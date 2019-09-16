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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3984398539863987 Додано: Пон 16 вер, 2019 18:55 Kudrjavuy написав: shapo написав:

А вы шо тут ,разводящий? А вы шо тут ,разводящий?

НЕ, ... ну я Вам предложил, где нибудь на своей платформе РФской обсуждать постановку на боевое дежурство новой пусковой установки для носителей ЯО.

И "водите хоровод", под вой казломордых кликуш, превознося своё Х...йло.

Вы же лезете сюда, словно тараканы, со срачем о "Языке"

- В Украине - украинский.

НЕ, ... ну я Вам предложил, где нибудь на своей платформе РФской обсуждать постановку на боевое дежурство новой пусковой установки для носителей ЯО.И "водите хоровод", под вой казломордых кликуш, превознося своё Х...йло.Вы же лезете сюда, словно тараканы, со срачем о "Языке"- В Украине - украинский.

1) Я сюда "лезу" как и вы, в качестве гостя. Свои рекомендации оставьте своим друзьям,т. к. Волгаря, кем бы он ни был, мне читать гораздо интереснее чем вас, патриотов.

2) В ЯО в отличие от вас не разбираюсь

3) В ООН, действительно, как ответил бывший миротворец пробуют общаться на английском который Англичане вряд ли поймут. Мову здесь вообще никто не вспоминал и зачем вы её приплели непонятно 1) Я сюда "лезу" как и вы, в качестве гостя. Свои рекомендации оставьте своим друзьям,т. к. Волгаря, кем бы он ни был, мне читать гораздо интереснее чем вас, патриотов.2) В ЯО в отличие от вас не разбираюсь3) В ООН, действительно, как ответил бывший миротворец пробуют общаться на английском который Англичане вряд ли поймут. Мову здесь вообще никто не вспоминал и зачем вы её приплели непонятно Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1956 З нами з: 29.05.18 Подякував: 77 раз. Подякували: 514 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 вер, 2019 19:15 zРадио написав:

Ты ж даже не понимаешь, зрада для него эти собранные 37 тыс, или перемога! Быть может за 4 года до этого он собрал 137 тыс. А быть может он просто был моложе, без семьи, все прогуливал и ничего не собирал Ты ж даже не понимаешь, зрада для него эти собранные 37 тыс, или перемога! Быть может за 4 года до этого он собрал 137 тыс. А быть может он просто был моложе, без семьи, все прогуливал и ничего не собирал

А может, он потратил недоплаченное государству на операцию близкого человека, т. к. государство ему в этом случае покажет кукишь, или вложил снова в ограбленный магазинчик которое государство не защищает как и самого Долярчика, или нанял репетитора для своих детей т. к. государственная школа не даёт знаний, или... А может, он потратил недоплаченное государству на операцию близкого человека, т. к. государство ему в этом случае покажет кукишь, или вложил снова в ограбленный магазинчик которое государство не защищает как и самого Долярчика, или нанял репетитора для своих детей т. к. государственная школа не даёт знаний, или... Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1956 З нами з: 29.05.18 Подякував: 77 раз. Подякували: 514 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 вер, 2019 19:16 Порохоботы клевещут! https://news.liga.net/politics/news/v-sluge-naroda-est-sumasshedshie-psihicheski-bolnye---bogdan

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Правда - она таки прорывается наружу. Правда - она таки прорывается наружу. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко. Sommer Повідомлень: 4809 З нами з: 07.04.17 Подякував: 427 раз. Подякували: 541 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3984398539863987 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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