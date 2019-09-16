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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3983398439853986> Додано: Пон 16 вер, 2019 15:26 Hotab написав: Художественные не всегда, документальный (вышеупомянутый) может. Ну или научные статьи. Художественные не всегда, документальный (вышеупомянутый) может. Ну или научные статьи.

1) Документальное кино может быть таким же лживым как и художественное.

Примеры - фильм Оливера Стоуна " В борьбе за Украину" или фильм Майкла Мура "Фаренгейт 9/11".



2) Об эффективности ООН - http://www.fttc.com.ua/2016/10/oon-doka ... to-dalshe/

Так что в перспективе нынешняя структура ООН или окончательно потеряет авторитет и функциональность из-за неспособности решать проблемы международных отношений, или сама станет угрозой для мира и развития независимых государств 1) Документальное кино может быть таким же лживым как и художественное.Примеры - фильм Оливера Стоуна " В борьбе за Украину" или фильм Майкла Мура "Фаренгейт 9/11".2) Об эффективности ООН -Так что в перспективе нынешняя структура ООН или окончательно потеряет авторитет и функциональность из-за неспособности решать проблемы международных отношений, или сама станет угрозой для мира и развития независимых государств Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1955 З нами з: 29.05.18 Подякував: 77 раз. Подякували: 514 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 вер, 2019 15:27 Неправильно что? 1961 год.

Я говорю о сегодняшнем времени. Когда убийство пары чернокожих ооновскких солдат из Бурунди приводит к операции с применением авиации ЮАР, Украины и РСЗО танзанийцев.

МОЩНО. Особенно 2-я и 3-я страна. особенно эффективно в джунглях Заира. Интересно, как там осуществляется целеуказание и координация с танзанийцами - на суахили? МОЩНО. Особенно 2-я и 3-я страна. особенно эффективно в джунглях Заира. Интересно, как там осуществляется целеуказание и координация с танзанийцами - на суахили? Волгарь Повідомлень: 7123 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 737 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 вер, 2019 15:30 freeze написав: И вот уж точно описанной вами ситуации, когда вводятся миротворцы на границу между РФ и Украиной, а затем ВСУ начинают зачищать территорию ОРДЛО и все россияне будут это наблюдать по телевизору, не будет в принципе пока существует РФ, хоть там у власти будет Путин, хоть Шойгу, хоть Демин, хоть даже Навальный.

И вот уж точно описанной вами ситуации, когда вводятся миротворцы на границу между РФ и Украиной, а затем ВСУ начинают зачищать территорию ОРДЛО и все россияне будут это наблюдать по телевизору, не будет в принципе пока существует РФ, хоть там у власти будет Путин, хоть Шойгу, хоть Демин,



В целом комментарий поддерживаю, но вот тут не скажите - при Ельцине (причем еще не тяжело больном) даже внутри РФ происходило то, что сегодня трудно представить в ОРДЛО.



Так что ослабление РФ при смене власти, как потенциально удачный момент для возврата Донбасса, а то и Крыма, не стоит сбрасывать со счетов - к нему нужно готовиться (чтобы потом снова не пришлось тяжело рассуждать сослагательным наклонением в духе "эх, а могли ведь...") В целом комментарий поддерживаю, но вот тут не скажите - при Ельцине (причем еще не тяжело больном) даже внутри РФ происходило то, что сегодня трудно представить в ОРДЛО.Так что ослабление РФ при смене власти, как потенциально удачный момент для возврата Донбасса, а то и Крыма, не стоит сбрасывать со счетов - к нему нужно готовиться (чтобы потом снова не пришлось тяжело рассуждать сослагательным наклонением в духе "эх, а могли ведь...") zРадио

Повідомлень: 3470 З нами з: 02.05.18 Подякував: 785 раз. Подякували: 1868 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 вер, 2019 15:46 Волгарь написав: Неправильно что? 1961 год.

Я говорю о сегодняшнем времени. Когда убийство пары чернокожих ооновскких солдат из Бурунди приводит к операции с применением авиации ЮАР, Украины и РСЗО танзанийцев.

МОЩНО. Особенно 2-я и 3-я страна. особенно эффективно в джунглях Заира. Интересно, как там осуществляется целеуказание и координация с танзанийцами - на суахили? МОЩНО. Особенно 2-я и 3-я страна. особенно эффективно в джунглях Заира. Интересно, как там осуществляется целеуказание и координация с танзанийцами - на суахили?

В Конго в р-не озера Киву есть горный хребет мощный. С двумя вулканами действующими. Собственно там и идут основные бои. Горы невозможно контролировать, по ним из Руанды и идут ребалы.

Волгарь, я конеш понимаю, что в Мордоре кроме кацапского , других языков не знают и не надо, но в миссии ООН используют английский. В Конго в р-не озера Киву есть горный хребет мощный. С двумя вулканами действующими. Собственно там и идут основные бои. Горы невозможно контролировать, по ним из Руанды и идут ребалы.Волгарь, я конеш понимаю, что в Мордоре кроме кацапского , других языков не знают и не надо, но в миссии ООН используют английский. Hotab

Повідомлень: 2461 З нами з: 15.02.09 Подякував: 36 раз. Подякували: 906 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 вер, 2019 15:53 Hotab написав: В Конго в р-не озера Киву есть горный хребет мощный. С двумя вулканами действующими. Собственно там и идут основные бои. Горы невозможно контролировать, по ним из Руанды и идут ребалы.

В Конго в р-не озера Киву есть горный хребет мощный. С двумя вулканами действующими. Собственно там и идут основные бои. Горы невозможно контролировать, по ним из Руанды и идут ребалы.



Посмотрел датский фильм о Конго с еще мощной в 2012г НОКИЕй и понял во что превратилась Украина с варварской добычей янтаря на Житомирщине и Ровенщине - в слаборазвитую африканскую страну.

Грустно это,господа миротворцы. Посмотрел датский фильм о Конго с еще мощной в 2012г НОКИЕй и понял во что превратилась Украина с варварской добычей янтаря на Житомирщине и Ровенщине - в слаборазвитую африканскую страну.Грустно это,господа миротворцы. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1955 З нами з: 29.05.18 Подякував: 77 раз. Подякували: 514 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 вер, 2019 16:04 Hotab написав: Волгарь написав: Неправильно что? 1961 год.

Я говорю о сегодняшнем времени. Когда убийство пары чернокожих ооновскких солдат из Бурунди приводит к операции с применением авиации ЮАР, Украины и РСЗО танзанийцев.

МОЩНО. Особенно 2-я и 3-я страна. особенно эффективно в джунглях Заира. Интересно, как там осуществляется целеуказание и координация с танзанийцами - на суахили? МОЩНО. Особенно 2-я и 3-я страна. особенно эффективно в джунглях Заира. Интересно, как там осуществляется целеуказание и координация с танзанийцами - на суахили?

В Конго в р-не озера Киву есть горный хребет мощный. С двумя вулканами действующими. Собственно там и идут основные бои. Горы невозможно контролировать, по ним из Руанды и идут ребалы.

Волгарь, я конеш понимаю, что в Мордоре кроме кацапского , других языков не знают и не надо, но в миссии ООН используют английский. В Конго в р-не озера Киву есть горный хребет мощный. С двумя вулканами действующими. Собственно там и идут основные бои. Горы невозможно контролировать, по ним из Руанды и идут ребалы.Волгарь, я конеш понимаю, что в Мордоре кроме кацапского , других языков не знают и не надо, но в миссии ООН используют английский.

Особенно, если учесть, что танзанийцы с их РЗСО российского производства почти наверняка окончили российские же военные институты. А то, что идут rebels - ничего удивительного. При таком наличии вооружения (судя по описанию участников боев) воевать можно еще лет 100. С тем же успехом. И платят неплохо... Особенно, если учесть, что танзанийцы с их РЗСО российского производства почти наверняка окончили российские же военные институты. А то, что идут rebels - ничего удивительного. При таком наличии вооружения (судя по описанию участников боев) воевать можно еще лет 100. С тем же успехом. И платят неплохо... Волгарь Повідомлень: 7123 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 737 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 вер, 2019 16:13 shapo написав: Hotab написав: В Конго в р-не озера Киву есть горный хребет мощный. С двумя вулканами действующими. Собственно там и идут основные бои. Горы невозможно контролировать, по ним из Руанды и идут ребалы.

В Конго в р-не озера Киву есть горный хребет мощный. С двумя вулканами действующими. Собственно там и идут основные бои. Горы невозможно контролировать, по ним из Руанды и идут ребалы.



Посмотрел датский фильм о Конго с еще мощной в 2012г НОКИЕй и понял во что превратилась Украина с варварской добычей янтаря на Житомирщине и Ровенщине - в слаборазвитую африканскую страну.

Посмотрел датский фильм о Конго с еще мощной в 2012г НОКИЕй и понял во что превратилась Украина с варварской добычей янтаря на Житомирщине и Ровенщине - в слаборазвитую африканскую страну.



Ужас, да. То ли дело слаборазвитая африканская страна, в которой в Сибири варварским образом добывают бивни мамонтов. Ужас, да. То ли дело слаборазвитая африканская страна, в которой в Сибири варварским образом добывают бивни мамонтов. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко. Sommer Повідомлень: 4808 З нами з: 07.04.17 Подякував: 427 раз. Подякували: 541 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 вер, 2019 16:14 Starikan написав: detroytred написав: Подождите, ЗЕ-команда не внесла ничего нового. На волю народа и от имени народа -- на это опирались начиная с майдановцев. Подождите, ЗЕ-команда не внесла ничего нового. На волю народа и от имени народа -- на это опирались начиная с майдановцев.

Напомнило недавний анекдот

"Если зайти в переполненную маршрутку и крикнуть, не обращаясь ни к кому, "Ср..й у..ок!", обязательно услышите в ответ "Порошенко был лучше, что ли"? Напомнило недавний анекдот"Если зайти в переполненную маршрутку и крикнуть, не обращаясь ни к кому, "Ср..й у..ок!", обязательно услышите в ответ "Порошенко был лучше, что ли"?



Еще через некоторое время в ответ будут дружно говорить "А я за него не голосовал!" Еще через некоторое время в ответ будут дружно говорить "А я за него не голосовал!" Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко. Sommer Повідомлень: 4808 З нами з: 07.04.17 Подякував: 427 раз. Подякували: 541 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 вер, 2019 16:27 shapo написав: Kudrjavuy написав: Волгарь



Батенька, Вы вновь попутали форум - Вам на автономный Ямало - Ненецкий округ.

На празднование, швартовки автономного атомного тепло-генератора, для коренных народов Дальнего Севера. Батенька, Вы вновь попутали форум - Вам на автономный Ямало - Ненецкий округ.На празднование, швартовки автономного атомного тепло-генератора, для коренных народов Дальнего Севера.



А вы шо тут ,разводящий? А вы шо тут ,разводящий?

НЕ, ... ну я Вам предложил, где нибудь на своей платформе РФской обсуждать постановку на боевое дежурство новой пусковой установки для носителей ЯО.

И "водите хоровод", под вой казломордых кликуш, превознося своё Х...йло.

Вы же лезете сюда, словно тараканы, со срачем о "Языке"

- В Украине - украинский.

А наречий... есть шведский, немецкий, румынский, татарский, венгерский, польский, беларусский, русский, греческий, булгарский, иврит, армянский, ..... - кожне село в горах ма свою мову. НЕ, ... ну я Вам предложил, где нибудь на своей платформе РФской обсуждать постановку на боевое дежурство новой пусковой установки для носителей ЯО.И "водите хоровод", под вой казломордых кликуш, превознося своё Х...йло.Вы же лезете сюда, словно тараканы, со срачем о "Языке"- В Украине - украинский.А наречий... есть шведский, немецкий, румынский, татарский, венгерский, польский, беларусский, русский, греческий, булгарский, иврит, армянский, ..... - кожне село в горах ма свою мову. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7067 З нами з: 20.09.12 Подякував: 652 раз. Подякували: 842 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 вер, 2019 16:41 Sommer написав: Starikan написав: detroytred написав: Подождите, ЗЕ-команда не внесла ничего нового. На волю народа и от имени народа -- на это опирались начиная с майдановцев. Подождите, ЗЕ-команда не внесла ничего нового. На волю народа и от имени народа -- на это опирались начиная с майдановцев.

Напомнило недавний анекдот

"Если зайти в переполненную маршрутку и крикнуть, не обращаясь ни к кому, "Ср..й у..ок!", обязательно услышите в ответ "Порошенко был лучше, что ли"? Напомнило недавний анекдот"Если зайти в переполненную маршрутку и крикнуть, не обращаясь ни к кому, "Ср..й у..ок!", обязательно услышите в ответ "Порошенко был лучше, что ли"?



Еще через некоторое время в ответ будут дружно говорить "А я за него не голосовал!" Еще через некоторое время в ответ будут дружно говорить "А я за него не голосовал!"

Львиная доля ответственности лежит на том, кто обманул, а не на обманутом.

Если же учесть, что обманщики-власть имущие имеют на порядок выше и больше возможностей, чем пересичный, то практически любые претензии к последнему неуместны.



Народ, как точно было замечено выше, один и тот же.

Ведёт же себя в зависимости от созданных ему условий.



Сумел ПАП упустить шанс и разбазарить доверие; сумел ЗЕ на основе этих *достижений* приобрести победу на выборах -- народ лишь легитимизировал данные эти результаты телодвижений.



З.Ы. анекдот Старикана неуместен. Ведь бытует мнение, что голосовали против ПАПа, а не за ЗЕ.

В отличие от надежд народа после Майдана. Львиная доля ответственности лежит на том, кто обманул, а не на обманутом.Если же учесть, что обманщики-власть имущие имеют на порядок выше и больше возможностей, чем пересичный, то практически любые претензии к последнему неуместны.Народ, как точно было замечено выше, один и тот же.Ведёт же себя в зависимости от созданных ему условий.Сумел ПАП упустить шанс и разбазарить доверие; сумел ЗЕ на основе этих *достижений* приобрести победу на выборах -- народ лишь легитимизировал данные эти результаты телодвижений.З.Ы. анекдот Старикана неуместен. Ведь бытует мнение, что голосовали против ПАПа, а не за ЗЕ.В отличие от надежд народа после Майдана. detroytred

Повідомлень: 22011 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3983398439853986> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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