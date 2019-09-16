RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3985398639873988>
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 18:55

  Kudrjavuy написав:
  shapo написав:
А вы шо тут ,разводящий?

НЕ, ... ну я Вам предложил, где нибудь на своей платформе РФской обсуждать постановку на боевое дежурство новой пусковой установки для носителей ЯО.
И "водите хоровод", под вой казломордых кликуш, превознося своё Х...йло.
Вы же лезете сюда, словно тараканы, со срачем о "Языке"
- В Украине - украинский.

1) Я сюда "лезу" как и вы, в качестве гостя. Свои рекомендации оставьте своим друзьям,т. к. Волгаря, кем бы он ни был, мне читать гораздо интереснее чем вас, патриотов.
2) В ЯО в отличие от вас не разбираюсь
3) В ООН, действительно, как ответил бывший миротворец пробуют общаться на английском который Англичане вряд ли поймут. Мову здесь вообще никто не вспоминал и зачем вы её приплели непонятно
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 1956
З нами з: 29.05.18
Подякував: 77 раз.
Подякували: 514 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 19:15

  zРадио написав:
Ты ж даже не понимаешь, зрада для него эти собранные 37 тыс, или перемога! Быть может за 4 года до этого он собрал 137 тыс. А быть может он просто был моложе, без семьи, все прогуливал и ничего не собирал

А может, он потратил недоплаченное государству на операцию близкого человека, т. к. государство ему в этом случае покажет кукишь, или вложил снова в ограбленный магазинчик которое государство не защищает как и самого Долярчика, или нанял репетитора для своих детей т. к. государственная школа не даёт знаний, или...
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 1956
З нами з: 29.05.18
Подякував: 77 раз.
Подякували: 514 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 19:16

Порохоботы клевещут!

https://news.liga.net/politics/news/v-sluge-naroda-est-sumasshedshie-psihicheski-bolnye---bogdan
В Слуге народа есть сумасшедшие, психически больные - Богдан


Правда - она таки прорывается наружу. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
Повідомлень: 4809
З нами з: 07.04.17
Подякував: 427 раз.
Подякували: 541 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 19:26

Федеральная немецкая земля Тюрингия разработала план по возвращению бывших жителей, который предусматривает единовременный платеж в размере 5000 евро для каждого, кто вернется туда жить и работать.

План был утвержден на конференции Христианско-демократического союза Ангелы Меркель в рамках пакета предложений относительно будущих местных выборов. Председатель местного отделения партии Майк Моринг сказал, что это "приглашение вернуться домой и сформировать будущее здесь".

Тюрингия - одна из нескольких бывших восточногерманских земель, которая в течение трех десятилетий после воссоединения Германии испытывает постоянный "отток мозгов". Молодежь переезжает в западные земли в поисках возможностей для работы и высокой зарплаты. Согласно правительственной статистике, население Тюрингии уменьшилось на сотни тысяч человек со времени воссоединения

https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 6/7100797/
А вы всё Пороха ругаете :wink:
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
Starikan
2
 
Повідомлень: 16201
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1528 раз.
Подякували: 2499 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 19:31

  zРадио написав:
  Sommer написав:https://news.liga.net/politics/news/v-sluge-naroda-est-sumasshedshie-psihicheski-bolnye---bogdan
В Слуге народа есть сумасшедшие, психически больные - Богдан


Правда - она таки прорывается наружу. :mrgreen:


Таки да. Это он про затасовавшихся порохоботов? :mrgreen:


Я вообще не понимаю чего порохоботы волну злобы подымают, они остались фактически у власти, ключевые посты у дякувальника премьера Гончарука, руководитель фракции Слуги народа Арахамия - известный порохобот, министр иностранных дел - классика порохоботства.
Такое чувство что они ностальгируют по культу личности - убрали босса, но остальные-то или прямо во власти остались, или типа Парубия или Геращенко или женщины третьего тысячелетия в Раде сидят. Все при деле, ничего не поменялось, даже бюджет 2020 года не стали переписывать и взяли бюджет Гройсмана.
То есть плач Ярославны исключительно из-за некого понижения в должности Порошенко ,был президент, стал народный депутат. Вот и все изменения. Из-за этого так переживать.
freeze
4
 
Повідомлень: 12828
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3655 раз.
Подякували: 5343 раз.
 
Профіль
19
2
4
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 19:35

  Sommer написав:
Что, уже? "Мы за него не голосовали, мы голосовали против По"?

Как-то слишком быстро.

Слишком долго до Вас доходило)))

О мотивах голосования - не столько за Зе, а сколько против По, была масса инфо во многих СМИ.

Таким невидящим реальность даже до сих пор напоминают.
Первый же поиск по Гуглу выдал:
Хочу напомнить исходные позиции. Зеленский набрал на президентских выборах 74% поддержки не потому, что он такой красивый и веселый. Просто всех достал Порошенко со своим лживым, жадным и мерзким окружением. Достойных кандидатов не было, поэтому проголосовали за меньшее из зол. За Зеленского. Он лучше всего сумел собрать на себе антирейтинг Порошенко.

https://blogs.pravda.com.ua/authors/lia ... b0ff4acd8/
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22015
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1887 раз.
Подякували: 3231 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 19:36

  shapo написав:
  Starikan написав:[Пишите уж точнее "его мнение для меня не стоит ничего".
Я, например, так же отношусь к Шарию, Дубинскому и Бигусу 8) , которые имеют здесь своих поклонников.
Согласен.
Вот только кто удовлетворит нас обоих?
Такие в природе есть?

Богдан там чего-то говорил о коррумпированных СМИ, которые должны пройти "самоочищение" (не очень понятно, что это такое, возможно, очередная шутка).
Может, тогда кто-нибудь и появится. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Кстати, апелляция 112 канала отклонена судом (лично я доволен, но то таке).
Так что зачистка СМИ, о которой писал порохобот Портников, таки будет.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
Starikan
2
 
Повідомлень: 16201
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1528 раз.
Подякували: 2499 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 19:49

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Львиная доля ответственности лежит на том, кто обманул, а не на обманутом.
Серьозно?
Ви полізли в МММ - 99% не полізло.
Питання-ті хто не поліз повинні відповідати своїми коштами і компенсувати ваш програш в МММ?
Міняємо питання
Ви повірили Зеленському-27% не повірило
Чия відповідальність вища а чия нижча

Серьёзней некуда.
Даже с такой некорректной параллелью, как МММ.


Ну и причём тут сравнение уровней ответственности голосовавших и неголосовавших за ЗЕ, когда речь шла об обманывающем и обманутым.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22015
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1887 раз.
Подякували: 3231 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 19:51

  Starikan написав:Кстати, апелляция 112 канала отклонена судом (лично я доволен, но то таке).
Так что зачистка СМИ, о которой писал порохобот Портников, таки будет.


СМИ - это святое, нельзя трогать СМИ. Должны быть СМИ, которые отражают самый широкий спектр общества. Это не красит Зеленского, попытаться закрыть СМИ, которые топили за Зеленского, всю президентскую компанию, только лишь из-за того, что эти СМИ топчутся с Зеленским на пересекающимся электоральном поле. Биологи знают, что самая жестокая конкуренция - это близкородственная конкуренция. Именно поэтому Зеленский не трогает Прямой или 5-ый каналы, а начинает с бывших друзей, они у него голоса забирают, а зрители Прямого и 5-го за него и так не проголосуют.
freeze
4
 
Повідомлень: 12828
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3655 раз.
Подякували: 5343 раз.
 
Профіль
19
2
4
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 19:57

  detroytred написав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:Львиная доля ответственности лежит на том, кто обманул, а не на обманутом.
Серьозно?
Ви полізли в МММ - 99% не полізло.
Питання-ті хто не поліз повинні відповідати своїми коштами і компенсувати ваш програш в МММ?
Міняємо питання
Ви повірили Зеленському-27% не повірило
Чия відповідальність вища а чия нижча
Серьёзней некуда.
Даже с такой некорректной параллелью, как МММ.
Ну и причём тут сравнение уровней ответственности голосовавших и неголосовавших за ЗЕ, когда речь шла об обманывающем и обманутым.
Є законодавство
В законодавстві написано чітко
Не знання закону-не звільняє від відповідальності.
Перефразую
Таким чином юридично затверджено що відповідальність наступає в того хто зробив, а не в того хто політично пообіцяв, навіть при умові що останній знав що бреше.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21384
З нами з: 15.01.09
Подякував: 147 раз.
Подякували: 2147 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3985398639873988>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zРадио і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.