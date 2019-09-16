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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3984398539863987>
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 17:21

  zРадио написав:
В проекте бюджета на 2020 года предлагается увеличить расходы на программу обеспечения деятельности президента Владимира Зеленского и его Офиса на 4,2% - до 986,6 млн грн (на 39,4 млн грн).

Напомню, что Порошенко увеличил расходы на себя с 293 млн в 2014-м году (0,67% расходов Бюджета) до 1064 млн в 2018-м (1,07% расходов Бюджета).

То есть, с Порошенсковских 1064 млн увеличить расходы на 4.2% и получить 987 млн. Подача материала, просто супер :)

Да, да, я знаю. В 2018 году было 1064 млн, потом на 2019 год уменьшено до 947. Это же что творил Порошенко, увеличивал расходы на содержания себя. Но потом взял и уменьшил. Но ЗЕ! не такой :)

PS. Кстати, а вот повышение минимальной пенсии будет незначительным.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 17:29

Тру-Ля-Ля...по клавишам пиано...

  zРадио написав:А Зеленскому понравилось быть царьком:

https://korrespondent.net/ukraine/polit ... poroshenko

В проекте бюджета на 2020 года предлагается увеличить расходы на программу обеспечения деятельности президента Владимира Зеленского и его Офиса на 4,2% - до 986,6 млн грн (на 39,4 млн грн).

Напомню, что Порошенко увеличил расходы на себя с 293 млн в 2014-м году (0,67% расходов Бюджета) до 1064 млн в 2018-м (1,07% расходов Бюджета).

Теперь же Зеленский (у Зеленского) решил(и), что уменьшать эти запредельные для бедной страны расходы совсем необязательно, и можно держать уровень, оставленный ему папередником - 947 млн в 2019-м (0,85%), 987 млн в 2020-м (0,84%).


У Зеленского нет "серых кардиналов" кроме тех, которые у него в голове. Он всегда руководствуется своими страхами, соображениями, пониманием, а не мнением окружающих. Окружающими он манипулирует, так как и электоратом. Зеленский уже назначил себе цель. Он уже сформулировал пути ее достижения. Там нет ни Богдана ни кого то еще. Зеленский использует Богдана для двух действий - отвлечение внимания от своих настоящих целей и сброса на него всего негатива с себя.

Политика США в отношении Зеленского резко сменилась от наблюдения над расшалившимся мальчиком, на жеcткое предупреждение в стиле "...this little bastard" Причина проста, неуемное желание Вовы установить контроль за всем и вся

https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 17:52

  zРадио написав:Зеленскому пока предостережение, но если будет брать пример с Петра, то так же покроет себя позором...

Сколько пафоса. "пока предостережение". Может ешё ему пальчиком погрозишь :)
Зеленский не уменьшил содержание себя любимого, а ешё и увеличил.
Ни велосипеда, ни продажи авиа-бортов.
Но zРадио нахмурит личико - "это пока предостережение" :)
И в следующем году так же нахмурит личико :)

Так что там с минимальной пенсией ? ЗЕ! уже покрыл себя позором ? или опять предостережение ? :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 17:53

  detroytred написав:
  Sommer написав:
  Starikan написав:Напомнило недавний анекдот
"Если зайти в переполненную маршрутку и крикнуть, не обращаясь ни к кому, "Ср..й у..ок!", обязательно услышите в ответ "Порошенко был лучше, что ли"?


Еще через некоторое время в ответ будут дружно говорить "А я за него не голосовал!"


З.Ы. анекдот Старикана неуместен. Ведь бытует мнение, что голосовали против ПАПа, а не за ЗЕ.


Что, уже? "Мы за него не голосовали, мы голосовали против По"?

Как-то слишком быстро.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 17:56

  pesikot написав:
  zРадио написав:Зеленскому пока предостережение, но если будет брать пример с Петра, то так же покроет себя позором...

Сколько пафоса. "пока предостережение". Может ешё ему пальчиком погрозишь :)
Зеленский не уменьшил содержание себя любимого, а ешё и увеличил.
Ни велосипеда, ни продажи авиа-бортов.
Но zРадио нахмурит личико - "это пока предостережение" :)
И в следующем году так же нахмурит личико :)

Так что там с минимальной пенсией ? ЗЕ! уже покрыл себя позором ? или опять предостережение ? :)


И кто это говорит - плебей, которого 5 лет нагибали инфляцией, тарифами монополий и сокращением социалки, а он не то что хмурил личико, а улыбался своим "добрым" патрициям?.. :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 18:04

  zРадио написав:плебей, которого 5 лет нагибали инфляцией, тарифами монополий и сокращением социалки, а он не то что хмурил личико, а улыбался своим "добрым" патрициям?
Є на форумі такий собі Долярчик
За 4 роки ,поки його нагинали відклав собі 28000 доларів на квартиру+9000 доларів на ремонт..При цьому працював ФОПом на єдиному продаючи запчастини до велосипедів...
Давайте подивимось як нагинали на прикладі Долярчика
48 місяців-відклав 28000+9000=37000 доларів=1 млн грн
А скільки ж цей долярчик заплатив Державі ?
-48 місяців *(3600-4170)*22%+*19,5%=62000 грн
І при цьому його ще нагинали тарифами+він чимось там хорчувався і в щось там вдягався

Знаєте багато Держав де можна відкласти 1 млн сплативши 62000 податків?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 18:04

  zРадио написав:И кто это говорит - плебей, которого 5 лет нагибали инфляцией, тарифами монополий и сокращением социалки, а он не то что хмурил личико, а улыбался своим "добрым" патрициям?.. :mrgreen:

Так что там с минимальной пенсией всё же ?
Уже при власти Слуга Народа. Или не слуга, или слуга, но не народа :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 18:09

Re: Політичні дискусії

Народный депутат Беленюк выиграл чемпионат мира по борьбе
Молодец, что победил. Спортивные достижение достойны уважения.

"Але є одне але"
«Слуг народа» будут лишать мандата за прогулы, - Арахамия
«Мы хотим выклевывать из списка народных депутатов, если они не ходят на работу», - сказал он.


Хід пленарних засідань (дев'яте скликання)
Жан Беленюк отсутствовал 13-го, 12-го, 11-го, 10-го сентября. Дальше я не смотрел.
Может ему лучше быть спортсменом, а не депутатом. freeze поспособствуйте :)
Востаннє редагувалось pesikot в Пон 16 вер, 2019 18:11, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 18:09

  budivelnik написав:
  zРадио написав:плебей, которого 5 лет нагибали инфляцией, тарифами монополий и сокращением социалки, а он не то что хмурил личико, а улыбался своим "добрым" патрициям?
Є на форумі такий собі Долярчик
За 4 роки ,поки його нагинали відклав собі 28000 доларів на квартиру+9000 доларів на ремонт..При цьому працював ФОПом на єдиному продаючи запчастини до велосипедів...
Давайте подивимось як нагинали на прикладі Долярчика
48 місяців-відклав 28000+9000=37000 доларів=1 млн грн
А скільки ж цей долярчик заплатив Державі ?
-48 місяців *(3600-4170)*22%+*19,5%=62000 грн
І при цьому його ще нагинали тарифами+він чимось там хорчувався і в щось там вдягався

Знаєте багато Держав де можна відкласти 1 млн сплативши 62000 податків?


Почему ты рассуждаешь за него и почему мы на одном примере должны сделать какие-то обобщенные выводы?

Ты ж даже не понимаешь, зрада для него эти собранные 37 тыс, или перемога! Быть может за 4 года до этого он собрал 137 тыс. А быть может он просто был моложе, без семьи, все прогуливал и ничего не собирал.

И таких "быть может" может быть миллион...

Смотреть нужно на макропоказатели, а не подобную псевдо-экономическую эзотерику!
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 18:12

zРадио
"Перегибы на местах", такое знакомое, совковое.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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