешних, а не о внутренних.Ещё раз мой вывод.Если бы Вы написали, что победа возможна, можно (и нужно!) было бы продолжать войну.Если вариантов победы нет (а Вы их не назвали), то смысла продолжать войну и тратить на это наши ресурсы (достаточно скромные) не вижу.Надо искать варианты мира. Не обязательно те, кот. назвал я. Возможно, есть ещё какие-то.



Я в состоянии, оказать Вам помощь в жилье на Песках, Измайловке(Первомайске), или на Второй Площадке.

Завтра сможете въехать? Я в состоянии, оказать Вам помощь в жилье на Песках, Измайловке(Первомайске), или на Второй Площадке.Завтра сможете въехать?



У Вас слишком замысловатые посты.

Не понял смысла Вашего предложения, но спасибо, меня пока Харьков вполне устраивает. У Вас слишком замысловатые посты.Не понял смысла Вашего предложения, но спасибо, меня пока Харьков вполне устраивает.

Как раз суть вопросов в том, что результат принятого решения должен был быть не более, как на протяжении ... нескольких часов!

"Баян" пилит уже шестой год.

Иначе ...

А теперь представьте качество жизни, результат, восприятие реальности?

"Человек" от проекта и до того, как увидеть свет проводит 9 месяцев.

"У Воров" - всё хорошо.



Предложение не выходит за рамки здравого смысла, но окажет невосполнимую услугу по возвращению в горькую действительность сегодняшней Украины! Как раз суть вопросов в том, что результат принятого решения должен был быть не более, как на протяжении ... нескольких часов!"Баян" пилит уже шестой год.Иначе ...А теперь представьте качество жизни, результат, восприятие реальности?"Человек" от проекта и до того, как увидеть свет проводит 9 месяцев."У Воров" - всё хорошо.Предложение не выходит за рамки здравого смысла, но окажет невосполнимую услугу по возвращению в горькую действительность сегодняшней Украины! Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7061 З нами з: 20.09.12 Подякував: 652 раз. Подякували: 842 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3980398139823983 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Shram Волгарь і 1 гістьМодератори: ТупУм