Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Hotab написав:Художественные не всегда, документальный (вышеупомянутый) может. Ну или научные статьи.
1) Документальное кино может быть таким же лживым как и художественное. Примеры - фильм Оливера Стоуна " В борьбе за Украину" или фильм Майкла Мура "Фаренгейт 9/11".
2) Об эффективности ООН - http://www.fttc.com.ua/2016/10/oon-doka ... to-dalshe/ Так что в перспективе нынешняя структура ООН или окончательно потеряет авторитет и функциональность из-за неспособности решать проблемы международных отношений, или сама станет угрозой для мира и развития независимых государств
freeze написав:И вот уж точно описанной вами ситуации, когда вводятся миротворцы на границу между РФ и Украиной, а затем ВСУ начинают зачищать территорию ОРДЛО и все россияне будут это наблюдать по телевизору, не будет в принципе пока существует РФ, хоть там у власти будет Путин, хоть Шойгу, хоть Демин, хоть даже Навальный.
В целом комментарий поддерживаю, но вот тут не скажите - при Ельцине (причем еще не тяжело больном) даже внутри РФ происходило то, что сегодня трудно представить в ОРДЛО.
Так что ослабление РФ при смене власти, как потенциально удачный момент для возврата Донбасса, а то и Крыма, не стоит сбрасывать со счетов - к нему нужно готовиться (чтобы потом снова не пришлось тяжело рассуждать сослагательным наклонением в духе "эх, а могли ведь...")
Неправильно что? 1961 год. Я говорю о сегодняшнем времени. Когда убийство пары чернокожих ооновскких солдат из Бурунди приводит к операции с применением авиации ЮАР, Украины и РСЗО танзанийцев.
МОЩНО. Особенно 2-я и 3-я страна. особенно эффективно в джунглях Заира. Интересно, как там осуществляется целеуказание и координация с танзанийцами - на суахили?
В Конго в р-не озера Киву есть горный хребет мощный. С двумя вулканами действующими. Собственно там и идут основные бои. Горы невозможно контролировать, по ним из Руанды и идут ребалы. Волгарь, я конеш понимаю, что в Мордоре кроме кацапского , других языков не знают и не надо, но в миссии ООН используют английский.
Hotab написав:В Конго в р-не озера Киву есть горный хребет мощный. С двумя вулканами действующими. Собственно там и идут основные бои. Горы невозможно контролировать, по ним из Руанды и идут ребалы.
Посмотрел датский фильм о Конго с еще мощной в 2012г НОКИЕй и понял во что превратилась Украина с варварской добычей янтаря на Житомирщине и Ровенщине - в слаборазвитую африканскую страну. Грустно это,господа миротворцы.
Неправильно что? 1961 год. Я говорю о сегодняшнем времени. Когда убийство пары чернокожих ооновскких солдат из Бурунди приводит к операции с применением авиации ЮАР, Украины и РСЗО танзанийцев.
МОЩНО. Особенно 2-я и 3-я страна. особенно эффективно в джунглях Заира. Интересно, как там осуществляется целеуказание и координация с танзанийцами - на суахили?
В Конго в р-не озера Киву есть горный хребет мощный. С двумя вулканами действующими. Собственно там и идут основные бои. Горы невозможно контролировать, по ним из Руанды и идут ребалы. Волгарь, я конеш понимаю, что в Мордоре кроме кацапского , других языков не знают и не надо, но в миссии ООН используют английский.
Особенно, если учесть, что танзанийцы с их РЗСО российского производства почти наверняка окончили российские же военные институты. А то, что идут rebels - ничего удивительного. При таком наличии вооружения (судя по описанию участников боев) воевать можно еще лет 100. С тем же успехом. И платят неплохо...
Батенька, Вы вновь попутали форум - Вам на автономный Ямало - Ненецкий округ. На празднование, швартовки автономного атомного тепло-генератора, для коренных народов Дальнего Севера.
А вы шо тут ,разводящий?
НЕ, ... ну я Вам предложил, где нибудь на своей платформе РФской обсуждать постановку на боевое дежурство новой пусковой установки для носителей ЯО. И "водите хоровод", под вой казломордых кликуш, превознося своё Х...йло. Вы же лезете сюда, словно тараканы, со срачем о "Языке" - В Украине - украинский. А наречий... есть шведский, немецкий, румынский, татарский, венгерский, польский, беларусский, русский, греческий, булгарский, иврит, армянский, ..... - кожне село в горах ма свою мову.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
detroytred написав:Подождите, ЗЕ-команда не внесла ничего нового. На волю народа и от имени народа -- на это опирались начиная с майдановцев.
Напомнило недавний анекдот "Если зайти в переполненную маршрутку и крикнуть, не обращаясь ни к кому, "Ср..й у..ок!", обязательно услышите в ответ "Порошенко был лучше, что ли"?
Еще через некоторое время в ответ будут дружно говорить "А я за него не голосовал!"
Львиная доля ответственности лежит на том, кто обманул, а не на обманутом. Если же учесть, что обманщики-власть имущие имеют на порядок выше и больше возможностей, чем пересичный, то практически любые претензии к последнему неуместны.
Народ, как точно было замечено выше, один и тот же. Ведёт же себя в зависимости от созданных ему условий.
Сумел ПАП упустить шанс и разбазарить доверие; сумел ЗЕ на основе этих *достижений* приобрести победу на выборах -- народ лишь легитимизировал данные эти результаты телодвижений.
З.Ы. анекдот Старикана неуместен. Ведь бытует мнение, что голосовали против ПАПа, а не за ЗЕ. В отличие от надежд народа после Майдана.