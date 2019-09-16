А лично я - нет.
Хотя ТВ смотрю крайне редко.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 16 вер, 2019 23:55
А лично я - нет.
Хотя ТВ смотрю крайне редко.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Вів 17 вер, 2019 05:58
Знову особа Лад висмоктує інформацію з пальця!
Долярчик торгував велосипедами на ринку, а жив у тещі. Харчувався вельми добре, набрав десяток кг живої ваги. Цілими днями флудив на форумах.
У Долярчика в магазині один чи два продавця. І він там майже не буває. В Польщі на заробках - ніколи не був. То надто важко. Так само як і іншим зефілам. Прийде добрий цар і все зробить((((
Так що не треба тут малювати з Долярчика великого трударя. Звичайний балабол, як і Лад, зРадіо та інші.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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