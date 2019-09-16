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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3985398639873988 Додано: Пон 16 вер, 2019 20:04 [quote="4748371:budivelnik"][quote="4748358:detroytred"][quote="4748244:budivelnik"]

Таким чином юридично затверджено що відповідальність наступає в того хто зробив, а не в того хто політично пообіцяв, навіть при умові що останній знав що бреше.[/quote



Юридическая ответственность даже не подразумевалась.

Кроме того, речь шла об уровне ответственности, сравнении уровней.



Проблема в том, что ответственность элит -- в виде их жизни в такой стране, их (эти элиты) вполне устраивает)))

Это пересичные хотят, чтобы их жизнь улучшилась. detroytred

Повідомлень: 22014 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 вер, 2019 20:25 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Это пересичные хотят, чтобы их жизнь улучшилась. Это пересичные хотят, чтобы их жизнь улучшилась. Є така приказка

Хотеть-не вредно , вредно-не хотеть...

Але при цьому -одного хотіння мало.

Я не даремно приводив приклад форумного Долярчика, який при всій своїй плаксивості і зеленофобстві-в існуючій за Порошенка ситуації , самостійно і виконуючи чинне законодавство зміг заощадити за 4 роки 1 млн грн ,сплативши при цьому Державі всього в межах 60 000-70 000 грн податків...

Взагалі не памятаю хто сказав

Багатий не той хто багато заробляє і не той хто мало витрачає - багатий той ,хто заробляє більше ніж витрачає

Давайте просто розглянемо кілька прикладів

Сімя і бізнес Долярчика-заробляє 30 000 грн/місяць ,платить податків 3000 грн/місяць,витрачає на себе 8000 грн/місяць - за 4 роки має 1 млн грн які може вкладати куди захоче

Сімя і бізнес будівельника - заробляє 75 000 грн/місяць , платить податків 20 000 грн в місяць, інвестує в нові бізнеса 30 000 грн/місяць,відкладає 10 000грн в місяць-живе на 15 000 грн в місяць

Сімя і бізнес молодого і амбітного крикуна якому всі винні - заробляє 30000 грн/місяць ,платить податків 2000 грн в місяць, живе на 40000 грн в місяць - через 4 роки винен 0,5 млн грн банку,але винувата в цьому влада(а кучми-януковича-Порошенка-чи зеленського)-для нього не головне. Є така приказкаАле при цьому -одного хотіння мало.Я не даремно приводив приклад форумного Долярчика, який при всій своїй плаксивості і зеленофобстві-в існуючій за Порошенка ситуації , самостійно і виконуючи чинне законодавство зміг заощадити за 4 роки 1 млн грн ,сплативши при цьому Державі всього в межах 60 000-70 000 грн податків...Взагалі не памятаю хто сказавДавайте просто розглянемо кілька прикладівСімя і бізнес Долярчика-заробляє 30 000 грн/місяць ,платить податків 3000 грн/місяць,витрачає на себе 8000 грн/місяць - за 4 роки має 1 млн грн які може вкладати куди захочеСімя і бізнес будівельника - заробляє 75 000 грн/місяць , платить податків 20 000 грн в місяць, інвестує в нові бізнеса 30 000 грн/місяць,відкладає 10 000грн в місяць-живе на 15 000 грн в місяцьСімя і бізнес молодого і амбітного крикуна якому всі винні - заробляє 30000 грн/місяць ,платить податків 2000 грн в місяць, живе на 40000 грн в місяць - через 4 роки винен 0,5 млн грн банку,але винувата в цьому влада(а кучми-януковича-Порошенка-чи зеленського)-для нього не головне. Востаннє редагувалось budivelnik в Пон 16 вер, 2019 20:39, всього редагувалось 2 разів. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21384 З нами з: 15.01.09 Подякував: 147 раз. Подякували: 2147 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 вер, 2019 20:26 detroytred написав: Хочу напомнить исходные позиции. Зеленский набрал на президентских выборах 74% поддержки не потому, что он такой красивый и веселый. Просто всех достал Порошенко со своим лживым, жадным и мерзким окружением. Достойных кандидатов не было, поэтому проголосовали за меньшее из зол. За Зеленского. Он лучше всего сумел собрать на себе антирейтинг Порошенко.

https://blogs.pravda.com.ua/authors/lia ... b0ff4acd8/ Хочу напомнить исходные позиции. Зеленский набрал на президентских выборах 74% поддержки не потому, что он такой красивый и веселый. Просто всех достал Порошенко со своим лживым, жадным и мерзким окружением. Достойных кандидатов не было, поэтому проголосовали за меньшее из зол. За Зеленского. Он лучше всего сумел собрать на себе антирейтинг Порошенко.

Я с этим примитивным аргументом не согласен. Он, возможно, объясняет 73%, но не результаты первого тура и выборов в ВР.

Победа Зе - это прежде всего результат 3-летнего зомбирования сериалом (долярчик - яркий пример).

Конечно, на фоне тарифов, девальвации и войны.



Какой процент пересичных мог перечислить это доставшее его "мерзкое, лживое и жадное" окружение до той поры, когда из каждого утюга зазвучал Бигус? Я с этим примитивным аргументом не согласен. Он, возможно, объясняет 73%, но не результаты первого тура и выборов в ВР.Победа Зе - это прежде всего результат 3-летнего зомбирования сериалом (долярчик - яркий пример).Конечно, на фоне тарифов, девальвации и войны.Какой процент пересичных мог перечислить это доставшее его "мерзкое, лживое и жадное" окружение до той поры, когда из каждого утюга зазвучал Бигус? Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик Starikan 2 Повідомлень: 16201 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1528 раз. Подякували: 2499 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 вер, 2019 20:37 freeze написав: Я вообще не понимаю чего порохоботы волну злобы подымают, они остались фактически у власти, ключевые посты у дякувальника премьера Гончарука, руководитель фракции Слуги народа Арахамия - известный порохобот, министр иностранных дел - классика порохоботства.

Такое чувство что они ностальгируют по культу личности - убрали босса, но остальные-то или прямо во власти остались, или типа Парубия или Геращенко или женщины третьего тысячелетия в Раде сидят. Все при деле, ничего не поменялось, даже бюджет 2020 года не стали переписывать и взяли бюджет Гройсмана.

То есть плач Ярославны исключительно из-за некого понижения в должности Порошенко ,был президент, стал народный депутат. Вот и все изменения. Из-за этого так переживать. Я вообще не понимаю чего порохоботы волну злобы подымают, они остались фактически у власти, ключевые посты у дякувальника премьера Гончарука, руководитель фракции Слуги народа Арахамия - известный порохобот, министр иностранных дел - классика порохоботства.Такое чувство что они ностальгируют по культу личности - убрали босса, но остальные-то или прямо во власти остались, или типа Парубия или Геращенко или женщины третьего тысячелетия в Раде сидят. Все при деле, ничего не поменялось, даже бюджет 2020 года не стали переписывать и взяли бюджет Гройсмана.То есть плач Ярославны исключительно из-за некого понижения в должности Порошенко ,был президент, стал народный депутат. Вот и все изменения. Из-за этого так переживать.



Такое ощущение...

Российский форум "Чего вы от пути хотите... там же ельцинские либералы кругом... что он может... " , да и "а ты долг штатов видел?" сегодня вспоминали Такое ощущение...Российский форум"Чего вы от пути хотите... там же ельцинские либералы кругом... что он может... ", да и "а ты долг штатов видел?" сегодня вспоминали vano80 Повідомлень: 1461 З нами з: 17.09.13 Подякував: 27 раз. Подякували: 194 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 вер, 2019 20:41 Starikan написав: Победа Зе - это прежде всего результат 3-летнего зомбирования сериалом

Победа Зе - это прежде всего результат 3-летнего зомбирования сериалом



Ну надо же... Вот как оно, значит, это зомбирование выглядит - сериальчик один час в неделю по одному, не самому рейтинговому, телеканалу...



А я, наивный, думал, что зомбирование - это круглосуточный треп о перемогах и покращеннях во всех выпусках новостей всех телеканалов и 2/3 интернет-СМИ... Ну надо же... Вот как оно, значит, это зомбирование выглядит - сериальчик один час в неделю по одному, не самому рейтинговому, телеканалу...А я, наивный, думал, что зомбирование - это круглосуточный треп о перемогах и покращеннях во всех выпусках новостей всех телеканалов и 2/3 интернет-СМИ... zРадио

Повідомлень: 3474 З нами з: 02.05.18 Подякував: 785 раз. Подякували: 1868 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 вер, 2019 20:44 vano80 написав: freeze написав: Я вообще не понимаю чего порохоботы волну злобы подымают, они остались фактически у власти, ключевые посты у дякувальника премьера Гончарука, руководитель фракции Слуги народа Арахамия - известный порохобот, министр иностранных дел - классика порохоботства.

Такое чувство что они ностальгируют по культу личности - убрали босса, но остальные-то или прямо во власти остались, или типа Парубия или Геращенко или женщины третьего тысячелетия в Раде сидят. Все при деле, ничего не поменялось, даже бюджет 2020 года не стали переписывать и взяли бюджет Гройсмана.

То есть плач Ярославны исключительно из-за некого понижения в должности Порошенко ,был президент, стал народный депутат. Вот и все изменения. Из-за этого так переживать. Я вообще не понимаю чего порохоботы волну злобы подымают, они остались фактически у власти, ключевые посты у дякувальника премьера Гончарука, руководитель фракции Слуги народа Арахамия - известный порохобот, министр иностранных дел - классика порохоботства.Такое чувство что они ностальгируют по культу личности - убрали босса, но остальные-то или прямо во власти остались, или типа Парубия или Геращенко или женщины третьего тысячелетия в Раде сидят. Все при деле, ничего не поменялось, даже бюджет 2020 года не стали переписывать и взяли бюджет Гройсмана.То есть плач Ярославны исключительно из-за некого понижения в должности Порошенко ,был президент, стал народный депутат. Вот и все изменения. Из-за этого так переживать.



Такое ощущение...

Российский форум "Чего вы от пути хотите... там же ельцинские либералы кругом... что он может... " , да и "а ты долг штатов видел?" сегодня вспоминали Такое ощущение...Российский форум"Чего вы от пути хотите... там же ельцинские либералы кругом... что он может... ", да и "а ты долг штатов видел?" сегодня вспоминали



Фарс! Если вы так действительно ощущаете, значит вам очень близка россия - и ельцинская, и путинская Фарс! Если вы так действительно ощущаете, значит вам очень близка россия - и ельцинская, и путинская zРадио

Повідомлень: 3474 З нами з: 02.05.18 Подякував: 785 раз. Подякували: 1868 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 вер, 2019 20:48 zРадио написав:

Фарс! Если вы так действительно ощущаете, значит вам очень близка россия - и ельцинская, и путинская Фарс! Если вы так действительно ощущаете, значит вам очень близка россия - и ельцинская, и путинская



Я не ощущаю, я цитирую. А про долг - так вроде прямо тебя же. Я не ощущаю, я цитирую. А про долг - так вроде прямо тебя же. vano80 Повідомлень: 1461 З нами з: 17.09.13 Подякував: 27 раз. Подякували: 194 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 вер, 2019 20:50 zРадио написав: Starikan написав: Победа Зе - это прежде всего результат 3-летнего зомбирования сериалом

Победа Зе - это прежде всего результат 3-летнего зомбирования сериалом



Ну надо же... Вот как оно, значит, это зомбирование выглядит - сериальчик один час в неделю по одному, не самому рейтинговому, телеканалу...



А я, наивный, думал, что зомбирование - это круглосуточный треп о перемогах и покращеннях во всех выпусках новостей всех телеканалов и 2/3 интернет-СМИ... Ну надо же... Вот как оно, значит, это зомбирование выглядит - сериальчик один час в неделю по одному, не самому рейтинговому, телеканалу...А я, наивный, думал, что зомбирование - это круглосуточный треп о перемогах и покращеннях во всех выпусках новостей всех телеканалов и 2/3 интернет-СМИ...



Я так понимаю речь про "слугу"?

Про этого "Сериал был лидером по числу зрителей на канале «1+1» по всем аудиториям, в том числе по аудитории от 18 до 54 года. На Украине его посмотрели более 20 млн зрителей, а на официальном YouTube-канале «Квартала 95» — 98 млн человек"

Ну да, так себе. Плюс квартал, плюс лига, где "вова-президент" неслось изо всех ртов Я так понимаю речь про "слугу"?Про этого "Сериал был лидером по числу зрителей на канале «1+1» по всем аудиториям, в том числе по аудитории от 18 до 54 года. На Украине его посмотрели более 20 млн зрителей, а на официальном YouTube-канале «Квартала 95» — 98 млн человек"Ну да, так себе. Плюс квартал, плюс лига, где "вова-президент" неслось изо всех ртов vano80 Повідомлень: 1461 З нами з: 17.09.13 Подякував: 27 раз. Подякували: 194 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3985398639873988 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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