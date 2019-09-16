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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 17 вер, 2019 05:58
ЛАД написав:
Є на форумі такий собі Долярчик
За 4 роки ,поки його нагинали відклав собі 28000 доларів на квартиру+9000 доларів на ремонт...
Вот интересно, как разговаривать с человеком, который передёргивает всё, что можно и нельзя?
Долярчик 100 раз писал, что сначала откладывал деньги, заработанные на Западе (вроде, в Польше) и собирал на квартиру не 5 лет, а дольше ( точно не помню, но вроде 8 ).
При этом жил всё это время, мягко говоря, не в лучших условиях (сколько их там человек было в одной квартире?)
Но когда хочется обгадить человека, то можно подтасовать,что угодно, а потом с умным видом заниматься арифметикой.
Знову особа Лад висмоктує інформацію з пальця!
Долярчик торгував велосипедами на ринку, а жив у тещі. Харчувався вельми добре, набрав десяток кг живої ваги. Цілими днями флудив на форумах.
У Долярчика в магазині один чи два продавця. І він там майже не буває. В Польщі на заробках - ніколи не був. То надто важко. Так само як і іншим зефілам. Прийде добрий цар і все зробить((((
Так що не треба тут малювати з Долярчика великого трударя. Звичайний балабол, як і Лад, зРадіо та інші.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Frant
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Додано: Вів 17 вер, 2019 06:27
ЛАД написав: Hotab написав:
.....
Никто варианты городских боёв а-ля Сталинград и не рассматривает. Разсчление группировки с блокадой городов - и воевать там будет некому. Переодетые будут выходить к себе в Сибирь домой.
Простите, но этот пост противоречит тому, что Вы писали раньше - победить росс. армию мы не сможем и в случае нашего наступления на Донбассе она обязательно вмешается.
Прощаю. Но читайте внимательнее. Кацап сказал, что Донбас не удобен для боёв с точки зрения местности: много алгомераций. Я ответил, как справиться с агломерациями.
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Додано: Вів 17 вер, 2019 06:54
Hotab написав:
Прощаю. Но читайте внимательнее. Кацап сказал, что Донбас не удобен для боёв с точки зрения местности: много алгомераций. Я ответил, как справиться с агломерациями.
Так в Конго с юаровцами и танзанзанийцами всех победили?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Вів 17 вер, 2019 07:01
shapo написав: Hotab написав:
Прощаю. Но читайте внимательнее. Кацап сказал, что Донбас не удобен для боёв с точки зрения местности: много алгомераций. Я ответил, как справиться с агломерациями.
Так в Конго с юаровцами и танзанзанийцами всех победили?
Я смотрю кацапы любят , чтоб их посылали.
Это их язык.
Кацап, водки нет. Ты в курсе куда идти.
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Додано: Вів 17 вер, 2019 07:24
Hotab написав: ЛАД написав: Hotab написав:
.....
Никто варианты городских боёв а-ля Сталинград и не рассматривает. Разсчление группировки с блокадой городов - и воевать там будет некому. Переодетые будут выходить к себе в Сибирь домой.
Простите, но этот пост противоречит тому, что Вы писали раньше - победить росс. армию мы не сможем и в случае нашего наступления на Донбассе она обязательно вмешается.
Прощаю. Но читайте внимательнее. Кацап сказал, что Донбас не удобен для боёв с точки зрения местности: много алгомераций. Я ответил, как справиться с агломерациями.
Ну, если как абстрактный сценарий...
Но кому нужны абстрактные сценарии?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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ЛАД
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Додано: Вів 17 вер, 2019 07:51
Frant написав: ЛАД написав:
Є на форумі такий собі Долярчик
За 4 роки ,поки його нагинали відклав собі 28000 доларів на квартиру+9000 доларів на ремонт...
Вот интересно, как разговаривать с человеком, который передёргивает всё, что можно и нельзя?
Долярчик 100 раз писал, что сначала откладывал деньги, заработанные на Западе (вроде, в Польше) и собирал на квартиру не 5 лет, а дольше ( точно не помню, но вроде 8 ).
При этом жил всё это время, мягко говоря, не в лучших условиях (сколько их там человек было в одной квартире?)
Но когда хочется обгадить человека, то можно подтасовать,что угодно, а потом с умным видом заниматься арифметикой.
Знову особа Лад висмоктує інформацію з пальця!
Долярчик торгував велосипедами на ринку, а жив у тещі. Харчувався вельми добре, набрав десяток кг живої ваги. Цілими днями флудив на форумах.
У Долярчика в магазині один чи два продавця. І він там майже не буває. В Польщі на заробках - ніколи не був. То надто важко. Так само як і іншим зефілам. Прийде добрий цар і все зробить((((
Так що не треба тут малювати з Долярчика великого трударя. Звичайний балабол, як і Лад, зРадіо та інші.
Зачем балаболить-то?!
Хорошо помню, что Доллярчик жаловался на привязку к рабочему месту.
И уж точно не за 4 года отложил 30 с гаком тыс. долл.
Да и насчёт Великого трударя Вы сами с пальця висмоктали))
Также, как и о добром царе.
В развитых странах власть имущие просто выполняют свои обязанности. И отнюдь не по доброте душе.
Обязанности по созданию благоприятных условий для граждан. Благоприятных для развития, работы, отдыха.
Пересични сами всё роблять .... но в благоприятных условиях.
Поэтому выхлоп на порядки больше.
Условия же создают управленцы. У них в руках все рычаги - исполнительная и законодательная власть.
Это их прямая функция и обязанность.
Никто за них это не сделает.
Востаннє редагувалось detroytred
в Вів 17 вер, 2019 08:00, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 17 вер, 2019 07:55
Hotab написав:
Я смотрю кацапы любят , чтоб их посылали.
Это их язык.
Кацап, водки нет. Ты в курсе куда идти.
Миротворец сраный, не хами, здесь не Африка, и я не кацап, а еврей из центра Киева
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Вів 17 вер, 2019 07:56
А чому "великі трударі", форумні русачки і промосковські гниди - мовчать про ватний екоцид в Маріуполі? "Рускій мір" зазнав важкої втрати))))
Бравий вояк Швейк сказав би "Сім кульок, як в Сараєві!"
Востаннє редагувалось Frant
в Вів 17 вер, 2019 08:03, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Вів 17 вер, 2019 07:58
shapo написав: Hotab написав:
Я смотрю кацапы любят , чтоб их посылали.
Это их язык.
Кацап, водки нет. Ты в курсе куда идти.
Миротворец сраный, не хами, здесь не Африка, и я не кацап, а еврей из центра Киева
Це тобі не робить честі. Ватний єврей з центра Київа, який ненавидить свою державу, армію і народ, серед якого живе.
Шапо, а чи є в Ізраїлі євреї, які ненавидять свою державу і армію? Як до них відносяться ті, хто воював за Ізраїль?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Вів 17 вер, 2019 08:06
Frant написав:
А чому "великі трударі", форумні русачки і промосковські гниди - мовчать про ватний екоцид в Маріуполі?
Бравий вояк Швейк сказав би "Сім кульок, як в Сараєві!"
Опять брехня!
Где же молчат-то?
Если ты (этот самый великий трударь, форумний русачок, промосковька гнида) об этом запел.
Если что, то цитаты твои русацкие промосковськи тут есть; о великом трударстве ты сам глаголил. То есть назван ты этаким вполне обоснованно.
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