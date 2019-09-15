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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3980398139823983
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 13:50

  Hotab написав:Я в 61-м даже не проектировался.
Миссия ООН, включая украинский контингент, стоит в DRC много лет. Первый боевой опыт я получал там.


Прошу простить меня темного, но кроме Конго и Danish Refugee Council других аббревиатур не знаю
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 13:54

  shapo написав:
  Hotab написав:Я в 61-м даже не проектировался.
Миссия ООН, включая украинский контингент, стоит в DRC много лет. Первый боевой опыт я получал там.


Прошу простить меня темного, но кроме Конго и Danish Refugee Council других аббревиатур не знаю

Демократическая Республика Конго (DRC) - бывший Заир, где после Мобуту много лет идет война всех против всех.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 13:58

  Волгарь написав:
  shapo написав:Что такое "Палестина"?
Земли находившиеся под протекторатом Великобритании с 1917 по 1947г?

Чуть позже, чем с 1917-го - в 17-ом британцы еще даже не закончили войну.
Подмандатная территория, которая по решению ООН осенью 47-го была разделена на еврейское и арабское государство и Иерусалим под международным контролем.
В результате войны 48-49-го большая часть подмандатной территории Палестины вошла в Израиль, меньшая (так называемый Западный берег) - в Иорданию, и Египет (Сектор Газа). Или я ошибаюсь?


1) Да, мандат формально Великобритания получила в 1923г хотя фактически правила там с 1918г, а в ноябре 1917 года секретарь иностранных дел Великобритании Артур Бальфур издал документ, получивший впоследствии название Декларации Бальфура. В нём декларировалось, что Британия «смотрит положительно на основание в Палестине национального дома для еврейского народа, при этом ясно подразумевается, что не должно производиться никаких действий, которые могли бы нарушить гражданские и религиозные права существующих нееврейских общин в Палестине»
2) В мае 1947 г. палестинский вопрос рассматривался на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Советский представитель А. Громыко от имени своего правительства поддержал создание еврейского государства в Палестине. Был назначен специальный комитет ООН по Палестине, который постановил прекратить действие британского мандата.
29 ноября 1947 г. Генеральная Ассамблея (33 голоса против 13 при 10 воздержавшихся) решила разделить Палестину; в еврейское государство должны были войти восточная Галилея, северная часть долины Иордана, Изреельская долина, долина Бейт-Шеан, прибрежная полоса от пункта южнее Ако до пункта южнее Реховота, а также весь Негев, включая Эйлат; Иерусалим с окрестностями должен был находиться под международным контролем; остальные территории достались арабскому государству.Британское правительство отказалось сотрудничать в осуществлении плана раздела и заявило об уходе из Палестины к 15 мая 1948 г
Лидеры палестинских арабов и арабские государства отвергли решение ООН и заявили о своем намерении прибегнуть к силе.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 14:01

  Волгарь написав:
  shapo написав:Прошу простить меня темного, но кроме Конго и Danish Refugee Council других аббревиатур не знаю

Демократическая Республика Конго (DRC) - бывший Заир, где после Мобуту много лет идет война всех против всех.


Я об этом написал, но это ,как говорит автор-миротворец ООН,неправильно.
Не знаю как героически воюет ООН в Конго или еще где-то,но с Голан или с Синая при первом шухере эти войска всегда бежали аж пятки сверкали.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 14:10

  ЛАД написав:
  Kudrjavuy написав:
  ЛАД написав:Hotab
Если я Вас правильно понимаю, Вы предлагаете сохранить существующую ситуацию и поэтому Вас вполне устраивает политика, кот. проводил Порошенко - воинственная риторика без практических действий по освобождению Донбасса и, тем более, Крыма.
Я, вроде, достаточно ясно написал, почему это не годится. Хотя, конечно, назвал далеко не все причины. Говорил больше о внешних, а не о внутренних.

Ещё раз мой вывод.
Если бы Вы написали, что победа возможна, можно (и нужно!) было бы продолжать войну.
Если вариантов победы нет (а Вы их не назвали), то смысла продолжать войну и тратить на это наши ресурсы (достаточно скромные) не вижу.
Надо искать варианты мира. Не обязательно те, кот. назвал я. Возможно, есть ещё какие-то.

:shock:
Я в состоянии, оказать Вам помощь в жилье на Песках, Измайловке(Первомайске), или на Второй Площадке.
Завтра сможете въехать?


У Вас слишком замысловатые посты.
Не понял смысла Вашего предложения, но спасибо, меня пока Харьков вполне устраивает.

Как раз суть вопросов в том, что результат принятого решения должен был быть не более, как на протяжении ... нескольких часов!
"Баян" пилит уже шестой год.
Иначе ...
А теперь представьте качество жизни, результат, восприятие реальности?
"Человек" от проекта и до того, как увидеть свет проводит 9 месяцев.
"У Воров" - всё хорошо.

Предложение не выходит за рамки здравого смысла, но окажет невосполнимую услугу по возвращению в горькую действительность сегодняшней Украины!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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