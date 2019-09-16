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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3986398739883989 Додано: Пон 16 вер, 2019 21:07 Starikan написав: detroytred написав: Хочу напомнить исходные позиции. Зеленский набрал на президентских выборах 74% поддержки не потому, что он такой красивый и веселый. Просто всех достал Порошенко со своим лживым, жадным и мерзким окружением. Достойных кандидатов не было, поэтому проголосовали за меньшее из зол. За Зеленского. Он лучше всего сумел собрать на себе антирейтинг Порошенко.

https://blogs.pravda.com.ua/authors/lia ... b0ff4acd8/ Хочу напомнить исходные позиции. Зеленский набрал на президентских выборах 74% поддержки не потому, что он такой красивый и веселый. Просто всех достал Порошенко со своим лживым, жадным и мерзким окружением. Достойных кандидатов не было, поэтому проголосовали за меньшее из зол. За Зеленского. Он лучше всего сумел собрать на себе антирейтинг Порошенко.

Я с этим примитивным аргументом не согласен. Он, возможно, объясняет 73%, но не результаты первого тура и выборов в ВР.

Победа Зе - это прежде всего результат 3-летнего зомбирования сериалом (долярчик - яркий пример).

Конечно, на фоне тарифов, девальвации и войны.



Какой процент пересичных мог перечислить это доставшее его "мерзкое, лживое и жадное" окружение до той поры, когда из каждого утюга зазвучал Бигус? Я с этим примитивным аргументом не согласен. Он, возможно, объясняет 73%, но не результаты первого тура и выборов в ВР.Победа Зе - это прежде всего результат 3-летнего зомбирования сериалом (долярчик - яркий пример).Конечно, на фоне тарифов, девальвации и войны.Какой процент пересичных мог перечислить это доставшее его "мерзкое, лживое и жадное" окружение до той поры, когда из каждого утюга зазвучал Бигус?

Люди ощущают на себе все *прелести* влияния окружения (системы) по всей цепочке вниз. На своей шкуре.



Сериал лишь обнажил пересичному верхушку цепочки.



В прямых обязанностях верхушки контроль лестницы чиновников и управленцев до самого низа. Поэтому и спрос.

С Гаранта особенно. Люди ощущают на себе все *прелести* влияния окружения (системы) по всей цепочке вниз. На своей шкуре.Сериал лишь обнажил пересичному верхушку цепочки.В прямых обязанностях верхушки контроль лестницы чиновников и управленцев до самого низа. Поэтому и спрос.С Гаранта особенно. detroytred

Повідомлень: 22016 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 вер, 2019 21:12 freeze написав: То есть плач Ярославны исключительно из-за некого понижения в должности Порошенко ,был президент, стал народный депутат. Вот и все изменения. То есть плач Ярославны исключительно из-за некого понижения в должности Порошенко ,был президент, стал народный депутат.



Ну надо же, всего-то 100 дней прошло - и он прозрел.



И уже оказывается Зе это не "жити по-новому", а всего-лишь "красти до нових кишень". Ну надо же, всего-то 100 дней прошло - и он прозрел.И уже оказывается Зе это не "жити по-новому", а всего-лишь "красти до нових кишень". Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко. Sommer Повідомлень: 4810 З нами з: 07.04.17 Подякував: 427 раз. Подякували: 541 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 вер, 2019 21:29 detroytred написав: budivelnik написав: Багатий не той хто багато заробляє і не той хто мало витрачає - багатий той ,хто заробляє більше ніж витрачає



Вы свели к слишком субъективным критериям.



Есть более объективные. Чем Ваш и Доллярчика))

Рейтинги... Вы свели к слишком субъективным критериям.Есть более объективные. Чем Ваш и Доллярчика))Рейтинги...



Мда... Выделенное синим - это адское самолюбование. budivelnik, а как тебе такой пример - выдуманный, но далеко не абстрактный:

1) СЕО крупной компании зарабатывает $30к, просаживая их в ноль на аренду дорогого жилья, полеты в Европу на выходные бизнес-классом с проживанием в 5* гостинице, похождения по ресторанам/клубам и люксовый шмот;

2) младший сотрудник этой же крупной компании получает $500, из которых умудряется $200 откладывать, при этом живет у родителей, ходит в одной паре обуви, пока не сносит ее, а "отдыхает" в Гидропарке на бесплатных пляжах и в Пузатой Хате.



Так кто из них богач? Стоит СЕО отказаться от заграницы всего на одни выходные в месяц и на 20% ограничить бюджет на шмот, и откладывать он сможет в 30 раз больше младшего сотрудника. А от чего еще сможет отказаться последний?..



PS: налоги одного и второго даже считать бессмысленно - итак все понятно Мда... Выделенное синим - это адское самолюбование., а как тебе такой пример - выдуманный, но далеко не абстрактный:1) СЕО крупной компании зарабатывает $30к, просаживая их в ноль на аренду дорогого жилья, полеты в Европу на выходные бизнес-классом с проживанием в 5* гостинице, похождения по ресторанам/клубам и люксовый шмот;2) младший сотрудник этой же крупной компании получает $500, из которых умудряется $200 откладывать, при этом живет у родителей, ходит в одной паре обуви, пока не сносит ее, а "отдыхает" в Гидропарке на бесплатных пляжах и в Пузатой Хате.Так кто из них богач?Стоит СЕО отказаться от заграницы всего на одни выходные в месяц и на 20% ограничить бюджет на шмот, и откладывать он сможет в 30 раз больше младшего сотрудника. А от чего еще сможет отказаться последний?..PS: налоги одного и второго даже считать бессмысленно - итак все понятно zРадио

Повідомлень: 3477 З нами з: 02.05.18 Подякував: 785 раз. Подякували: 1869 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 вер, 2019 21:44 zРадио написав: detroytred написав: budivelnik написав: Багатий не той хто багато заробляє і не той хто мало витрачає - багатий той ,хто заробляє більше ніж витрачає

Вы свели к слишком субъективным критериям.



Есть более объективные. Чем Ваш и Доллярчика))

Рейтинги... Вы свели к слишком субъективным критериям.Есть более объективные. Чем Ваш и Доллярчика))Рейтинги... Мда... Выделенное синим - это адское самолюбование. budivelnik, а как тебе такой пример - выдуманный, но далеко не абстрактный:

1) СЕО крупной компании зарабатывает $30к, просаживая их в ноль на аренду дорогого жилья, полеты в Европу на выходные бизнес-классом с проживанием в 5* гостинице, похождения по ресторанам/клубам и люксовый шмот;

2) младший сотрудник этой же крупной компании получает $500, из которых умудряется $200 откладывать, при этом живет у родителей, ходит в одной паре обуви, пока не сносит ее, а "отдыхает" в Гидропарке на бесплатных пляжах и в Пузатой Хате.



Так кто из них богач? Стоит СЕО отказаться от заграницы всего на одни выходные в месяц и на 20% ограничить бюджет на шмот, и откладывать он сможет в 30 раз больше младшего сотрудника. А от чего еще сможет отказаться последний?.. Мда... Выделенное синим - это адское самолюбование., а как тебе такой пример - выдуманный, но далеко не абстрактный:1) СЕО крупной компании зарабатывает $30к, просаживая их в ноль на аренду дорогого жилья, полеты в Европу на выходные бизнес-классом с проживанием в 5* гостинице, похождения по ресторанам/клубам и люксовый шмот;2) младший сотрудник этой же крупной компании получает $500, из которых умудряется $200 откладывать, при этом живет у родителей, ходит в одной паре обуви, пока не сносит ее, а "отдыхает" в Гидропарке на бесплатных пляжах и в Пузатой Хате.Так кто из них богач?Стоит СЕО отказаться от заграницы всего на одни выходные в месяц и на 20% ограничить бюджет на шмот, и откладывать он сможет в 30 раз больше младшего сотрудника. А от чего еще сможет отказаться последний?.. Твої приклади-для мене не новина

Ще за пару рокі до твоєї появи на цих сторінках я приводив таку билину,побудовану на реальних подіях

Людина ,заробляє всього в три рази більше мінімалки

За 1/3 від заробленого живе, 2/3 вкладає в свій бізнес...

Кожного наступного року , витрати на життя збільшуються , але співвідношення витрат до заробітку так і залишається 1/3, при чому людина відпочиває ,але тихенько -сосновий ліс-озеро...

Так триває 20 років... і в 40-45 людина може

а - взагалі не працювати

б - круглорічно знаходитись на курортах все включено...

За рахунок тільки частки від доходів бізнесу(або депозитів,або здачі в оренду нерухомості...)



І порівнював цей варіант з типовим представником молоді,яка

а - на початках заробляла так само ,тобто в три рази більше ніж мінімалка

б - 2/3 заробленого - витрачала ,а 1/3 заробленого залишала на відпустку .яку просаджувала в Куршавелі чи Мальдівах..

За 20 років-вона відпочивала всього 1,5... і в ті ж самі 40-45 змушена й далі працювати щоб мати можливість раз рік поїхати на відпочинок...



Тому

Стратегія заробляння/заощадження/витрат - в кожного своя

Просто той хто описаний перший - втратить 1,5 року відпочинку в проміжку 25-45, але ан протязі 2-3 років після 45 - все наздожене і далі почне тільки збільшувати відрив,позволяючи собі все більше і більше

Той хто описаний другим-зможе сказати що він класно провів 20 років... але наступних 20-40 він проведе явно гірше.



Кожному-своє...

Головне , щоб той хто паше але відмовляє собі в молодості-не нив в молодості

Той хто халявив в молодості- не нив в старості. Твої приклади-для мене не новинаЩе за пару рокі до твоєї появи на цих сторінках я приводив таку билину,побудовану на реальних подіяхЛюдина ,заробляє всього в три рази більше мінімалкиЗа 1/3 від заробленого живе, 2/3 вкладає в свій бізнес...Кожного наступного року , витрати на життя збільшуються , але співвідношення витрат до заробітку так і залишається 1/3, при чому людина відпочиває ,але тихенько -сосновий ліс-озеро...Так триває 20 років... і в 40-45 людина можеа - взагалі не працюватиб - круглорічно знаходитись на курортах все включено...За рахунок тільки частки від доходів бізнесу(або депозитів,або здачі в оренду нерухомості...)І порівнював цей варіант з типовим представником молоді,якаа - на початках заробляла так само ,тобто в три рази більше ніж мінімалкаб - 2/3 заробленого - витрачала ,а 1/3 заробленого залишала на відпустку .яку просаджувала в Куршавелі чи Мальдівах..За 20 років-вона відпочивала всього 1,5... і в ті ж самі 40-45 змушена й далі працювати щоб мати можливість раз рік поїхати на відпочинок...ТомуСтратегія заробляння/заощадження/витрат - в кожного свояПросто той хто описаний перший - втратить 1,5 року відпочинку в проміжку 25-45, але ан протязі 2-3 років після 45 - все наздожене і далі почне тільки збільшувати відрив,позволяючи собі все більше і більшеТой хто описаний другим-зможе сказати що він класно провів 20 років... але наступних 20-40 він проведе явно гірше.Кожному-своє...Головне , щоб той хто паше але відмовляє собі в молодості-не нив в молодостіТой хто халявив в молодості- не нив в старості. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21386 З нами з: 15.01.09 Подякував: 147 раз. Подякували: 2147 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 вер, 2019 21:50 Starikan написав: shapo написав: Согласен.

Вот только кто удовлетворит нас обоих?

Такие в природе есть? Согласен.Вот только кто удовлетворит нас обоих?Такие в природе есть?

Богдан там чего-то говорил о коррумпированных СМИ, которые должны пройти "самоочищение" (не очень понятно, что это такое, возможно, очередная шутка).

Может, тогда кто-нибудь и появится.

Кстати, апелляция 112 канала отклонена судом (лично я доволен, но то таке).

Так что зачистка СМИ, о которой писал порохобот Портников, таки будет. Богдан там чего-то говорил о коррумпированных СМИ, которые должны пройти "самоочищение" (не очень понятно, что это такое, возможно, очередная шутка).Может, тогда кто-нибудь и появится.Кстати, апелляция 112 канала отклонена судом (лично я доволен, но то таке).Так что зачистка СМИ, о которой писал порохобот Портников, таки будет.

Вывод:нет объективной информации в СМИ.

Тогда что остаётся? Вывод:нет объективной информации в СМИ.Тогда что остаётся? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1957 З нами з: 29.05.18 Подякував: 77 раз. Подякували: 514 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3986398739883989 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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