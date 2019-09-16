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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3983398439853986
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 16:47

А Зеленскому понравилось быть царьком:

https://korrespondent.net/ukraine/polit ... poroshenko

В проекте бюджета на 2020 года предлагается увеличить расходы на программу обеспечения деятельности президента Владимира Зеленского и его Офиса на 4,2% - до 986,6 млн грн (на 39,4 млн грн).

Напомню, что Порошенко увеличил расходы на себя с 293 млн в 2014-м году (0,67% расходов Бюджета) до 1064 млн в 2018-м (1,07% расходов Бюджета).

Теперь же Зеленский (у Зеленского) решил(и), что уменьшать эти запредельные для бедной страны расходы совсем необязательно, и можно держать уровень, оставленный ему папередником - 947 млн в 2019-м (0,85%), 987 млн в 2020-м (0,84%).
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 17:12

  detroytred написав:Львиная доля ответственности лежит на том, кто обманул, а не на обманутом.
Серьозно?
Ви полізли в МММ - 99% не полізло.
Питання-ті хто не поліз повинні відповідати своїми коштами і компенсувати ваш програш в МММ?
Міняємо питання
Ви повірили Зеленському-27% не повірило
Чия відповідальність вища а чия нижча
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 17:21

  zРадио написав:
В проекте бюджета на 2020 года предлагается увеличить расходы на программу обеспечения деятельности президента Владимира Зеленского и его Офиса на 4,2% - до 986,6 млн грн (на 39,4 млн грн).

Напомню, что Порошенко увеличил расходы на себя с 293 млн в 2014-м году (0,67% расходов Бюджета) до 1064 млн в 2018-м (1,07% расходов Бюджета).

То есть, с Порошенсковских 1064 млн увеличить расходы на 4.2% и получить 987 млн. Подача материала, просто супер :)

Да, да, я знаю. В 2018 году было 1064 млн, потом на 2019 год уменьшено до 947. Это же что творил Порошенко, увеличивал расходы на содержания себя. Но потом взял и уменьшил. Но ЗЕ! не такой :)

PS. Кстати, а вот повышение минимальной пенсии будет незначительным.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 17:29

Тру-Ля-Ля...по клавишам пиано...

  zРадио написав:А Зеленскому понравилось быть царьком:

https://korrespondent.net/ukraine/polit ... poroshenko

В проекте бюджета на 2020 года предлагается увеличить расходы на программу обеспечения деятельности президента Владимира Зеленского и его Офиса на 4,2% - до 986,6 млн грн (на 39,4 млн грн).

Напомню, что Порошенко увеличил расходы на себя с 293 млн в 2014-м году (0,67% расходов Бюджета) до 1064 млн в 2018-м (1,07% расходов Бюджета).

Теперь же Зеленский (у Зеленского) решил(и), что уменьшать эти запредельные для бедной страны расходы совсем необязательно, и можно держать уровень, оставленный ему папередником - 947 млн в 2019-м (0,85%), 987 млн в 2020-м (0,84%).


У Зеленского нет "серых кардиналов" кроме тех, которые у него в голове. Он всегда руководствуется своими страхами, соображениями, пониманием, а не мнением окружающих. Окружающими он манипулирует, так как и электоратом. Зеленский уже назначил себе цель. Он уже сформулировал пути ее достижения. Там нет ни Богдана ни кого то еще. Зеленский использует Богдана для двух действий - отвлечение внимания от своих настоящих целей и сброса на него всего негатива с себя.

Политика США в отношении Зеленского резко сменилась от наблюдения над расшалившимся мальчиком, на жеcткое предупреждение в стиле "...this little bastard" Причина проста, неуемное желание Вовы установить контроль за всем и вся

https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
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