Додано: Пон 16 вер, 2019 19:35

Sommer написав:

Что, уже? "Мы за него не голосовали, мы голосовали против По"?



Как-то слишком быстро. Что, уже? "Мы за него не голосовали, мы голосовали против По"?Как-то слишком быстро.

Слишком долго до Вас доходило)))О мотивах голосования - не столько за Зе, а сколько против По, была масса инфо во многих СМИ.Таким невидящим реальность даже до сих пор напоминают.Первый же поиск по Гуглу выдал:Хочу напомнить исходные позиции. Зеленский набрал на президентских выборах 74% поддержки не потому, что он такой красивый и веселый. Просто всех достал Порошенко со своим лживым, жадным и мерзким окружением. Достойных кандидатов не было, поэтому проголосовали за меньшее из зол. За Зеленского. Он лучше всего сумел собрать на себе антирейтинг Порошенко.