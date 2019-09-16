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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3984398539863987
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 18:55

  Kudrjavuy написав:
  shapo написав:
А вы шо тут ,разводящий?

НЕ, ... ну я Вам предложил, где нибудь на своей платформе РФской обсуждать постановку на боевое дежурство новой пусковой установки для носителей ЯО.
И "водите хоровод", под вой казломордых кликуш, превознося своё Х...йло.
Вы же лезете сюда, словно тараканы, со срачем о "Языке"
- В Украине - украинский.

1) Я сюда "лезу" как и вы, в качестве гостя. Свои рекомендации оставьте своим друзьям,т. к. Волгаря, кем бы он ни был, мне читать гораздо интереснее чем вас, патриотов.
2) В ЯО в отличие от вас не разбираюсь
3) В ООН, действительно, как ответил бывший миротворец пробуют общаться на английском который Англичане вряд ли поймут. Мову здесь вообще никто не вспоминал и зачем вы её приплели непонятно
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 19:15

  zРадио написав:
Ты ж даже не понимаешь, зрада для него эти собранные 37 тыс, или перемога! Быть может за 4 года до этого он собрал 137 тыс. А быть может он просто был моложе, без семьи, все прогуливал и ничего не собирал

А может, он потратил недоплаченное государству на операцию близкого человека, т. к. государство ему в этом случае покажет кукишь, или вложил снова в ограбленный магазинчик которое государство не защищает как и самого Долярчика, или нанял репетитора для своих детей т. к. государственная школа не даёт знаний, или...
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 19:16

Порохоботы клевещут!

https://news.liga.net/politics/news/v-sluge-naroda-est-sumasshedshie-psihicheski-bolnye---bogdan
В Слуге народа есть сумасшедшие, психически больные - Богдан


Правда - она таки прорывается наружу. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 19:23

  Sommer написав:https://news.liga.net/politics/news/v-sluge-naroda-est-sumasshedshie-psihicheski-bolnye---bogdan
В Слуге народа есть сумасшедшие, психически больные - Богдан


Правда - она таки прорывается наружу. :mrgreen:


Таки да. Это он про затасовавшихся порохоботов? :mrgreen:
zРадио
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