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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3987398839893990> Додано: Пон 16 вер, 2019 21:07 Starikan написав: detroytred написав: Хочу напомнить исходные позиции. Зеленский набрал на президентских выборах 74% поддержки не потому, что он такой красивый и веселый. Просто всех достал Порошенко со своим лживым, жадным и мерзким окружением. Достойных кандидатов не было, поэтому проголосовали за меньшее из зол. За Зеленского. Он лучше всего сумел собрать на себе антирейтинг Порошенко.

https://blogs.pravda.com.ua/authors/lia ... b0ff4acd8/ Хочу напомнить исходные позиции. Зеленский набрал на президентских выборах 74% поддержки не потому, что он такой красивый и веселый. Просто всех достал Порошенко со своим лживым, жадным и мерзким окружением. Достойных кандидатов не было, поэтому проголосовали за меньшее из зол. За Зеленского. Он лучше всего сумел собрать на себе антирейтинг Порошенко.

Я с этим примитивным аргументом не согласен. Он, возможно, объясняет 73%, но не результаты первого тура и выборов в ВР.

Победа Зе - это прежде всего результат 3-летнего зомбирования сериалом (долярчик - яркий пример).

Конечно, на фоне тарифов, девальвации и войны.



Какой процент пересичных мог перечислить это доставшее его "мерзкое, лживое и жадное" окружение до той поры, когда из каждого утюга зазвучал Бигус? Я с этим примитивным аргументом не согласен. Он, возможно, объясняет 73%, но не результаты первого тура и выборов в ВР.Победа Зе - это прежде всего результат 3-летнего зомбирования сериалом (долярчик - яркий пример).Конечно, на фоне тарифов, девальвации и войны.Какой процент пересичных мог перечислить это доставшее его "мерзкое, лживое и жадное" окружение до той поры, когда из каждого утюга зазвучал Бигус?

Люди ощущают на себе все *прелести* влияния окружения (системы) по всей цепочке вниз. На своей шкуре.



Сериал лишь обнажил пересичному верхушку цепочки.



В прямых обязанностях верхушки контроль лестницы чиновников и управленцев до самого низа. Поэтому и спрос.

С Гаранта особенно. Люди ощущают на себе все *прелести* влияния окружения (системы) по всей цепочке вниз. На своей шкуре.Сериал лишь обнажил пересичному верхушку цепочки.В прямых обязанностях верхушки контроль лестницы чиновников и управленцев до самого низа. Поэтому и спрос.С Гаранта особенно. detroytred

Повідомлень: 22016 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 вер, 2019 21:12 freeze написав: То есть плач Ярославны исключительно из-за некого понижения в должности Порошенко ,был президент, стал народный депутат. Вот и все изменения. То есть плач Ярославны исключительно из-за некого понижения в должности Порошенко ,был президент, стал народный депутат.



Ну надо же, всего-то 100 дней прошло - и он прозрел.



И уже оказывается Зе это не "жити по-новому", а всего-лишь "красти до нових кишень". Ну надо же, всего-то 100 дней прошло - и он прозрел.И уже оказывается Зе это не "жити по-новому", а всего-лишь "красти до нових кишень". Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко. Sommer Повідомлень: 4810 З нами з: 07.04.17 Подякував: 427 раз. Подякували: 541 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 вер, 2019 21:29 detroytred написав: budivelnik написав: Багатий не той хто багато заробляє і не той хто мало витрачає - багатий той ,хто заробляє більше ніж витрачає



Вы свели к слишком субъективным критериям.



Есть более объективные. Чем Ваш и Доллярчика))

Рейтинги... Вы свели к слишком субъективным критериям.Есть более объективные. Чем Ваш и Доллярчика))Рейтинги...



Мда... Выделенное синим - это адское самолюбование. budivelnik, а как тебе такой пример - выдуманный, но далеко не абстрактный:

1) СЕО крупной компании зарабатывает $30к, просаживая их в ноль на аренду дорогого жилья, полеты в Европу на выходные бизнес-классом с проживанием в 5* гостинице, похождения по ресторанам/клубам и люксовый шмот;

2) младший сотрудник этой же крупной компании получает $500, из которых умудряется $200 откладывать, при этом живет у родителей, ходит в одной паре обуви, пока не сносит ее, а "отдыхает" в Гидропарке на бесплатных пляжах и в Пузатой Хате.



Так кто из них богач? Стоит СЕО отказаться от заграницы всего на одни выходные в месяц и на 20% ограничить бюджет на шмот, и откладывать он сможет в 30 раз больше младшего сотрудника. А от чего еще сможет отказаться последний?..



PS: налоги одного и второго даже считать бессмысленно - итак все понятно Мда... Выделенное синим - это адское самолюбование., а как тебе такой пример - выдуманный, но далеко не абстрактный:1) СЕО крупной компании зарабатывает $30к, просаживая их в ноль на аренду дорогого жилья, полеты в Европу на выходные бизнес-классом с проживанием в 5* гостинице, похождения по ресторанам/клубам и люксовый шмот;2) младший сотрудник этой же крупной компании получает $500, из которых умудряется $200 откладывать, при этом живет у родителей, ходит в одной паре обуви, пока не сносит ее, а "отдыхает" в Гидропарке на бесплатных пляжах и в Пузатой Хате.Так кто из них богач?Стоит СЕО отказаться от заграницы всего на одни выходные в месяц и на 20% ограничить бюджет на шмот, и откладывать он сможет в 30 раз больше младшего сотрудника. А от чего еще сможет отказаться последний?..PS: налоги одного и второго даже считать бессмысленно - итак все понятно zРадио

Повідомлень: 3479 З нами з: 02.05.18 Подякував: 785 раз. Подякували: 1869 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 вер, 2019 21:44 zРадио написав: detroytred написав: budivelnik написав: Багатий не той хто багато заробляє і не той хто мало витрачає - багатий той ,хто заробляє більше ніж витрачає

Вы свели к слишком субъективным критериям.



Есть более объективные. Чем Ваш и Доллярчика))

Рейтинги... Вы свели к слишком субъективным критериям.Есть более объективные. Чем Ваш и Доллярчика))Рейтинги... Мда... Выделенное синим - это адское самолюбование. budivelnik, а как тебе такой пример - выдуманный, но далеко не абстрактный:

1) СЕО крупной компании зарабатывает $30к, просаживая их в ноль на аренду дорогого жилья, полеты в Европу на выходные бизнес-классом с проживанием в 5* гостинице, похождения по ресторанам/клубам и люксовый шмот;

2) младший сотрудник этой же крупной компании получает $500, из которых умудряется $200 откладывать, при этом живет у родителей, ходит в одной паре обуви, пока не сносит ее, а "отдыхает" в Гидропарке на бесплатных пляжах и в Пузатой Хате.



Так кто из них богач? Стоит СЕО отказаться от заграницы всего на одни выходные в месяц и на 20% ограничить бюджет на шмот, и откладывать он сможет в 30 раз больше младшего сотрудника. А от чего еще сможет отказаться последний?.. Мда... Выделенное синим - это адское самолюбование., а как тебе такой пример - выдуманный, но далеко не абстрактный:1) СЕО крупной компании зарабатывает $30к, просаживая их в ноль на аренду дорогого жилья, полеты в Европу на выходные бизнес-классом с проживанием в 5* гостинице, похождения по ресторанам/клубам и люксовый шмот;2) младший сотрудник этой же крупной компании получает $500, из которых умудряется $200 откладывать, при этом живет у родителей, ходит в одной паре обуви, пока не сносит ее, а "отдыхает" в Гидропарке на бесплатных пляжах и в Пузатой Хате.Так кто из них богач?Стоит СЕО отказаться от заграницы всего на одни выходные в месяц и на 20% ограничить бюджет на шмот, и откладывать он сможет в 30 раз больше младшего сотрудника. А от чего еще сможет отказаться последний?.. Твої приклади-для мене не новина

Ще за пару рокі до твоєї появи на цих сторінках я приводив таку билину,побудовану на реальних подіях

Людина ,заробляє всього в три рази більше мінімалки

За 1/3 від заробленого живе, 2/3 вкладає в свій бізнес...

Кожного наступного року , витрати на життя збільшуються , але співвідношення витрат до заробітку так і залишається 1/3, при чому людина відпочиває ,але тихенько -сосновий ліс-озеро...

Так триває 20 років... і в 40-45 людина може

а - взагалі не працювати

б - круглорічно знаходитись на курортах все включено...

За рахунок тільки частки від доходів бізнесу(або депозитів,або здачі в оренду нерухомості...)



І порівнював цей варіант з типовим представником молоді,яка

а - на початках заробляла так само ,тобто в три рази більше ніж мінімалка

б - 2/3 заробленого - витрачала ,а 1/3 заробленого залишала на відпустку .яку просаджувала в Куршавелі чи Мальдівах..

За 20 років-вона відпочивала всього 1,5... і в ті ж самі 40-45 змушена й далі працювати щоб мати можливість раз рік поїхати на відпочинок...



Тому

Стратегія заробляння/заощадження/витрат - в кожного своя

Просто той хто описаний перший - втратить 1,5 року відпочинку в проміжку 25-45, але ан протязі 2-3 років після 45 - все наздожене і далі почне тільки збільшувати відрив,позволяючи собі все більше і більше

Той хто описаний другим-зможе сказати що він класно провів 20 років... але наступних 20-40 він проведе явно гірше.



Кожному-своє...

Головне , щоб той хто паше але відмовляє собі в молодості-не нив в молодості

Той хто халявив в молодості- не нив в старості. Твої приклади-для мене не новинаЩе за пару рокі до твоєї появи на цих сторінках я приводив таку билину,побудовану на реальних подіяхЛюдина ,заробляє всього в три рази більше мінімалкиЗа 1/3 від заробленого живе, 2/3 вкладає в свій бізнес...Кожного наступного року , витрати на життя збільшуються , але співвідношення витрат до заробітку так і залишається 1/3, при чому людина відпочиває ,але тихенько -сосновий ліс-озеро...Так триває 20 років... і в 40-45 людина можеа - взагалі не працюватиб - круглорічно знаходитись на курортах все включено...За рахунок тільки частки від доходів бізнесу(або депозитів,або здачі в оренду нерухомості...)І порівнював цей варіант з типовим представником молоді,якаа - на початках заробляла так само ,тобто в три рази більше ніж мінімалкаб - 2/3 заробленого - витрачала ,а 1/3 заробленого залишала на відпустку .яку просаджувала в Куршавелі чи Мальдівах..За 20 років-вона відпочивала всього 1,5... і в ті ж самі 40-45 змушена й далі працювати щоб мати можливість раз рік поїхати на відпочинок...ТомуСтратегія заробляння/заощадження/витрат - в кожного свояПросто той хто описаний перший - втратить 1,5 року відпочинку в проміжку 25-45, але ан протязі 2-3 років після 45 - все наздожене і далі почне тільки збільшувати відрив,позволяючи собі все більше і більшеТой хто описаний другим-зможе сказати що він класно провів 20 років... але наступних 20-40 він проведе явно гірше.Кожному-своє...Головне , щоб той хто паше але відмовляє собі в молодості-не нив в молодостіТой хто халявив в молодості- не нив в старості. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21386 З нами з: 15.01.09 Подякував: 147 раз. Подякували: 2147 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 вер, 2019 21:50 Starikan написав: shapo написав: Согласен.

Вот только кто удовлетворит нас обоих?

Такие в природе есть? Согласен.Вот только кто удовлетворит нас обоих?Такие в природе есть?

Богдан там чего-то говорил о коррумпированных СМИ, которые должны пройти "самоочищение" (не очень понятно, что это такое, возможно, очередная шутка).

Может, тогда кто-нибудь и появится.

Кстати, апелляция 112 канала отклонена судом (лично я доволен, но то таке).

Так что зачистка СМИ, о которой писал порохобот Портников, таки будет. Богдан там чего-то говорил о коррумпированных СМИ, которые должны пройти "самоочищение" (не очень понятно, что это такое, возможно, очередная шутка).Может, тогда кто-нибудь и появится.Кстати, апелляция 112 канала отклонена судом (лично я доволен, но то таке).Так что зачистка СМИ, о которой писал порохобот Портников, таки будет.

Вывод:нет объективной информации в СМИ.

Тогда что остаётся? Вывод:нет объективной информации в СМИ.Тогда что остаётся? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1957 З нами з: 29.05.18 Подякував: 77 раз. Подякували: 514 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 вер, 2019 23:01 budivelnik



Чисто философски - правильно. Но на практике тезис о вторичности суммы доходов неверен.



Знаешь, какое государство лидирует по средней продолжительности жизни? Япония - неправильно. Это Монако. 91 год СПЖ, Карл.



А увлечение какими видами спорта обеспечивает самую долгую жизнь? Гольф, конное поло и большой теннис



Высокий доход - это безопасность и доступ к передовому лечению болезней. Зарабатывая немного и экономя, ты не обеспечишь себе 5 звезд защиты EuroNCAP на автодорогах, не обеспечишь своевременный чек-ап здоровья, вероятнее всего, не обеспечишь благоприятную экологию и необходимое количество отдыха.



Поэтому уровень доходов первичен. А расходы уже нужно рассматривать в контексте правильных и неправильных, а не высоких и низких... Чисто философски - правильно. Но на практике тезис о вторичности суммы доходов неверен.Знаешь, какое государство лидирует по средней продолжительности жизни? Япония - неправильно. Это Монако. 91 год СПЖ, Карл.А увлечение какими видами спорта обеспечивает самую долгую жизнь? Гольф, конное поло и большой теннисВысокий доход - это безопасность и доступ к передовому лечению болезней. Зарабатывая немного и экономя, ты не обеспечишь себе 5 звезд защиты EuroNCAP на автодорогах, не обеспечишь своевременный чек-ап здоровья, вероятнее всего, не обеспечишь благоприятную экологию и необходимое количество отдыха.Поэтому уровень доходов первичен. А расходы уже нужно рассматривать в контексте правильных и неправильных, а не высоких и низких... zРадио

Повідомлень: 3479 З нами з: 02.05.18 Подякував: 785 раз. Подякували: 1869 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 вер, 2019 23:06 Kudrjavuy написав: ЛАД написав: ...............

У Вас слишком замысловатые посты.

Не понял смысла Вашего предложения, но спасибо, меня пока Харьков вполне устраивает. ...............У Вас слишком замысловатые посты.Не понял смысла Вашего предложения, но спасибо, меня пока Харьков вполне устраивает.

Как раз суть вопросов в том, что результат принятого решения должен был быть не более, как на протяжении ... нескольких часов!

"Баян" пилит уже шестой год.

Иначе ...

А теперь представьте качество жизни, результат, восприятие реальности?

"Человек" от проекта и до того, как увидеть свет проводит 9 месяцев.

"У Воров" - всё хорошо.



Предложение не выходит за рамки здравого смысла, но окажет невосполнимую услугу по возвращению в горькую действительность сегодняшней Украины! Как раз суть вопросов в том, что результат принятого решения должен был быть не более, как на протяжении ... нескольких часов!"Баян" пилит уже шестой год.Иначе ...А теперь представьте качество жизни, результат, восприятие реальности?"Человек" от проекта и до того, как увидеть свет проводит 9 месяцев."У Воров" - всё хорошо.Предложение не выходит за рамки здравого смысла, но окажет невосполнимую услугу по возвращению в горькую действительность сегодняшней Украины!

Простите, ещё замысловатее и непонятнее. Простите, ещё замысловатее и непонятнее. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14079 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4257 раз. Подякували: 3954 раз. Попередження: 1 Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 вер, 2019 23:09 Starikan

Почему доносятся отрывки моих постов?

Много удаляется, поэтому и остаются часто бессвязные с основной дискуссией посты и предложения казалось бы невменяемого, а по факту судите САМИ:

















16.09.2019 15:02 Марьяна_Приходько

https://donbass.live/2019/09/16/na-done ... ovok-foto/

Над Донецком патриоты разбросали проукраинские листовки, передает Donbass.live.

Об этом в воскресенье, 15 сентября, на своей странице в Twitter сообщил пользователь под ником "Скаженый Оскар", опубликовав фото листовок.



В них говорится, что настоящая независимость - это когда нет дефицита товаров, можно свободно путешествовать по миру, твой паспорт признают в других странах, платят зарплату и доступная медицина, а гулять можно после полуночи.



Жители города подтвердили, что встречали в городе листовки подобного содержания. На Донецк с неба упали тысячи необычных листовок (фото)Над Донецком патриоты разбросали проукраинские листовки, передает Donbass.live.Об этом в воскресенье, 15 сентября, на своей странице в Twitter сообщил пользователь под ником "Скаженый Оскар", опубликовав фото листовок.В них говорится, что настоящая независимость - это когда нет дефицита товаров, можно свободно путешествовать по миру, твой паспорт признают в других странах, платят зарплату и доступная медицина, а гулять можно после полуночи.Жители города подтвердили, что встречали в городе листовки подобного содержания.



Прошу сравнить по датам!

И



ТК "Донбасс"

16.09.19 20:54DONBASS.TVНОВОСТИ https://dnews.dn.ua/news/728314



Третий месяц без зарплаты: Как выживают шахтеры ГП «Селидовуголь» (Видео)

Фото: скриншот видео ТК «Донбасс»

Горняки государственного предприятия «Селидовуголь» (Донецкая обл.) третий месяц не получают заработную плату. Они обещают устроить массовые акции протеста из-за задержки зарплат.



Так, в прифронтовом шахтерском городке Новогродовка половина жителей работают на местных рудниках. Здесь расположена шахта 1/3 «Новогродовская», которая входит в состав ГП «Селидовуголь». Работникам задолжали почти 180 млн грн. Зарплату за июнь, июль и август рабочие не получили до сих пор. «О тормозках половина забыла, когда их брали на работу в последний раз. Коммуналка, висят долги конкретные, отрезают электроэнергию. Геноцид шахтеров получается. Отрасль уничтожают», – говорит шахтер Александр Романов.



Последний раз горняки получали деньги в конце августа. Из-за трудного положения семьи шахтеров живут в долг, либо за счет родителей-пенсионеров. «Благодаря матери, у которой пенсия 1 400 гривен, что она даст немножечко на хлеб и все. Уборщица в Киеве получает зарплату ту же, что и я в шахте», – сказал шахтер Павел Киселев.



Многие увольняются и едут за границу. Из-за кризиса на местных рудниках кадровый «голод». «За последний год около 1 000 человек рассчитались, численность с каждой неделей уменьшается, вот с котельной рассчитались еще 3 женщины. Причина расчета – очень маленькая зарплата, которую вообще не платят», – рассказала специалист отдела труда и заработной платы шахты 1/3 «Новогродовская» Оксана Солоненко.



По словам Ирины, которая работает на предприятии 25 лет, средств на еду не хватает, приходится занимать у банков. «В основном кредитные карточки, занять у друзей не получается», – сказала она.



Как рассказали горняки, спасти угольную промышленность могли бы дотации из бюджета, но пока их нет. «Мы просили на год на этот 7,5 миллиардов отложить в бюджет на угольную промышленность, это деньги на зарплату своевременную и 3 миллиарда на развитие шахт», – говорит шахтер Игорь Балычев.



Специалисты считают, что без финансовой поддержки государственные шахты обречены на закрытие. Хотя запасов угля у них хватит на десятки лет. «Обращаюсь, может к правительству сюжет попадет, к депутатам. Надо посмотреть и принять нормальные законы для шахтеров, выделить деньги на развитие шахт и пустить их в самостоятельное плаванье, и тогда, поверьте мне, мы будем сами окупаться, работать и не ходить с протянутой рукой», – заявил руководитель профсоюза горняков шахты 1/3 «Новогродовская» Сергей Павлов.



Руководство «Селидовуголя» не говорит, когда шахтерам погасят долги по зарплате. Здесь ждут финансирования из Кабинета министров. Горняки тем временем предупреждают: не будет денег – устроят массовые акции протеста.



Третий месяц без зарплаты: Как выживают шахтеры ГП «Селидовуголь» (Видео)Третий месяц без зарплаты: Как выживают шахтеры ГП «Селидовуголь» (Видео)Фото: скриншот видео ТК «Донбасс»Горняки государственного предприятия «Селидовуголь» (Донецкая обл.) третий месяц не получают заработную плату. Они обещают устроить массовые акции протеста из-за задержки зарплат.Так, в прифронтовом шахтерском городке Новогродовка половина жителей работают на местных рудниках. Здесь расположена шахта 1/3 «Новогродовская», которая входит в состав ГП «Селидовуголь». Работникам задолжали почти 180 млн грн. Зарплату за июнь, июль и август рабочие не получили до сих пор. «О тормозках половина забыла, когда их брали на работу в последний раз. Коммуналка, висят долги конкретные, отрезают электроэнергию. Геноцид шахтеров получается. Отрасль уничтожают», – говорит шахтер Александр Романов.Последний раз горняки получали деньги в конце августа. Из-за трудного положения семьи шахтеров живут в долг, либо за счет родителей-пенсионеров. «Благодаря матери, у которой пенсия 1 400 гривен, что она даст немножечко на хлеб и все. Уборщица в Киеве получает зарплату ту же, что и я в шахте», – сказал шахтер Павел Киселев.Многие увольняются и едут за границу. Из-за кризиса на местных рудниках кадровый «голод». «За последний год около 1 000 человек рассчитались, численность с каждой неделей уменьшается, вот с котельной рассчитались еще 3 женщины. Причина расчета – очень маленькая зарплата, которую вообще не платят», – рассказала специалист отдела труда и заработной платы шахты 1/3 «Новогродовская» Оксана Солоненко.По словам Ирины, которая работает на предприятии 25 лет, средств на еду не хватает, приходится занимать у банков. «В основном кредитные карточки, занять у друзей не получается», – сказала она.Как рассказали горняки, спасти угольную промышленность могли бы дотации из бюджета, но пока их нет. «Мы просили на год на этот 7,5 миллиардов отложить в бюджет на угольную промышленность, это деньги на зарплату своевременную и 3 миллиарда на развитие шахт», – говорит шахтер Игорь Балычев.Специалисты считают, что без финансовой поддержки государственные шахты обречены на закрытие. Хотя запасов угля у них хватит на десятки лет. «Обращаюсь, может к правительству сюжет попадет, к депутатам. Надо посмотреть и принять нормальные законы для шахтеров, выделить деньги на развитие шахт и пустить их в самостоятельное плаванье, и тогда, поверьте мне, мы будем сами окупаться, работать и не ходить с протянутой рукой», – заявил руководитель профсоюза горняков шахты 1/3 «Новогродовская» Сергей Павлов.Руководство «Селидовуголя» не говорит, когда шахтерам погасят долги по зарплате. Здесь ждут финансирования из Кабинета министров. Горняки тем временем предупреждают: не будет денег – устроят массовые акции протеста.

Здесь и комментировать нечего:Прошу сравнить по датам! Почему доносятся отрывки моих постов?Много удаляется, поэтому и остаются часто бессвязные с основной дискуссией посты и предложения казалось бы невменяемого, а по факту судите САМИ: Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7067 З нами з: 20.09.12 Подякував: 652 раз. Подякували: 842 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 вер, 2019 23:26 Hotab написав: .....

Никто варианты городских боёв а-ля Сталинград и не рассматривает. Разсчление группировки с блокадой городов - и воевать там будет некому. Переодетые будут выходить к себе в Сибирь домой. .....Никто варианты городских боёв а-ля Сталинград и не рассматривает. Разсчление группировки с блокадой городов - и воевать там будет некому. Переодетые будут выходить к себе в Сибирь домой.

Простите, но этот пост противоречит тому, что Вы писали раньше - победить росс. армию мы не сможем и в случае нашего наступления на Донбассе она обязательно вмешается. Простите, но этот пост противоречит тому, что Вы писали раньше - победить росс. армию мы не сможем и в случае нашего наступления на Донбассе она обязательно вмешается. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14079 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4257 раз. Подякували: 3954 раз. Попередження: 1 Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 вер, 2019 23:46 Є на форумі такий собі Долярчик

За 4 роки ,поки його нагинали відклав собі 28000 доларів на квартиру+9000 доларів на ремонт...

Вот интересно, как разговаривать с человеком, который передёргивает всё, что можно и нельзя?

Долярчик 100 раз писал, что сначала откладывал деньги, заработанные на Западе (вроде, в Польше) и собирал на квартиру не 5 лет, а дольше ( точно не помню, но вроде 8 ).

При этом жил всё это время, мягко говоря, не в лучших условиях (сколько их там человек было в одной квартире?)

Но когда хочется обгадить человека, то можно подтасовать,что угодно, а потом с умным видом заниматься арифметикой. Вот интересно, как разговаривать с человеком, который передёргивает всё, что можно и нельзя?Долярчик 100 раз писал, что сначала откладывал деньги, заработанные на Западе (вроде, в Польше) и собирал на квартиру не 5 лет, а дольше ( точно не помню, но вроде 8 ).При этом жил всё это время, мягко говоря, не в лучших условиях (сколько их там человек было в одной квартире?)Но когда хочется обгадить человека, то можно подтасовать,что угодно, а потом с умным видом заниматься арифметикой. Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 17 вер, 2019 00:06, всього редагувалось 1 раз. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14079 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4257 раз. Подякували: 3954 раз. Попередження: 1 Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 3987398839893990> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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