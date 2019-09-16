Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Хочу напомнить исходные позиции. Зеленский набрал на президентских выборах 74% поддержки не потому, что он такой красивый и веселый. Просто всех достал Порошенко со своим лживым, жадным и мерзким окружением. Достойных кандидатов не было, поэтому проголосовали за меньшее из зол. За Зеленского. Он лучше всего сумел собрать на себе антирейтинг Порошенко. https://blogs.pravda.com.ua/authors/lia ... b0ff4acd8/
Я с этим примитивным аргументом не согласен. Он, возможно, объясняет 73%, но не результаты первого тура и выборов в ВР. Победа Зе - это прежде всего результат 3-летнего зомбирования сериалом (долярчик - яркий пример). Конечно, на фоне тарифов, девальвации и войны.
Какой процент пересичных мог перечислить это доставшее его "мерзкое, лживое и жадное" окружение до той поры, когда из каждого утюга зазвучал Бигус?
Люди ощущают на себе все *прелести* влияния окружения (системы) по всей цепочке вниз. На своей шкуре.
Сериал лишь обнажил пересичному верхушку цепочки.
В прямых обязанностях верхушки контроль лестницы чиновников и управленцев до самого низа. Поэтому и спрос. С Гаранта особенно.
budivelnik написав:Багатий не той хто багато заробляє і не той хто мало витрачає - багатий той ,хто заробляє більше ніж витрачає
Вы свели к слишком субъективным критериям.
Есть более объективные. Чем Ваш и Доллярчика)) Рейтинги...
Мда... Выделенное синим - это адское самолюбование. budivelnik, а как тебе такой пример - выдуманный, но далеко не абстрактный: 1) СЕО крупной компании зарабатывает $30к, просаживая их в ноль на аренду дорогого жилья, полеты в Европу на выходные бизнес-классом с проживанием в 5* гостинице, похождения по ресторанам/клубам и люксовый шмот; 2) младший сотрудник этой же крупной компании получает $500, из которых умудряется $200 откладывать, при этом живет у родителей, ходит в одной паре обуви, пока не сносит ее, а "отдыхает" в Гидропарке на бесплатных пляжах и в Пузатой Хате.
Так кто из них богач? Стоит СЕО отказаться от заграницы всего на одни выходные в месяц и на 20% ограничить бюджет на шмот, и откладывать он сможет в 30 раз больше младшего сотрудника. А от чего еще сможет отказаться последний?..
PS: налоги одного и второго даже считать бессмысленно - итак все понятно
budivelnik написав:Багатий не той хто багато заробляє і не той хто мало витрачає - багатий той ,хто заробляє більше ніж витрачає
Вы свели к слишком субъективным критериям.
Есть более объективные. Чем Ваш и Доллярчика)) Рейтинги...
Мда... Выделенное синим - это адское самолюбование. budivelnik, а как тебе такой пример - выдуманный, но далеко не абстрактный: 1) СЕО крупной компании зарабатывает $30к, просаживая их в ноль на аренду дорогого жилья, полеты в Европу на выходные бизнес-классом с проживанием в 5* гостинице, похождения по ресторанам/клубам и люксовый шмот; 2) младший сотрудник этой же крупной компании получает $500, из которых умудряется $200 откладывать, при этом живет у родителей, ходит в одной паре обуви, пока не сносит ее, а "отдыхает" в Гидропарке на бесплатных пляжах и в Пузатой Хате.
Так кто из них богач? Стоит СЕО отказаться от заграницы всего на одни выходные в месяц и на 20% ограничить бюджет на шмот, и откладывать он сможет в 30 раз больше младшего сотрудника. А от чего еще сможет отказаться последний?..
Твої приклади-для мене не новина Ще за пару рокі до твоєї появи на цих сторінках я приводив таку билину,побудовану на реальних подіях Людина ,заробляє всього в три рази більше мінімалки За 1/3 від заробленого живе, 2/3 вкладає в свій бізнес... Кожного наступного року , витрати на життя збільшуються , але співвідношення витрат до заробітку так і залишається 1/3, при чому людина відпочиває ,але тихенько -сосновий ліс-озеро... Так триває 20 років... і в 40-45 людина може а - взагалі не працювати б - круглорічно знаходитись на курортах все включено... За рахунок тільки частки від доходів бізнесу(або депозитів,або здачі в оренду нерухомості...)
І порівнював цей варіант з типовим представником молоді,яка а - на початках заробляла так само ,тобто в три рази більше ніж мінімалка б - 2/3 заробленого - витрачала ,а 1/3 заробленого залишала на відпустку .яку просаджувала в Куршавелі чи Мальдівах.. За 20 років-вона відпочивала всього 1,5... і в ті ж самі 40-45 змушена й далі працювати щоб мати можливість раз рік поїхати на відпочинок...
Тому Стратегія заробляння/заощадження/витрат - в кожного своя Просто той хто описаний перший - втратить 1,5 року відпочинку в проміжку 25-45, але ан протязі 2-3 років після 45 - все наздожене і далі почне тільки збільшувати відрив,позволяючи собі все більше і більше Той хто описаний другим-зможе сказати що він класно провів 20 років... але наступних 20-40 він проведе явно гірше.
Кожному-своє... Головне , щоб той хто паше але відмовляє собі в молодості-не нив в молодості Той хто халявив в молодості- не нив в старості.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
shapo написав:Согласен. Вот только кто удовлетворит нас обоих? Такие в природе есть?
Богдан там чего-то говорил о коррумпированных СМИ, которые должны пройти "самоочищение" (не очень понятно, что это такое, возможно, очередная шутка). Может, тогда кто-нибудь и появится. Кстати, апелляция 112 канала отклонена судом (лично я доволен, но то таке). Так что зачистка СМИ, о которой писал порохобот Портников, таки будет.
Вывод:нет объективной информации в СМИ. Тогда что остаётся?