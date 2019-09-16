Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
В проекте бюджета на 2020 года предлагается увеличить расходы на программу обеспечения деятельности президента Владимира Зеленского и его Офиса на 4,2% - до 986,6 млн грн (на 39,4 млн грн).
Напомню, что Порошенко увеличил расходы на себя с 293 млн в 2014-м году (0,67% расходов Бюджета) до 1064 млн в 2018-м (1,07% расходов Бюджета).
Теперь же Зеленский (у Зеленского) решил(и), что уменьшать эти запредельные для бедной страны расходы совсем необязательно, и можно держать уровень, оставленный ему папередником - 947 млн в 2019-м (0,85%), 987 млн в 2020-м (0,84%).
detroytred написав:Львиная доля ответственности лежит на том, кто обманул, а не на обманутом.
Серьозно? Ви полізли в МММ - 99% не полізло. Питання-ті хто не поліз повинні відповідати своїми коштами і компенсувати ваш програш в МММ? Міняємо питання Ви повірили Зеленському-27% не повірило Чия відповідальність вища а чия нижча
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
zРадио написав: В проекте бюджета на 2020 года предлагается увеличить расходы на программу обеспечения деятельности президента Владимира Зеленского и его Офиса на 4,2% - до 986,6 млн грн (на 39,4 млн грн).
Напомню, что Порошенко увеличил расходы на себя с 293 млн в 2014-м году (0,67% расходов Бюджета) до 1064 млн в 2018-м (1,07% расходов Бюджета).
То есть, с Порошенсковских 1064 млн увеличить расходы на 4.2% и получить 987 млн. Подача материала, просто супер
Да, да, я знаю. В 2018 году было 1064 млн, потом на 2019 год уменьшено до 947. Это же что творил Порошенко, увеличивал расходы на содержания себя. Но потом взял и уменьшил. Но ЗЕ! не такой
PS. Кстати, а вот повышение минимальной пенсии будет незначительным.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
В проекте бюджета на 2020 года предлагается увеличить расходы на программу обеспечения деятельности президента Владимира Зеленского и его Офиса на 4,2% - до 986,6 млн грн (на 39,4 млн грн).
Напомню, что Порошенко увеличил расходы на себя с 293 млн в 2014-м году (0,67% расходов Бюджета) до 1064 млн в 2018-м (1,07% расходов Бюджета).
Теперь же Зеленский (у Зеленского) решил(и), что уменьшать эти запредельные для бедной страны расходы совсем необязательно, и можно держать уровень, оставленный ему папередником - 947 млн в 2019-м (0,85%), 987 млн в 2020-м (0,84%).
У Зеленского нет "серых кардиналов" кроме тех, которые у него в голове. Он всегда руководствуется своими страхами, соображениями, пониманием, а не мнением окружающих. Окружающими он манипулирует, так как и электоратом. Зеленский уже назначил себе цель. Он уже сформулировал пути ее достижения. Там нет ни Богдана ни кого то еще. Зеленский использует Богдана для двух действий - отвлечение внимания от своих настоящих целей и сброса на него всего негатива с себя.
Политика США в отношении Зеленского резко сменилась от наблюдения над расшалившимся мальчиком, на жеcткое предупреждение в стиле "...this little bastard" Причина проста, неуемное желание Вовы установить контроль за всем и вся
pesikot написав: Да, да, я знаю. В 2018 году было 1064 млн, потом на 2019 год уменьшено до 947. Это же что творил Порошенко, увеличивал расходы на содержания себя. Но потом взял и уменьшил. Но ЗЕ! не такой
Тролльчик, ты даже стараться уже перестал 2019-й - предвыборный год с туманными перспективами 2-го срока Порошенко. Зачем ему из кожи вон лезть - нарываться на лишнюю критику (итак хватает), если гарантированно при власти он будет 5 из 12 месяцев, да и в течение этих 5-и нужно показывать свою самотверженность?..
Факт остается фактом - в воюющей и бедной стране Порошенко увеличил финансирование любимого себя и свиты в 2 раза! Фу-фу-фу!
Зеленскому пока предостережение, но если будет брать пример с Петра, то так же покроет себя позором...