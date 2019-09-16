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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3982398339843985> Додано: Пон 16 вер, 2019 14:29 shapo написав: Волгарь написав: shapo написав: Прошу простить меня темного, но кроме Конго и Danish Refugee Council других аббревиатур не знаю Прошу простить меня темного, но кроме Конго и Danish Refugee Council других аббревиатур не знаю

Демократическая Республика Конго (DRC) - бывший Заир, где после Мобуту много лет идет война всех против всех. Демократическая Республика Конго (DRC) - бывший Заир, где после Мобуту много лет идет война всех против всех.



Я об этом написал, но это ,как говорит автор-миротворец ООН,неправильно.

Не знаю как героически воюет ООН в Конго или еще где-то,но с Голан или с Синая при первом шухере эти войска всегда бежали аж пятки сверкали. Я об этом написал, но это ,как говорит автор-миротворец ООН,неправильно.Не знаю как героически воюет ООН в Конго или еще где-то,но с Голан или с Синая при первом шухере эти войска всегда бежали аж пятки сверкали.



Неправильно что? 1961 год.

Я говорю о сегодняшнем времени. Когда убийство пары чернокожих ооновскких солдат из Бурунди приводит к операции с применением авиации ЮАР, Украины и РСЗО танзанийцев. Неправильно что? 1961 год.Я говорю о сегодняшнем времени. Когда убийство пары чернокожих ооновскких солдат из Бурунди приводит к операции с применением авиации ЮАР, Украины и РСЗО танзанийцев. Hotab

Повідомлень: 2461 З нами з: 15.02.09 Подякував: 36 раз. Подякували: 906 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 вер, 2019 14:31 Hotab написав: shapo написав: Я об этом написал, но это ,как говорит автор-миротворец ООН,неправильно.

Не знаю как героически воюет ООН в Конго или еще где-то,но с Голан или с Синая при первом шухере эти войска всегда бежали аж пятки сверкали. Я об этом написал, но это ,как говорит автор-миротворец ООН,неправильно.Не знаю как героически воюет ООН в Конго или еще где-то,но с Голан или с Синая при первом шухере эти войска всегда бежали аж пятки сверкали.



Неправильно что? 1961 год.

Я говорю о сегодняшнем времени. Когда убийство пары чернокожих ооновскких солдат из Бурунди приводит к операции с применением авиации ЮАР, Украины и РСЗО танзанийцев. Неправильно что? 1961 год.Я говорю о сегодняшнем времени. Когда убийство пары чернокожих ооновскких солдат из Бурунди приводит к операции с применением авиации ЮАР, Украины и РСЗО танзанийцев.



Против кого?

У конголезских убийц своих чернокожих собратьев тоже самолеты есть? Против кого?У конголезских убийц своих чернокожих собратьев тоже самолеты есть? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1955 З нами з: 29.05.18 Подякував: 77 раз. Подякували: 514 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 вер, 2019 14:33 shapo написав: Kudrjavuy написав: Портников: нас ждет либо покровительство Запада, либо России, в одиночку власть не удержит социально-экономическую стабильность

Когда народ отказывается от собственного участия в своей судьбе, то его судьбу радостно соглашаются решать другие народы. Это же ни для кого не новость, доказано историей Портников - заангажированный порохобот, его мнение не стоит ничего как и его кореша, еще недано депутата ВР, Высоцкого, сейчас на EXPRESSO подвизавшегося с такими же передачами и "прогнозами" Портников - заангажированный порохобот,как и его кореша, еще недано депутата ВР, Высоцкого, сейчас на EXPRESSO подвизавшегося с такими же передачами и "прогнозами"

Пишите уж точнее "его мнение для меня не стоит ничего".

Я, например, так же отношусь к Шарию, Дубинскому и Бигусу , которые имеют здесь своих поклонников. Пишите уж точнее "его мнениене стоит ничего".Я, например, так же отношусь к Шарию, Дубинскому и Бигусу, которые имеют здесь своих поклонников. Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик Starikan 2 Повідомлень: 16198 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1528 раз. Подякували: 2499 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 вер, 2019 14:34 Волгарь написав: Именно на этом и основан расчет еще не навоевавшихся.

Другое дело, что без авиации и в условиях сверурбанизированной территории, да еще покрытой терриконами и каналами, которой является Донбасс, любая наступательная операция в стиле Верден-1916 (даже в соотношении пехоты 6 к 1) превратится для наступающей стороны в кровавую баню. Именно на этом и основан расчет еще не навоевавшихся.Другое дело, что без авиации и в условиях сверурбанизированной территории, да еще покрытой терриконами и каналами, которой является Донбасс, любая наступательная операция в стиле Верден-1916 (даже в соотношении пехоты 6 к 1) превратится для наступающей стороны в кровавую баню.

Никто варианты городских боёв а-ля Сталинград и не рассматривает. Разсчление группировки с блокадой городов - и воевать там будет некому. Переодетые будут выходить к себе в Сибирь домой. Никто варианты городских боёв а-ля Сталинград и не рассматривает. Разсчление группировки с блокадой городов - и воевать там будет некому. Переодетые будут выходить к себе в Сибирь домой. Hotab

Повідомлень: 2461 З нами з: 15.02.09 Подякував: 36 раз. Подякували: 906 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 вер, 2019 14:36 shapo написав: Hotab написав: shapo написав: Я об этом написал, но это ,как говорит автор-миротворец ООН,неправильно.

Не знаю как героически воюет ООН в Конго или еще где-то,но с Голан или с Синая при первом шухере эти войска всегда бежали аж пятки сверкали. Я об этом написал, но это ,как говорит автор-миротворец ООН,неправильно.Не знаю как героически воюет ООН в Конго или еще где-то,но с Голан или с Синая при первом шухере эти войска всегда бежали аж пятки сверкали.



Неправильно что? 1961 год.

Я говорю о сегодняшнем времени. Когда убийство пары чернокожих ооновскких солдат из Бурунди приводит к операции с применением авиации ЮАР, Украины и РСЗО танзанийцев. Неправильно что? 1961 год.Я говорю о сегодняшнем времени. Когда убийство пары чернокожих ооновскких солдат из Бурунди приводит к операции с применением авиации ЮАР, Украины и РСЗО танзанийцев.



Против кого?

У конголезских убийц своих чернокожих собратьев тоже самолеты есть? Против кого?У конголезских убийц своих чернокожих собратьев тоже самолеты есть?

Давайте вы немного почитаете кто там воюет и за что, потом продолжим.

Для ознакомления - фильм "Кровь на твоём мобильном". Давайте вы немного почитаете кто там воюет и за что, потом продолжим.Для ознакомления - фильм "Кровь на твоём мобильном". Hotab

Повідомлень: 2461 З нами з: 15.02.09 Подякував: 36 раз. Подякували: 906 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 вер, 2019 14:40 Starikan написав: [Пишите уж точнее "его мнение для меня не стоит ничего".

Я, например, так же отношусь к Шарию, Дубинскому и Бигусу , которые имеют здесь своих поклонников. [Пишите уж точнее "его мнениене стоит ничего".Я, например, так же отношусь к Шарию, Дубинскому и Бигусу, которые имеют здесь своих поклонников.



Согласен.

Вот только кто удовлетворит нас обоих?

Такие в природе есть? Согласен.Вот только кто удовлетворит нас обоих?Такие в природе есть? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1955 З нами з: 29.05.18 Подякував: 77 раз. Подякували: 514 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 вер, 2019 14:42 Hotab написав: shapo написав: Против кого?

У конголезских убийц своих чернокожих собратьев тоже самолеты есть? Против кого?У конголезских убийц своих чернокожих собратьев тоже самолеты есть?

Давайте вы немного почитаете кто там воюет и за что, потом продолжим.

Для ознакомления - фильм "Кровь на твоём мобильном". Давайте вы немного почитаете кто там воюет и за что, потом продолжим.Для ознакомления - фильм "Кровь на твоём мобильном".



А художественные фильмы уже стали отражать реальную ситуацию?

И почему нельзя просто и односложно ответить на мой вопрос без отсылки в историю разборки местных негритят о которых я слышал с 1961г? А художественные фильмы уже стали отражать реальную ситуацию?И почему нельзя просто и односложно ответить на мой вопрос без отсылки в историю разборки местных негритят о которых я слышал с 1961г? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1955 З нами з: 29.05.18 Подякував: 77 раз. Подякували: 514 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 вер, 2019 14:45 shapo написав: Hotab написав: shapo написав: Против кого?

У конголезских убийц своих чернокожих собратьев тоже самолеты есть? Против кого?У конголезских убийц своих чернокожих собратьев тоже самолеты есть?

Давайте вы немного почитаете кто там воюет и за что, потом продолжим.

Для ознакомления - фильм "Кровь на твоём мобильном". Давайте вы немного почитаете кто там воюет и за что, потом продолжим.Для ознакомления - фильм "Кровь на твоём мобильном".



А художественные фильмы уже стали отражать реальную ситуацию?

И почему нельзя просто и односложно ответить на мой вопрос без отсылки в историю разборки местных негритят о которых я слышал с 1961г? А художественные фильмы уже стали отражать реальную ситуацию?И почему нельзя просто и односложно ответить на мой вопрос без отсылки в историю разборки местных негритят о которых я слышал с 1961г?

Художественные не всегда, документальный (вышеупомянутый) может. Ну или научные статьи. Художественные не всегда, документальный (вышеупомянутый) может. Ну или научные статьи. Hotab

Повідомлень: 2461 З нами з: 15.02.09 Подякував: 36 раз. Подякували: 906 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 вер, 2019 15:19 Hotab написав: Когда убийство пары чернокожих ооновскких солдат из Бурунди приводит к операции с применением авиации ЮАР, Украины и РСЗО танзанийцев. Когда убийство пары чернокожих ооновскких солдат из Бурунди приводит к операции с применением авиации ЮАР, Украины и РСЗО танзанийцев.



Как это связано с теоретической миротворческой миссией в ОРДЛО ? Немецкая авиация начнет операцию против российской армии, напавшей на миротворцев ? Хорошо известна реакция Меркель после захвата катеров в Керченском проливе, когда женщина-министр обороны Германии решила потеоризировать - давайте пошлем туда несколько наших кораблей, Меркель прямо ответила - вы с ума, наверное, сошли, вы что хотите, чтобы мы воевали с Россией.



Так что миротворцев в ОРДЛО введут только, когда с этим согласятся обе стороны, которые гарантируют их безопасность, и только в те места, с которыми согласятся обе стороны. И вот уж точно описанной вами ситуации, когда вводятся миротворцы на границу между РФ и Украиной, а затем ВСУ начинают зачищать территорию ОРДЛО и все россияне будут это наблюдать по телевизору, не будет в принципе пока существует РФ, хоть там у власти будет Путин, хоть Шойгу, хоть Демин, хоть даже Навальный. Это все равно, что вора в законе попытаться заставить драить парашу на глазах всех сидельцев тюрьмы, сдохнет, но делать этого не будет.

А вот то, что миротворцы будут на линии разграничения АТО, это есть большая вероятность. Потому что это идет в духе политики Зеленского, войска развести, самое главное, чтобы не гибли люди, но с другой стороны никакой автономии и амнистий, это означает, что ситуация быстрым паровозом идет к приднестровской, то есть к замораживанию конфликта.



Хотя возможно по прохождению этого этапа - будет следующий, не зря же поменяли ЦИК - назначат референдум - вы за мирные соглашения или за продолжение войны, наверное все понимают какой будет результат. Как это связано с теоретической миротворческой миссией в ОРДЛО ? Немецкая авиация начнет операцию против российской армии, напавшей на миротворцев ? Хорошо известна реакция Меркель после захвата катеров в Керченском проливе, когда женщина-министр обороны Германии решила потеоризировать - давайте пошлем туда несколько наших кораблей, Меркель прямо ответила - вы с ума, наверное, сошли, вы что хотите, чтобы мы воевали с Россией.Так что миротворцев в ОРДЛО введут только, когда с этим согласятся обе стороны, которые гарантируют их безопасность, и только в те места, с которыми согласятся обе стороны. И вот уж точно описанной вами ситуации, когда вводятся миротворцы на границу между РФ и Украиной, а затем ВСУ начинают зачищать территорию ОРДЛО и все россияне будут это наблюдать по телевизору, не будет в принципе пока существует РФ, хоть там у власти будет Путин, хоть Шойгу, хоть Демин, хоть даже Навальный. Это все равно, что вора в законе попытаться заставить драить парашу на глазах всех сидельцев тюрьмы, сдохнет, но делать этого не будет.А вот то, что миротворцы будут на линии разграничения АТО, это есть большая вероятность. Потому что это идет в духе политики Зеленского, войска развести, самое главное, чтобы не гибли люди, но с другой стороны никакой автономии и амнистий, это означает, что ситуация быстрым паровозом идет к приднестровской, то есть к замораживанию конфликта.Хотя возможно по прохождению этого этапа - будет следующий, не зря же поменяли ЦИК - назначат референдум - вы за мирные соглашения или за продолжение войны, наверное все понимают какой будет результат. freeze 4 Повідомлень: 12820 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3652 раз. Подякували: 5341 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 вер, 2019 15:23 Kudrjavuy написав: Волгарь



Батенька, Вы вновь попутали форум - Вам на автономный Ямало - Ненецкий округ.

На празднование, швартовки автономного атомного тепло-генератора, для коренных народов Дальнего Севера. Батенька, Вы вновь попутали форум - Вам на автономный Ямало - Ненецкий округ.На празднование, швартовки автономного атомного тепло-генератора, для коренных народов Дальнего Севера.

Ничуть - это у Вас есть личный форум про ЛНДР имени Вас. Там и спражняйтесь в остроумии. А плавучая АЭС, чтоб Вы знали, производит ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ. Ничуть - это у Вас есть личный форум про ЛНДР имени Вас. Там и спражняйтесь в остроумии. А плавучая АЭС, чтоб Вы знали, производит ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ. Волгарь Повідомлень: 7120 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 737 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3982398339843985> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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