Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Хочу напомнить исходные позиции. Зеленский набрал на президентских выборах 74% поддержки не потому, что он такой красивый и веселый. Просто всех достал Порошенко со своим лживым, жадным и мерзким окружением. Достойных кандидатов не было, поэтому проголосовали за меньшее из зол. За Зеленского. Он лучше всего сумел собрать на себе антирейтинг Порошенко. https://blogs.pravda.com.ua/authors/lia ... b0ff4acd8/
Я с этим примитивным аргументом не согласен. Он, возможно, объясняет 73%, но не результаты первого тура и выборов в ВР. Победа Зе - это прежде всего результат 3-летнего зомбирования сериалом (долярчик - яркий пример). Конечно, на фоне тарифов, девальвации и войны.
Какой процент пересичных мог перечислить это доставшее его "мерзкое, лживое и жадное" окружение до той поры, когда из каждого утюга зазвучал Бигус?
Люди ощущают на себе все *прелести* влияния окружения (системы) по всей цепочке вниз. На своей шкуре.
Сериал лишь обнажил пересичному верхушку цепочки.
В прямых обязанностях верхушки контроль лестницы чиновников и управленцев до самого низа. Поэтому и спрос. С Гаранта особенно.
budivelnik написав:Багатий не той хто багато заробляє і не той хто мало витрачає - багатий той ,хто заробляє більше ніж витрачає
Вы свели к слишком субъективным критериям.
Есть более объективные. Чем Ваш и Доллярчика)) Рейтинги...
Мда... Выделенное синим - это адское самолюбование. budivelnik, а как тебе такой пример - выдуманный, но далеко не абстрактный: 1) СЕО крупной компании зарабатывает $30к, просаживая их в ноль на аренду дорогого жилья, полеты в Европу на выходные бизнес-классом с проживанием в 5* гостинице, похождения по ресторанам/клубам и люксовый шмот; 2) младший сотрудник этой же крупной компании получает $500, из которых умудряется $200 откладывать, при этом живет у родителей, ходит в одной паре обуви, пока не сносит ее, а "отдыхает" в Гидропарке на бесплатных пляжах и в Пузатой Хате.
Так кто из них богач? Стоит СЕО отказаться от заграницы всего на одни выходные в месяц и на 20% ограничить бюджет на шмот, и откладывать он сможет в 30 раз больше младшего сотрудника. А от чего еще сможет отказаться последний?..
PS: налоги одного и второго даже считать бессмысленно - итак все понятно
budivelnik написав:Багатий не той хто багато заробляє і не той хто мало витрачає - багатий той ,хто заробляє більше ніж витрачає
Вы свели к слишком субъективным критериям.
Есть более объективные. Чем Ваш и Доллярчика)) Рейтинги...
Мда... Выделенное синим - это адское самолюбование. budivelnik, а как тебе такой пример - выдуманный, но далеко не абстрактный: 1) СЕО крупной компании зарабатывает $30к, просаживая их в ноль на аренду дорогого жилья, полеты в Европу на выходные бизнес-классом с проживанием в 5* гостинице, похождения по ресторанам/клубам и люксовый шмот; 2) младший сотрудник этой же крупной компании получает $500, из которых умудряется $200 откладывать, при этом живет у родителей, ходит в одной паре обуви, пока не сносит ее, а "отдыхает" в Гидропарке на бесплатных пляжах и в Пузатой Хате.
Так кто из них богач? Стоит СЕО отказаться от заграницы всего на одни выходные в месяц и на 20% ограничить бюджет на шмот, и откладывать он сможет в 30 раз больше младшего сотрудника. А от чего еще сможет отказаться последний?..
Твої приклади-для мене не новина Ще за пару рокі до твоєї появи на цих сторінках я приводив таку билину,побудовану на реальних подіях Людина ,заробляє всього в три рази більше мінімалки За 1/3 від заробленого живе, 2/3 вкладає в свій бізнес... Кожного наступного року , витрати на життя збільшуються , але співвідношення витрат до заробітку так і залишається 1/3, при чому людина відпочиває ,але тихенько -сосновий ліс-озеро... Так триває 20 років... і в 40-45 людина може а - взагалі не працювати б - круглорічно знаходитись на курортах все включено... За рахунок тільки частки від доходів бізнесу(або депозитів,або здачі в оренду нерухомості...)
І порівнював цей варіант з типовим представником молоді,яка а - на початках заробляла так само ,тобто в три рази більше ніж мінімалка б - 2/3 заробленого - витрачала ,а 1/3 заробленого залишала на відпустку .яку просаджувала в Куршавелі чи Мальдівах.. За 20 років-вона відпочивала всього 1,5... і в ті ж самі 40-45 змушена й далі працювати щоб мати можливість раз рік поїхати на відпочинок...
Тому Стратегія заробляння/заощадження/витрат - в кожного своя Просто той хто описаний перший - втратить 1,5 року відпочинку в проміжку 25-45, але ан протязі 2-3 років після 45 - все наздожене і далі почне тільки збільшувати відрив,позволяючи собі все більше і більше Той хто описаний другим-зможе сказати що він класно провів 20 років... але наступних 20-40 він проведе явно гірше.
Кожному-своє... Головне , щоб той хто паше але відмовляє собі в молодості-не нив в молодості Той хто халявив в молодості- не нив в старості.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
shapo написав:Согласен. Вот только кто удовлетворит нас обоих? Такие в природе есть?
Богдан там чего-то говорил о коррумпированных СМИ, которые должны пройти "самоочищение" (не очень понятно, что это такое, возможно, очередная шутка). Может, тогда кто-нибудь и появится. Кстати, апелляция 112 канала отклонена судом (лично я доволен, но то таке). Так что зачистка СМИ, о которой писал порохобот Портников, таки будет.
Вывод:нет объективной информации в СМИ. Тогда что остаётся?
Чисто философски - правильно. Но на практике тезис о вторичности суммы доходов неверен.
Знаешь, какое государство лидирует по средней продолжительности жизни? Япония - неправильно. Это Монако. 91 год СПЖ, Карл.
А увлечение какими видами спорта обеспечивает самую долгую жизнь? Гольф, конное поло и большой теннис
Высокий доход - это безопасность и доступ к передовому лечению болезней. Зарабатывая немного и экономя, ты не обеспечишь себе 5 звезд защиты EuroNCAP на автодорогах, не обеспечишь своевременный чек-ап здоровья, вероятнее всего, не обеспечишь благоприятную экологию и необходимое количество отдыха.
Поэтому уровень доходов первичен. А расходы уже нужно рассматривать в контексте правильных и неправильных, а не высоких и низких...
ЛАД написав:............... У Вас слишком замысловатые посты. Не понял смысла Вашего предложения, но спасибо, меня пока Харьков вполне устраивает.
Как раз суть вопросов в том, что результат принятого решения должен был быть не более, как на протяжении ... нескольких часов! "Баян" пилит уже шестой год. Иначе ... А теперь представьте качество жизни, результат, восприятие реальности? "Человек" от проекта и до того, как увидеть свет проводит 9 месяцев. "У Воров" - всё хорошо.
Предложение не выходит за рамки здравого смысла, но окажет невосполнимую услугу по возвращению в горькую действительность сегодняшней Украины!
Простите, ещё замысловатее и непонятнее.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Starikan Почему доносятся отрывки моих постов? Много удаляется, поэтому и остаются часто бессвязные с основной дискуссией посты и предложения казалось бы невменяемого, а по факту судите САМИ:
Здесь и комментировать нечего:
На Донецк с неба упали тысячи необычных листовок (фото)
16.09.2019 15:02 Марьяна_Приходько https://donbass.live/2019/09/16/na-done ... ovok-foto/ Над Донецком патриоты разбросали проукраинские листовки, передает Donbass.live. Об этом в воскресенье, 15 сентября, на своей странице в Twitter сообщил пользователь под ником "Скаженый Оскар", опубликовав фото листовок.
В них говорится, что настоящая независимость - это когда нет дефицита товаров, можно свободно путешествовать по миру, твой паспорт признают в других странах, платят зарплату и доступная медицина, а гулять можно после полуночи.
Жители города подтвердили, что встречали в городе листовки подобного содержания.
Третий месяц без зарплаты: Как выживают шахтеры ГП «Селидовуголь» (Видео) Фото: скриншот видео ТК «Донбасс» Горняки государственного предприятия «Селидовуголь» (Донецкая обл.) третий месяц не получают заработную плату. Они обещают устроить массовые акции протеста из-за задержки зарплат.
Так, в прифронтовом шахтерском городке Новогродовка половина жителей работают на местных рудниках. Здесь расположена шахта 1/3 «Новогродовская», которая входит в состав ГП «Селидовуголь». Работникам задолжали почти 180 млн грн. Зарплату за июнь, июль и август рабочие не получили до сих пор. «О тормозках половина забыла, когда их брали на работу в последний раз. Коммуналка, висят долги конкретные, отрезают электроэнергию. Геноцид шахтеров получается. Отрасль уничтожают», – говорит шахтер Александр Романов.
Последний раз горняки получали деньги в конце августа. Из-за трудного положения семьи шахтеров живут в долг, либо за счет родителей-пенсионеров. «Благодаря матери, у которой пенсия 1 400 гривен, что она даст немножечко на хлеб и все. Уборщица в Киеве получает зарплату ту же, что и я в шахте», – сказал шахтер Павел Киселев.
Многие увольняются и едут за границу. Из-за кризиса на местных рудниках кадровый «голод». «За последний год около 1 000 человек рассчитались, численность с каждой неделей уменьшается, вот с котельной рассчитались еще 3 женщины. Причина расчета – очень маленькая зарплата, которую вообще не платят», – рассказала специалист отдела труда и заработной платы шахты 1/3 «Новогродовская» Оксана Солоненко.
По словам Ирины, которая работает на предприятии 25 лет, средств на еду не хватает, приходится занимать у банков. «В основном кредитные карточки, занять у друзей не получается», – сказала она.
Как рассказали горняки, спасти угольную промышленность могли бы дотации из бюджета, но пока их нет. «Мы просили на год на этот 7,5 миллиардов отложить в бюджет на угольную промышленность, это деньги на зарплату своевременную и 3 миллиарда на развитие шахт», – говорит шахтер Игорь Балычев.
Специалисты считают, что без финансовой поддержки государственные шахты обречены на закрытие. Хотя запасов угля у них хватит на десятки лет. «Обращаюсь, может к правительству сюжет попадет, к депутатам. Надо посмотреть и принять нормальные законы для шахтеров, выделить деньги на развитие шахт и пустить их в самостоятельное плаванье, и тогда, поверьте мне, мы будем сами окупаться, работать и не ходить с протянутой рукой», – заявил руководитель профсоюза горняков шахты 1/3 «Новогродовская» Сергей Павлов.
Руководство «Селидовуголя» не говорит, когда шахтерам погасят долги по зарплате. Здесь ждут финансирования из Кабинета министров. Горняки тем временем предупреждают: не будет денег – устроят массовые акции протеста.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Hotab написав:..... Никто варианты городских боёв а-ля Сталинград и не рассматривает. Разсчление группировки с блокадой городов - и воевать там будет некому. Переодетые будут выходить к себе в Сибирь домой.
Простите, но этот пост противоречит тому, что Вы писали раньше - победить росс. армию мы не сможем и в случае нашего наступления на Донбассе она обязательно вмешается.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Є на форумі такий собі Долярчик За 4 роки ,поки його нагинали відклав собі 28000 доларів на квартиру+9000 доларів на ремонт...
Вот интересно, как разговаривать с человеком, который передёргивает всё, что можно и нельзя? Долярчик 100 раз писал, что сначала откладывал деньги, заработанные на Западе (вроде, в Польше) и собирал на квартиру не 5 лет, а дольше ( точно не помню, но вроде 8 ). При этом жил всё это время, мягко говоря, не в лучших условиях (сколько их там человек было в одной квартире?) Но когда хочется обгадить человека, то можно подтасовать,что угодно, а потом с умным видом заниматься арифметикой.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 17 вер, 2019 00:06, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.