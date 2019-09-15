Прошу простить меня темного, но кроме Конго и Danish Refugee Council других аббревиатур не знаю
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 16 вер, 2019 13:50
Прошу простить меня темного, но кроме Конго и Danish Refugee Council других аббревиатур не знаю
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Пон 16 вер, 2019 13:54
Демократическая Республика Конго (DRC) - бывший Заир, где после Мобуту много лет идет война всех против всех.
Додано: Пон 16 вер, 2019 13:58
1) Да, мандат формально Великобритания получила в 1923г хотя фактически правила там с 1918г, а в ноябре 1917 года секретарь иностранных дел Великобритании Артур Бальфур издал документ, получивший впоследствии название Декларации Бальфура. В нём декларировалось, что Британия «смотрит положительно на основание в Палестине национального дома для еврейского народа, при этом ясно подразумевается, что не должно производиться никаких действий, которые могли бы нарушить гражданские и религиозные права существующих нееврейских общин в Палестине»
2) В мае 1947 г. палестинский вопрос рассматривался на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Советский представитель А. Громыко от имени своего правительства поддержал создание еврейского государства в Палестине. Был назначен специальный комитет ООН по Палестине, который постановил прекратить действие британского мандата.
29 ноября 1947 г. Генеральная Ассамблея (33 голоса против 13 при 10 воздержавшихся) решила разделить Палестину; в еврейское государство должны были войти восточная Галилея, северная часть долины Иордана, Изреельская долина, долина Бейт-Шеан, прибрежная полоса от пункта южнее Ако до пункта южнее Реховота, а также весь Негев, включая Эйлат; Иерусалим с окрестностями должен был находиться под международным контролем; остальные территории достались арабскому государству.Британское правительство отказалось сотрудничать в осуществлении плана раздела и заявило об уходе из Палестины к 15 мая 1948 г
Лидеры палестинских арабов и арабские государства отвергли решение ООН и заявили о своем намерении прибегнуть к силе.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Пон 16 вер, 2019 14:01
Я об этом написал, но это ,как говорит автор-миротворец ООН,неправильно.
Не знаю как героически воюет ООН в Конго или еще где-то,но с Голан или с Синая при первом шухере эти войска всегда бежали аж пятки сверкали.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Пон 16 вер, 2019 14:10
Как раз суть вопросов в том, что результат принятого решения должен был быть не более, как на протяжении ... нескольких часов!
"Баян" пилит уже шестой год.
Иначе ...
А теперь представьте качество жизни, результат, восприятие реальности?
"Человек" от проекта и до того, как увидеть свет проводит 9 месяцев.
"У Воров" - всё хорошо.
Предложение не выходит за рамки здравого смысла, но окажет невосполнимую услугу по возвращению в горькую действительность сегодняшней Украины!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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