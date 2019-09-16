Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
НЕ, ... ну я Вам предложил, где нибудь на своей платформе РФской обсуждать постановку на боевое дежурство новой пусковой установки для носителей ЯО. И "водите хоровод", под вой казломордых кликуш, превознося своё Х...йло. Вы же лезете сюда, словно тараканы, со срачем о "Языке" - В Украине - украинский.
1) Я сюда "лезу" как и вы, в качестве гостя. Свои рекомендации оставьте своим друзьям,т. к. Волгаря, кем бы он ни был, мне читать гораздо интереснее чем вас, патриотов. 2) В ЯО в отличие от вас не разбираюсь 3) В ООН, действительно, как ответил бывший миротворец пробуют общаться на английском который Англичане вряд ли поймут. Мову здесь вообще никто не вспоминал и зачем вы её приплели непонятно
zРадио написав: Ты ж даже не понимаешь, зрада для него эти собранные 37 тыс, или перемога! Быть может за 4 года до этого он собрал 137 тыс. А быть может он просто был моложе, без семьи, все прогуливал и ничего не собирал
А может, он потратил недоплаченное государству на операцию близкого человека, т. к. государство ему в этом случае покажет кукишь, или вложил снова в ограбленный магазинчик которое государство не защищает как и самого Долярчика, или нанял репетитора для своих детей т. к. государственная школа не даёт знаний, или...