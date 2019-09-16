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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3982398339843985>
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 14:29

  shapo написав:
  Волгарь написав:
  shapo написав:Прошу простить меня темного, но кроме Конго и Danish Refugee Council других аббревиатур не знаю

Демократическая Республика Конго (DRC) - бывший Заир, где после Мобуту много лет идет война всех против всех.


Я об этом написал, но это ,как говорит автор-миротворец ООН,неправильно.
Не знаю как героически воюет ООН в Конго или еще где-то,но с Голан или с Синая при первом шухере эти войска всегда бежали аж пятки сверкали.


Неправильно что? 1961 год.
Я говорю о сегодняшнем времени. Когда убийство пары чернокожих ооновскких солдат из Бурунди приводит к операции с применением авиации ЮАР, Украины и РСЗО танзанийцев.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 14:31

  Hotab написав:
  shapo написав:Я об этом написал, но это ,как говорит автор-миротворец ООН,неправильно.
Не знаю как героически воюет ООН в Конго или еще где-то,но с Голан или с Синая при первом шухере эти войска всегда бежали аж пятки сверкали.


Неправильно что? 1961 год.
Я говорю о сегодняшнем времени. Когда убийство пары чернокожих ооновскких солдат из Бурунди приводит к операции с применением авиации ЮАР, Украины и РСЗО танзанийцев.


Против кого?
У конголезских убийц своих чернокожих собратьев тоже самолеты есть?
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 14:33

  shapo написав:
  Kudrjavuy написав:
Портников: нас ждет либо покровительство Запада, либо России, в одиночку власть не удержит социально-экономическую стабильность
Когда народ отказывается от собственного участия в своей судьбе, то его судьбу радостно соглашаются решать другие народы. Это же ни для кого не новость, доказано историей
Портников - заангажированный порохобот, его мнение не стоит ничего как и его кореша, еще недано депутата ВР, Высоцкого, сейчас на EXPRESSO подвизавшегося с такими же передачами и "прогнозами"

Пишите уж точнее "его мнение для меня не стоит ничего".
Я, например, так же отношусь к Шарию, Дубинскому и Бигусу 8) , которые имеют здесь своих поклонников.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 14:34

  Волгарь написав:Именно на этом и основан расчет еще не навоевавшихся.
Другое дело, что без авиации и в условиях сверурбанизированной территории, да еще покрытой терриконами и каналами, которой является Донбасс, любая наступательная операция в стиле Верден-1916 (даже в соотношении пехоты 6 к 1) превратится для наступающей стороны в кровавую баню.

Никто варианты городских боёв а-ля Сталинград и не рассматривает. Разсчление группировки с блокадой городов - и воевать там будет некому. Переодетые будут выходить к себе в Сибирь домой.
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 14:36

  shapo написав:
  Hotab написав:
  shapo написав:Я об этом написал, но это ,как говорит автор-миротворец ООН,неправильно.
Не знаю как героически воюет ООН в Конго или еще где-то,но с Голан или с Синая при первом шухере эти войска всегда бежали аж пятки сверкали.


Неправильно что? 1961 год.
Я говорю о сегодняшнем времени. Когда убийство пары чернокожих ооновскких солдат из Бурунди приводит к операции с применением авиации ЮАР, Украины и РСЗО танзанийцев.


Против кого?
У конголезских убийц своих чернокожих собратьев тоже самолеты есть?

Давайте вы немного почитаете кто там воюет и за что, потом продолжим.
Для ознакомления - фильм "Кровь на твоём мобильном".
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 14:40

  Starikan написав:[Пишите уж точнее "его мнение для меня не стоит ничего".
Я, например, так же отношусь к Шарию, Дубинскому и Бигусу 8) , которые имеют здесь своих поклонников.


Согласен.
Вот только кто удовлетворит нас обоих?
Такие в природе есть?
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 14:42

  Hotab написав:
  shapo написав:Против кого?
У конголезских убийц своих чернокожих собратьев тоже самолеты есть?

Давайте вы немного почитаете кто там воюет и за что, потом продолжим.
Для ознакомления - фильм "Кровь на твоём мобильном".


А художественные фильмы уже стали отражать реальную ситуацию?
И почему нельзя просто и односложно ответить на мой вопрос без отсылки в историю разборки местных негритят о которых я слышал с 1961г?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 14:45

  shapo написав:
  Hotab написав:
  shapo написав:Против кого?
У конголезских убийц своих чернокожих собратьев тоже самолеты есть?

Давайте вы немного почитаете кто там воюет и за что, потом продолжим.
Для ознакомления - фильм "Кровь на твоём мобильном".


А художественные фильмы уже стали отражать реальную ситуацию?
И почему нельзя просто и односложно ответить на мой вопрос без отсылки в историю разборки местных негритят о которых я слышал с 1961г?

Художественные не всегда, документальный (вышеупомянутый) может. Ну или научные статьи.
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 15:19

  Hotab написав:Когда убийство пары чернокожих ооновскких солдат из Бурунди приводит к операции с применением авиации ЮАР, Украины и РСЗО танзанийцев.


Как это связано с теоретической миротворческой миссией в ОРДЛО ? Немецкая авиация начнет операцию против российской армии, напавшей на миротворцев ? Хорошо известна реакция Меркель после захвата катеров в Керченском проливе, когда женщина-министр обороны Германии решила потеоризировать - давайте пошлем туда несколько наших кораблей, Меркель прямо ответила - вы с ума, наверное, сошли, вы что хотите, чтобы мы воевали с Россией.

Так что миротворцев в ОРДЛО введут только, когда с этим согласятся обе стороны, которые гарантируют их безопасность, и только в те места, с которыми согласятся обе стороны. И вот уж точно описанной вами ситуации, когда вводятся миротворцы на границу между РФ и Украиной, а затем ВСУ начинают зачищать территорию ОРДЛО и все россияне будут это наблюдать по телевизору, не будет в принципе пока существует РФ, хоть там у власти будет Путин, хоть Шойгу, хоть Демин, хоть даже Навальный. Это все равно, что вора в законе попытаться заставить драить парашу на глазах всех сидельцев тюрьмы, сдохнет, но делать этого не будет.
А вот то, что миротворцы будут на линии разграничения АТО, это есть большая вероятность. Потому что это идет в духе политики Зеленского, войска развести, самое главное, чтобы не гибли люди, но с другой стороны никакой автономии и амнистий, это означает, что ситуация быстрым паровозом идет к приднестровской, то есть к замораживанию конфликта.

Хотя возможно по прохождению этого этапа - будет следующий, не зря же поменяли ЦИК - назначат референдум - вы за мирные соглашения или за продолжение войны, наверное все понимают какой будет результат.
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 15:23

  Kudrjavuy написав:Волгарь
:shock:
Батенька, Вы вновь попутали форум - Вам на автономный Ямало - Ненецкий округ.
На празднование, швартовки автономного атомного тепло-генератора, для коренных народов Дальнего Севера.

Ничуть - это у Вас есть личный форум про ЛНДР имени Вас. Там и спражняйтесь в остроумии. А плавучая АЭС, чтоб Вы знали, производит ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ.
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