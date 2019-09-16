Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав: В проекте бюджета на 2020 года предлагается увеличить расходы на программу обеспечения деятельности президента Владимира Зеленского и его Офиса на 4,2% - до 986,6 млн грн (на 39,4 млн грн).
Напомню, что Порошенко увеличил расходы на себя с 293 млн в 2014-м году (0,67% расходов Бюджета) до 1064 млн в 2018-м (1,07% расходов Бюджета).
То есть, с Порошенсковских 1064 млн увеличить расходы на 4.2% и получить 987 млн. Подача материала, просто супер
Да, да, я знаю. В 2018 году было 1064 млн, потом на 2019 год уменьшено до 947. Это же что творил Порошенко, увеличивал расходы на содержания себя. Но потом взял и уменьшил. Но ЗЕ! не такой
PS. Кстати, а вот повышение минимальной пенсии будет незначительным.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
В проекте бюджета на 2020 года предлагается увеличить расходы на программу обеспечения деятельности президента Владимира Зеленского и его Офиса на 4,2% - до 986,6 млн грн (на 39,4 млн грн).
Напомню, что Порошенко увеличил расходы на себя с 293 млн в 2014-м году (0,67% расходов Бюджета) до 1064 млн в 2018-м (1,07% расходов Бюджета).
Теперь же Зеленский (у Зеленского) решил(и), что уменьшать эти запредельные для бедной страны расходы совсем необязательно, и можно держать уровень, оставленный ему папередником - 947 млн в 2019-м (0,85%), 987 млн в 2020-м (0,84%).
У Зеленского нет "серых кардиналов" кроме тех, которые у него в голове. Он всегда руководствуется своими страхами, соображениями, пониманием, а не мнением окружающих. Окружающими он манипулирует, так как и электоратом. Зеленский уже назначил себе цель. Он уже сформулировал пути ее достижения. Там нет ни Богдана ни кого то еще. Зеленский использует Богдана для двух действий - отвлечение внимания от своих настоящих целей и сброса на него всего негатива с себя.
Политика США в отношении Зеленского резко сменилась от наблюдения над расшалившимся мальчиком, на жеcткое предупреждение в стиле "...this little bastard" Причина проста, неуемное желание Вовы установить контроль за всем и вся
zРадио написав:Зеленскому пока предостережение, но если будет брать пример с Петра, то так же покроет себя позором...
Сколько пафоса. "пока предостережение". Может ешё ему пальчиком погрозишь Зеленский не уменьшил содержание себя любимого, а ешё и увеличил. Ни велосипеда, ни продажи авиа-бортов. Но zРадио нахмурит личико - "это пока предостережение" И в следующем году так же нахмурит личико
Так что там с минимальной пенсией ? ЗЕ! уже покрыл себя позором ? или опять предостережение ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
zРадио написав:Зеленскому пока предостережение, но если будет брать пример с Петра, то так же покроет себя позором...
Сколько пафоса. "пока предостережение". Может ешё ему пальчиком погрозишь Зеленский не уменьшил содержание себя любимого, а ешё и увеличил. Ни велосипеда, ни продажи авиа-бортов. Но zРадио нахмурит личико - "это пока предостережение" И в следующем году так же нахмурит личико
Так что там с минимальной пенсией ? ЗЕ! уже покрыл себя позором ? или опять предостережение ?
И кто это говорит - плебей, которого 5 лет нагибали инфляцией, тарифами монополий и сокращением социалки, а он не то что хмурил личико, а улыбался своим "добрым" патрициям?..
zРадио написав:плебей, которого 5 лет нагибали инфляцией, тарифами монополий и сокращением социалки, а он не то что хмурил личико, а улыбался своим "добрым" патрициям?
Є на форумі такий собі Долярчик За 4 роки ,поки його нагинали відклав собі 28000 доларів на квартиру+9000 доларів на ремонт..При цьому працював ФОПом на єдиному продаючи запчастини до велосипедів... Давайте подивимось як нагинали на прикладі Долярчика 48 місяців-відклав 28000+9000=37000 доларів=1 млн грн А скільки ж цей долярчик заплатив Державі ? -48 місяців *(3600-4170)*22%+*19,5%=62000 грн І при цьому його ще нагинали тарифами+він чимось там хорчувався і в щось там вдягався
Знаєте багато Держав де можна відкласти 1 млн сплативши 62000 податків?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
zРадио написав:плебей, которого 5 лет нагибали инфляцией, тарифами монополий и сокращением социалки, а он не то что хмурил личико, а улыбался своим "добрым" патрициям?
Є на форумі такий собі Долярчик За 4 роки ,поки його нагинали відклав собі 28000 доларів на квартиру+9000 доларів на ремонт..При цьому працював ФОПом на єдиному продаючи запчастини до велосипедів... Давайте подивимось як нагинали на прикладі Долярчика 48 місяців-відклав 28000+9000=37000 доларів=1 млн грн А скільки ж цей долярчик заплатив Державі ? -48 місяців *(3600-4170)*22%+*19,5%=62000 грн І при цьому його ще нагинали тарифами+він чимось там хорчувався і в щось там вдягався
Знаєте багато Держав де можна відкласти 1 млн сплативши 62000 податків?
Почему ты рассуждаешь за него и почему мы на одном примере должны сделать какие-то обобщенные выводы?
Ты ж даже не понимаешь, зрада для него эти собранные 37 тыс, или перемога! Быть может за 4 года до этого он собрал 137 тыс. А быть может он просто был моложе, без семьи, все прогуливал и ничего не собирал.
И таких "быть может" может быть миллион...
Смотреть нужно на макропоказатели, а не подобную псевдо-экономическую эзотерику!