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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 16 вер, 2019 14:29
shapo написав: Волгарь написав: shapo написав:
Прошу простить меня темного, но кроме Конго и Danish Refugee Council других аббревиатур не знаю
Демократическая Республика Конго (DRC) - бывший Заир, где после Мобуту много лет идет война всех против всех.
Я об этом написал, но это ,как говорит автор-миротворец ООН,неправильно.
Не знаю как героически воюет ООН в Конго или еще где-то,но с Голан или с Синая при первом шухере эти войска всегда бежали аж пятки сверкали.
Неправильно что? 1961 год.
Я говорю о сегодняшнем времени. Когда убийство пары чернокожих ооновскких солдат из Бурунди приводит к операции с применением авиации ЮАР, Украины и РСЗО танзанийцев.
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Додано: Пон 16 вер, 2019 14:31
Hotab написав: shapo написав:
Я об этом написал, но это ,как говорит автор-миротворец ООН,неправильно.
Не знаю как героически воюет ООН в Конго или еще где-то,но с Голан или с Синая при первом шухере эти войска всегда бежали аж пятки сверкали.
Неправильно что? 1961 год.
Я говорю о сегодняшнем времени. Когда убийство пары чернокожих ооновскких солдат из Бурунди приводит к операции с применением авиации ЮАР, Украины и РСЗО танзанийцев.
Против кого?
У конголезских убийц своих чернокожих собратьев тоже самолеты есть?
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Додано: Пон 16 вер, 2019 14:33
shapo написав: Kudrjavuy написав:
Портников: нас ждет либо покровительство Запада, либо России, в одиночку власть не удержит социально-экономическую стабильность
Когда народ отказывается от собственного участия в своей судьбе, то его судьбу радостно соглашаются решать другие народы. Это же ни для кого не новость, доказано историей
Портников - заангажированный порохобот, его мнение не стоит ничего
как и его кореша, еще недано депутата ВР, Высоцкого, сейчас на EXPRESSO подвизавшегося с такими же передачами и "прогнозами"
Пишите уж точнее "его мнение для меня
не стоит ничего".
Я, например, так же отношусь к Шарию, Дубинскому и Бигусу
, которые имеют здесь своих поклонников.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
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Додано: Пон 16 вер, 2019 14:34
Волгарь написав:
Именно на этом и основан расчет еще не навоевавшихся.
Другое дело, что без авиации и в условиях сверурбанизированной территории, да еще покрытой терриконами и каналами, которой является Донбасс, любая наступательная операция в стиле Верден-1916 (даже в соотношении пехоты 6 к 1) превратится для наступающей стороны в кровавую баню.
Никто варианты городских боёв а-ля Сталинград и не рассматривает. Разсчление группировки с блокадой городов - и воевать там будет некому. Переодетые будут выходить к себе в Сибирь домой.
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Додано: Пон 16 вер, 2019 14:36
shapo написав: Hotab написав: shapo написав:
Я об этом написал, но это ,как говорит автор-миротворец ООН,неправильно.
Не знаю как героически воюет ООН в Конго или еще где-то,но с Голан или с Синая при первом шухере эти войска всегда бежали аж пятки сверкали.
Неправильно что? 1961 год.
Я говорю о сегодняшнем времени. Когда убийство пары чернокожих ооновскких солдат из Бурунди приводит к операции с применением авиации ЮАР, Украины и РСЗО танзанийцев.
Против кого?
У конголезских убийц своих чернокожих собратьев тоже самолеты есть?
Давайте вы немного почитаете кто там воюет и за что, потом продолжим.
Для ознакомления - фильм "Кровь на твоём мобильном".
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Додано: Пон 16 вер, 2019 14:40
Starikan написав:
[Пишите уж точнее "его мнение для меня
не стоит ничего".
Я, например, так же отношусь к Шарию, Дубинскому и Бигусу
, которые имеют здесь своих поклонников.
Согласен.
Вот только кто удовлетворит нас обоих?
Такие в природе есть?
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Додано: Пон 16 вер, 2019 14:42
Hotab написав: shapo написав:
Против кого?
У конголезских убийц своих чернокожих собратьев тоже самолеты есть?
Давайте вы немного почитаете кто там воюет и за что, потом продолжим.
Для ознакомления - фильм "Кровь на твоём мобильном".
А художественные фильмы уже стали отражать реальную ситуацию?
И почему нельзя просто и односложно ответить на мой вопрос без отсылки в историю разборки местных негритят о которых я слышал с 1961г?
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Додано: Пон 16 вер, 2019 14:45
shapo написав: Hotab написав: shapo написав:
Против кого?
У конголезских убийц своих чернокожих собратьев тоже самолеты есть?
Давайте вы немного почитаете кто там воюет и за что, потом продолжим.
Для ознакомления - фильм "Кровь на твоём мобильном".
А художественные фильмы уже стали отражать реальную ситуацию?
И почему нельзя просто и односложно ответить на мой вопрос без отсылки в историю разборки местных негритят о которых я слышал с 1961г?
Художественные не всегда, документальный (вышеупомянутый) может. Ну или научные статьи.
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Додано: Пон 16 вер, 2019 15:19
Hotab написав:
Когда убийство пары чернокожих ооновскких солдат из Бурунди приводит к операции с применением авиации ЮАР, Украины и РСЗО танзанийцев.
Как это связано с теоретической миротворческой миссией в ОРДЛО ? Немецкая авиация начнет операцию против российской армии, напавшей на миротворцев ? Хорошо известна реакция Меркель после захвата катеров в Керченском проливе, когда женщина-министр обороны Германии решила потеоризировать - давайте пошлем туда несколько наших кораблей, Меркель прямо ответила - вы с ума, наверное, сошли, вы что хотите, чтобы мы воевали с Россией.
Так что миротворцев в ОРДЛО введут только, когда с этим согласятся обе стороны, которые гарантируют их безопасность, и только в те места, с которыми согласятся обе стороны. И вот уж точно описанной вами ситуации, когда вводятся миротворцы на границу между РФ и Украиной, а затем ВСУ начинают зачищать территорию ОРДЛО и все россияне будут это наблюдать по телевизору, не будет в принципе пока существует РФ, хоть там у власти будет Путин, хоть Шойгу, хоть Демин, хоть даже Навальный. Это все равно, что вора в законе попытаться заставить драить парашу на глазах всех сидельцев тюрьмы, сдохнет, но делать этого не будет.
А вот то, что миротворцы будут на линии разграничения АТО, это есть большая вероятность. Потому что это идет в духе политики Зеленского, войска развести, самое главное, чтобы не гибли люди, но с другой стороны никакой автономии и амнистий, это означает, что ситуация быстрым паровозом идет к приднестровской, то есть к замораживанию конфликта.
Хотя возможно по прохождению этого этапа - будет следующий, не зря же поменяли ЦИК - назначат референдум - вы за мирные соглашения или за продолжение войны, наверное все понимают какой будет результат.
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Додано: Пон 16 вер, 2019 15:23
Kudrjavuy написав:Волгарь
Батенька, Вы вновь попутали форум - Вам на автономный Ямало - Ненецкий округ.
На празднование, швартовки автономного атомного тепло-генератора, для коренных народов Дальнего Севера.
Ничуть - это у Вас есть личный форум про ЛНДР имени Вас. Там и спражняйтесь в остроумии. А плавучая АЭС, чтоб Вы знали, производит ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ.
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