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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3982398339843985
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 15:26

  Hotab написав:Художественные не всегда, документальный (вышеупомянутый) может. Ну или научные статьи.

1) Документальное кино может быть таким же лживым как и художественное.
Примеры - фильм Оливера Стоуна " В борьбе за Украину" или фильм Майкла Мура "Фаренгейт 9/11".

2) Об эффективности ООН - http://www.fttc.com.ua/2016/10/oon-doka ... to-dalshe/
Так что в перспективе нынешняя структура ООН или окончательно потеряет авторитет и функциональность из-за неспособности решать проблемы международных отношений, или сама станет угрозой для мира и развития независимых государств
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 15:27

Неправильно что? 1961 год.
Я говорю о сегодняшнем времени. Когда убийство пары чернокожих ооновскких солдат из Бурунди приводит к операции с применением авиации ЮАР, Украины и РСЗО танзанийцев.

МОЩНО. Особенно 2-я и 3-я страна. особенно эффективно в джунглях Заира. Интересно, как там осуществляется целеуказание и координация с танзанийцами - на суахили?
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 15:30

  freeze написав:И вот уж точно описанной вами ситуации, когда вводятся миротворцы на границу между РФ и Украиной, а затем ВСУ начинают зачищать территорию ОРДЛО и все россияне будут это наблюдать по телевизору, не будет в принципе пока существует РФ, хоть там у власти будет Путин, хоть Шойгу, хоть Демин, хоть даже Навальный.


В целом комментарий поддерживаю, но вот тут не скажите - при Ельцине (причем еще не тяжело больном) даже внутри РФ происходило то, что сегодня трудно представить в ОРДЛО.

Так что ослабление РФ при смене власти, как потенциально удачный момент для возврата Донбасса, а то и Крыма, не стоит сбрасывать со счетов - к нему нужно готовиться (чтобы потом снова не пришлось тяжело рассуждать сослагательным наклонением в духе "эх, а могли ведь...")
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 15:46

  Волгарь написав:
Неправильно что? 1961 год.
Я говорю о сегодняшнем времени. Когда убийство пары чернокожих ооновскких солдат из Бурунди приводит к операции с применением авиации ЮАР, Украины и РСЗО танзанийцев.

МОЩНО. Особенно 2-я и 3-я страна. особенно эффективно в джунглях Заира. Интересно, как там осуществляется целеуказание и координация с танзанийцами - на суахили?

В Конго в р-не озера Киву есть горный хребет мощный. С двумя вулканами действующими. Собственно там и идут основные бои. Горы невозможно контролировать, по ним из Руанды и идут ребалы.
Волгарь, я конеш понимаю, что в Мордоре кроме кацапского , других языков не знают и не надо, но в миссии ООН используют английский.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 15:53

  Hotab написав:В Конго в р-не озера Киву есть горный хребет мощный. С двумя вулканами действующими. Собственно там и идут основные бои. Горы невозможно контролировать, по ним из Руанды и идут ребалы.


Посмотрел датский фильм о Конго с еще мощной в 2012г НОКИЕй и понял во что превратилась Украина с варварской добычей янтаря на Житомирщине и Ровенщине - в слаборазвитую африканскую страну.
Грустно это,господа миротворцы.
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shapo
 
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