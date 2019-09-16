Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
[quote="4748371:budivelnik"][quote="4748358:detroytred"][quote="4748244:budivelnik"] Таким чином юридично затверджено що відповідальність наступає в того хто зробив, а не в того хто політично пообіцяв, навіть при умові що останній знав що бреше.[/quote
Юридическая ответственность даже не подразумевалась. Кроме того, речь шла об уровне ответственности, сравнении уровней.
Проблема в том, что ответственность элит -- в виде их жизни в такой стране, их (эти элиты) вполне устраивает))) Это пересичные хотят, чтобы их жизнь улучшилась.
detroytred написав:Это пересичные хотят, чтобы их жизнь улучшилась.
Є така приказка Хотеть-не вредно , вредно-не хотеть... Але при цьому -одного хотіння мало. Я не даремно приводив приклад форумного Долярчика, який при всій своїй плаксивості і зеленофобстві-в існуючій за Порошенка ситуації , самостійно і виконуючи чинне законодавство зміг заощадити за 4 роки 1 млн грн ,сплативши при цьому Державі всього в межах 60 000-70 000 грн податків... Взагалі не памятаю хто сказав Багатий не той хто багато заробляє і не той хто мало витрачає - багатий той ,хто заробляє більше ніж витрачає Давайте просто розглянемо кілька прикладів Сімя і бізнес Долярчика-заробляє 30 000 грн/місяць ,платить податків 3000 грн/місяць,витрачає на себе 8000 грн/місяць - за 4 роки має 1 млн грн які може вкладати куди захоче Сімя і бізнес будівельника - заробляє 75 000 грн/місяць , платить податків 20 000 грн в місяць, інвестує в нові бізнеса 30 000 грн/місяць,відкладає 10 000грн в місяць-живе на 15 000 грн в місяць Сімя і бізнес молодого і амбітного крикуна якому всі винні - заробляє 30000 грн/місяць ,платить податків 2000 грн в місяць, живе на 40000 грн в місяць - через 4 роки винен 0,5 млн грн банку,але винувата в цьому влада(а кучми-януковича-Порошенка-чи зеленського)-для нього не головне.
Востаннє редагувалось budivelnik в Пон 16 вер, 2019 20:39, всього редагувалось 2 разів.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
detroytred написав:Хочу напомнить исходные позиции. Зеленский набрал на президентских выборах 74% поддержки не потому, что он такой красивый и веселый. Просто всех достал Порошенко со своим лживым, жадным и мерзким окружением. Достойных кандидатов не было, поэтому проголосовали за меньшее из зол. За Зеленского. Он лучше всего сумел собрать на себе антирейтинг Порошенко. https://blogs.pravda.com.ua/authors/lia ... b0ff4acd8/
Я с этим примитивным аргументом не согласен. Он, возможно, объясняет 73%, но не результаты первого тура и выборов в ВР. Победа Зе - это прежде всего результат 3-летнего зомбирования сериалом (долярчик - яркий пример). Конечно, на фоне тарифов, девальвации и войны.
Какой процент пересичных мог перечислить это доставшее его "мерзкое, лживое и жадное" окружение до той поры, когда из каждого утюга зазвучал Бигус?
freeze написав:Я вообще не понимаю чего порохоботы волну злобы подымают, они остались фактически у власти, ключевые посты у дякувальника премьера Гончарука, руководитель фракции Слуги народа Арахамия - известный порохобот, министр иностранных дел - классика порохоботства. Такое чувство что они ностальгируют по культу личности - убрали босса, но остальные-то или прямо во власти остались, или типа Парубия или Геращенко или женщины третьего тысячелетия в Раде сидят. Все при деле, ничего не поменялось, даже бюджет 2020 года не стали переписывать и взяли бюджет Гройсмана. То есть плач Ярославны исключительно из-за некого понижения в должности Порошенко ,был президент, стал народный депутат. Вот и все изменения. Из-за этого так переживать.
Такое ощущение... Российский форум "Чего вы от пути хотите... там же ельцинские либералы кругом... что он может... " , да и "а ты долг штатов видел?" сегодня вспоминали
freeze написав:Я вообще не понимаю чего порохоботы волну злобы подымают, они остались фактически у власти, ключевые посты у дякувальника премьера Гончарука, руководитель фракции Слуги народа Арахамия - известный порохобот, министр иностранных дел - классика порохоботства. Такое чувство что они ностальгируют по культу личности - убрали босса, но остальные-то или прямо во власти остались, или типа Парубия или Геращенко или женщины третьего тысячелетия в Раде сидят. Все при деле, ничего не поменялось, даже бюджет 2020 года не стали переписывать и взяли бюджет Гройсмана. То есть плач Ярославны исключительно из-за некого понижения в должности Порошенко ,был президент, стал народный депутат. Вот и все изменения. Из-за этого так переживать.
Такое ощущение... Российский форум "Чего вы от пути хотите... там же ельцинские либералы кругом... что он может... " , да и "а ты долг штатов видел?" сегодня вспоминали
Фарс! Если вы так действительно ощущаете, значит вам очень близка россия - и ельцинская, и путинская
Starikan написав:Победа Зе - это прежде всего результат 3-летнего зомбирования сериалом
Ну надо же... Вот как оно, значит, это зомбирование выглядит - сериальчик один час в неделю по одному, не самому рейтинговому, телеканалу...
А я, наивный, думал, что зомбирование - это круглосуточный треп о перемогах и покращеннях во всех выпусках новостей всех телеканалов и 2/3 интернет-СМИ...
Я так понимаю речь про "слугу"? Про этого "Сериал был лидером по числу зрителей на канале «1+1» по всем аудиториям, в том числе по аудитории от 18 до 54 года. На Украине его посмотрели более 20 млн зрителей, а на официальном YouTube-канале «Квартала 95» — 98 млн человек" Ну да, так себе. Плюс квартал, плюс лига, где "вова-президент" неслось изо всех ртов
detroytred написав:Это пересичные хотят, чтобы их жизнь улучшилась.
Є така приказка Хотеть-не вредно , вредно-не хотеть... Але при цьому -одного хотіння мало. Я не даремно приводив приклад форумного Долярчика, який при всій своїй плаксивості і зеленофобстві-в існуючій за Порошенка ситуації , самостійно і виконуючи чинне законодавство зміг заощадити за 4 роки 1 млн грн ,сплативши при цьому Державі всього в межах 60 000-70 000 грн податків... Взагалі не памятаю хто сказав Багатий не той хто багато заробляє і не той хто мало витрачає - багатий той ,хто заробляє більше ніж витрачає Давайте просто розглянемо кілька прикладів Сімя і бізнес Долярчика-заробляє 30 000 грн/місяць ,платить податків 3000 грн/місяць,витрачає на себе 8000 грн/місяць - за 4 роки має 1 млн грн які може вкладати куди захоче Сімя і бізнес будівельника - заробляє 75 000 грн/місяць , платить податків 20 000 грн в місяць, інвестує в нові бізнеса 30 000 грн/місяць,відкладає 10 000грн в місяць-живе на 15 000 грн в місяць Сімя і бізнес молодого і амбітного крикуна якому всі винні - заробляє 30000 грн/місяць ,платить податків 2000 грн в місяць, живе на 40000 грн в місяць - через 4 роки винен 0,5 млн грн банку,але винувата в цьому влада(а кучми-януковича-Порошенка-чи зеленського)-для нього не головне.
Вы свели к слишком субъективным критериям.
Есть более объективные. Чем Ваш и Доллярчика)) Рейтинги...