Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
НЕ, ... ну я Вам предложил, где нибудь на своей платформе РФской обсуждать постановку на боевое дежурство новой пусковой установки для носителей ЯО. И "водите хоровод", под вой казломордых кликуш, превознося своё Х...йло. Вы же лезете сюда, словно тараканы, со срачем о "Языке" - В Украине - украинский.
1) Я сюда "лезу" как и вы, в качестве гостя. Свои рекомендации оставьте своим друзьям,т. к. Волгаря, кем бы он ни был, мне читать гораздо интереснее чем вас, патриотов. 2) В ЯО в отличие от вас не разбираюсь 3) В ООН, действительно, как ответил бывший миротворец пробуют общаться на английском который Англичане вряд ли поймут. Мову здесь вообще никто не вспоминал и зачем вы её приплели непонятно
zРадио написав: Ты ж даже не понимаешь, зрада для него эти собранные 37 тыс, или перемога! Быть может за 4 года до этого он собрал 137 тыс. А быть может он просто был моложе, без семьи, все прогуливал и ничего не собирал
А может, он потратил недоплаченное государству на операцию близкого человека, т. к. государство ему в этом случае покажет кукишь, или вложил снова в ограбленный магазинчик которое государство не защищает как и самого Долярчика, или нанял репетитора для своих детей т. к. государственная школа не даёт знаний, или...
Федеральная немецкая земля Тюрингия разработала план по возвращению бывших жителей, который предусматривает единовременный платеж в размере 5000 евро для каждого, кто вернется туда жить и работать.
План был утвержден на конференции Христианско-демократического союза Ангелы Меркель в рамках пакета предложений относительно будущих местных выборов. Председатель местного отделения партии Майк Моринг сказал, что это "приглашение вернуться домой и сформировать будущее здесь".
Тюрингия - одна из нескольких бывших восточногерманских земель, которая в течение трех десятилетий после воссоединения Германии испытывает постоянный "отток мозгов". Молодежь переезжает в западные земли в поисках возможностей для работы и высокой зарплаты. Согласно правительственной статистике, население Тюрингии уменьшилось на сотни тысяч человек со времени воссоединения
В Слуге народа есть сумасшедшие, психически больные - Богдан
Правда - она таки прорывается наружу.
Таки да. Это он про затасовавшихся порохоботов?
Я вообще не понимаю чего порохоботы волну злобы подымают, они остались фактически у власти, ключевые посты у дякувальника премьера Гончарука, руководитель фракции Слуги народа Арахамия - известный порохобот, министр иностранных дел - классика порохоботства. Такое чувство что они ностальгируют по культу личности - убрали босса, но остальные-то или прямо во власти остались, или типа Парубия или Геращенко или женщины третьего тысячелетия в Раде сидят. Все при деле, ничего не поменялось, даже бюджет 2020 года не стали переписывать и взяли бюджет Гройсмана. То есть плач Ярославны исключительно из-за некого понижения в должности Порошенко ,был президент, стал народный депутат. Вот и все изменения. Из-за этого так переживать.
Sommer написав: Что, уже? "Мы за него не голосовали, мы голосовали против По"?
Как-то слишком быстро.
Слишком долго до Вас доходило)))
О мотивах голосования - не столько за Зе, а сколько против По, была масса инфо во многих СМИ.
Таким невидящим реальность даже до сих пор напоминают. Первый же поиск по Гуглу выдал: Хочу напомнить исходные позиции. Зеленский набрал на президентских выборах 74% поддержки не потому, что он такой красивый и веселый. Просто всех достал Порошенко со своим лживым, жадным и мерзким окружением. Достойных кандидатов не было, поэтому проголосовали за меньшее из зол. За Зеленского. Он лучше всего сумел собрать на себе антирейтинг Порошенко.
Starikan написав:[Пишите уж точнее "его мнение для меня не стоит ничего". Я, например, так же отношусь к Шарию, Дубинскому и Бигусу , которые имеют здесь своих поклонников.
Согласен. Вот только кто удовлетворит нас обоих? Такие в природе есть?
Богдан там чего-то говорил о коррумпированных СМИ, которые должны пройти "самоочищение" (не очень понятно, что это такое, возможно, очередная шутка). Может, тогда кто-нибудь и появится. Кстати, апелляция 112 канала отклонена судом (лично я доволен, но то таке). Так что зачистка СМИ, о которой писал порохобот Портников, таки будет.
detroytred написав:Львиная доля ответственности лежит на том, кто обманул, а не на обманутом.
Серьозно? Ви полізли в МММ - 99% не полізло. Питання-ті хто не поліз повинні відповідати своїми коштами і компенсувати ваш програш в МММ? Міняємо питання Ви повірили Зеленському-27% не повірило Чия відповідальність вища а чия нижча
Серьёзней некуда. Даже с такой некорректной параллелью, как МММ.
Ну и причём тут сравнение уровней ответственности голосовавших и неголосовавших за ЗЕ, когда речь шла об обманывающем и обманутым.
Starikan написав:Кстати, апелляция 112 канала отклонена судом (лично я доволен, но то таке). Так что зачистка СМИ, о которой писал порохобот Портников, таки будет.
СМИ - это святое, нельзя трогать СМИ. Должны быть СМИ, которые отражают самый широкий спектр общества. Это не красит Зеленского, попытаться закрыть СМИ, которые топили за Зеленского, всю президентскую компанию, только лишь из-за того, что эти СМИ топчутся с Зеленским на пересекающимся электоральном поле. Биологи знают, что самая жестокая конкуренция - это близкородственная конкуренция. Именно поэтому Зеленский не трогает Прямой или 5-ый каналы, а начинает с бывших друзей, они у него голоса забирают, а зрители Прямого и 5-го за него и так не проголосуют.
detroytred написав:Львиная доля ответственности лежит на том, кто обманул, а не на обманутом.
Серьозно? Ви полізли в МММ - 99% не полізло. Питання-ті хто не поліз повинні відповідати своїми коштами і компенсувати ваш програш в МММ? Міняємо питання Ви повірили Зеленському-27% не повірило Чия відповідальність вища а чия нижча
Серьёзней некуда. Даже с такой некорректной параллелью, как МММ. Ну и причём тут сравнение уровней ответственности голосовавших и неголосовавших за ЗЕ, когда речь шла об обманывающем и обманутым.
Є законодавство В законодавстві написано чітко Не знання закону-не звільняє від відповідальності. Перефразую Таким чином юридично затверджено що відповідальність наступає в того хто зробив, а не в того хто політично пообіцяв, навіть при умові що останній знав що бреше.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69