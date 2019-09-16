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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 39883989399039913992> Додано: Вів 17 вер, 2019 05:58 ЛАД написав: Є на форумі такий собі Долярчик

За 4 роки ,поки його нагинали відклав собі 28000 доларів на квартиру+9000 доларів на ремонт...

Вот интересно, как разговаривать с человеком, который передёргивает всё, что можно и нельзя?

Долярчик 100 раз писал, что сначала откладывал деньги, заработанные на Западе (вроде, в Польше) и собирал на квартиру не 5 лет, а дольше ( точно не помню, но вроде 8 ).

При этом жил всё это время, мягко говоря, не в лучших условиях (сколько их там человек было в одной квартире?)

Но когда хочется обгадить человека, то можно подтасовать,что угодно, а потом с умным видом заниматься арифметикой. Вот интересно, как разговаривать с человеком, который передёргивает всё, что можно и нельзя?Долярчик 100 раз писал, что сначала откладывал деньги, заработанные на Западе (вроде, в Польше) и собирал на квартиру не 5 лет, а дольше ( точно не помню, но вроде 8 ).При этом жил всё это время, мягко говоря, не в лучших условиях (сколько их там человек было в одной квартире?)Но когда хочется обгадить человека, то можно подтасовать,что угодно, а потом с умным видом заниматься арифметикой.

Знову особа Лад висмоктує інформацію з пальця!



Долярчик торгував велосипедами на ринку, а жив у тещі. Харчувався вельми добре, набрав десяток кг живої ваги. Цілими днями флудив на форумах.

У Долярчика в магазині один чи два продавця. І він там майже не буває. В Польщі на заробках - ніколи не був. То надто важко. Так само як і іншим зефілам. Прийде добрий цар і все зробить((((



Так що не треба тут малювати з Долярчика великого трударя. Звичайний балабол, як і Лад, зРадіо та інші. Знову особа Лад висмоктує інформацію з пальця!Долярчик торгував велосипедами на ринку, а жив у тещі. Харчувався вельми добре, набрав десяток кг живої ваги. Цілими днями флудив на форумах.У Долярчика в магазині один чи два продавця. І він там майже не буває. В Польщі на заробках - ніколи не був. То надто важко. Так само як і іншим зефілам. Прийде добрий цар і все зробить((((Так що не треба тут малювати з Долярчика великого трударя. Звичайний балабол, як і Лад, зРадіо та інші. Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20422 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2128 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 вер, 2019 06:27 ЛАД написав: Hotab написав: .....

Никто варианты городских боёв а-ля Сталинград и не рассматривает. Разсчление группировки с блокадой городов - и воевать там будет некому. Переодетые будут выходить к себе в Сибирь домой. .....Никто варианты городских боёв а-ля Сталинград и не рассматривает. Разсчление группировки с блокадой городов - и воевать там будет некому. Переодетые будут выходить к себе в Сибирь домой.

Простите, но этот пост противоречит тому, что Вы писали раньше - победить росс. армию мы не сможем и в случае нашего наступления на Донбассе она обязательно вмешается. Простите, но этот пост противоречит тому, что Вы писали раньше - победить росс. армию мы не сможем и в случае нашего наступления на Донбассе она обязательно вмешается.

Прощаю. Но читайте внимательнее. Кацап сказал, что Донбас не удобен для боёв с точки зрения местности: много алгомераций. Я ответил, как справиться с агломерациями. Прощаю. Но читайте внимательнее. Кацап сказал, что Донбас не удобен для боёв с точки зрения местности: много алгомераций. Я ответил, как справиться с агломерациями. Hotab

Повідомлень: 2464 З нами з: 15.02.09 Подякував: 36 раз. Подякували: 906 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 вер, 2019 06:54 Hotab написав: Прощаю. Но читайте внимательнее. Кацап сказал, что Донбас не удобен для боёв с точки зрения местности: много алгомераций. Я ответил, как справиться с агломерациями. Прощаю. Но читайте внимательнее. Кацап сказал, что Донбас не удобен для боёв с точки зрения местности: много алгомераций. Я ответил, как справиться с агломерациями.

Так в Конго с юаровцами и танзанзанийцами всех победили? Так в Конго с юаровцами и танзанзанийцами всех победили? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1960 З нами з: 29.05.18 Подякував: 77 раз. Подякували: 514 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 вер, 2019 07:01 shapo написав: Hotab написав: Прощаю. Но читайте внимательнее. Кацап сказал, что Донбас не удобен для боёв с точки зрения местности: много алгомераций. Я ответил, как справиться с агломерациями. Прощаю. Но читайте внимательнее. Кацап сказал, что Донбас не удобен для боёв с точки зрения местности: много алгомераций. Я ответил, как справиться с агломерациями.

Так в Конго с юаровцами и танзанзанийцами всех победили? Так в Конго с юаровцами и танзанзанийцами всех победили?

Я смотрю кацапы любят , чтоб их посылали.

Это их язык.

Кацап, водки нет. Ты в курсе куда идти. Я смотрю кацапы любят , чтоб их посылали.Это их язык.Кацап, водки нет. Ты в курсе куда идти. Hotab

Повідомлень: 2464 З нами з: 15.02.09 Подякував: 36 раз. Подякували: 906 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 вер, 2019 07:24 Hotab написав: ЛАД написав: Hotab написав: .....

Никто варианты городских боёв а-ля Сталинград и не рассматривает. Разсчление группировки с блокадой городов - и воевать там будет некому. Переодетые будут выходить к себе в Сибирь домой. .....Никто варианты городских боёв а-ля Сталинград и не рассматривает. Разсчление группировки с блокадой городов - и воевать там будет некому. Переодетые будут выходить к себе в Сибирь домой.

Простите, но этот пост противоречит тому, что Вы писали раньше - победить росс. армию мы не сможем и в случае нашего наступления на Донбассе она обязательно вмешается. Простите, но этот пост противоречит тому, что Вы писали раньше - победить росс. армию мы не сможем и в случае нашего наступления на Донбассе она обязательно вмешается.

Прощаю. Но читайте внимательнее. Кацап сказал, что Донбас не удобен для боёв с точки зрения местности: много алгомераций. Я ответил, как справиться с агломерациями. Прощаю. Но читайте внимательнее. Кацап сказал, что Донбас не удобен для боёв с точки зрения местности: много алгомераций. Я ответил, как справиться с агломерациями.

Ну, если как абстрактный сценарий...

Но кому нужны абстрактные сценарии? Ну, если как абстрактный сценарий...Но кому нужны абстрактные сценарии? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14087 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4257 раз. Подякували: 3954 раз. Попередження: 1 Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 вер, 2019 07:51 Frant написав: ЛАД написав: Є на форумі такий собі Долярчик

За 4 роки ,поки його нагинали відклав собі 28000 доларів на квартиру+9000 доларів на ремонт...

Вот интересно, как разговаривать с человеком, который передёргивает всё, что можно и нельзя?

Долярчик 100 раз писал, что сначала откладывал деньги, заработанные на Западе (вроде, в Польше) и собирал на квартиру не 5 лет, а дольше ( точно не помню, но вроде 8 ).

При этом жил всё это время, мягко говоря, не в лучших условиях (сколько их там человек было в одной квартире?)

Но когда хочется обгадить человека, то можно подтасовать,что угодно, а потом с умным видом заниматься арифметикой. Вот интересно, как разговаривать с человеком, который передёргивает всё, что можно и нельзя?Долярчик 100 раз писал, что сначала откладывал деньги, заработанные на Западе (вроде, в Польше) и собирал на квартиру не 5 лет, а дольше ( точно не помню, но вроде 8 ).При этом жил всё это время, мягко говоря, не в лучших условиях (сколько их там человек было в одной квартире?)Но когда хочется обгадить человека, то можно подтасовать,что угодно, а потом с умным видом заниматься арифметикой.

Знову особа Лад висмоктує інформацію з пальця!



Долярчик торгував велосипедами на ринку, а жив у тещі. Харчувався вельми добре, набрав десяток кг живої ваги. Цілими днями флудив на форумах.

У Долярчика в магазині один чи два продавця. І він там майже не буває. В Польщі на заробках - ніколи не був. То надто важко. Так само як і іншим зефілам. Прийде добрий цар і все зробить((((



Так що не треба тут малювати з Долярчика великого трударя. Звичайний балабол, як і Лад, зРадіо та інші. Знову особа Лад висмоктує інформацію з пальця!Долярчик торгував велосипедами на ринку, а жив у тещі. Харчувався вельми добре, набрав десяток кг живої ваги. Цілими днями флудив на форумах.У Долярчика в магазині один чи два продавця. І він там майже не буває. В Польщі на заробках - ніколи не був. То надто важко. Так само як і іншим зефілам. Прийде добрий цар і все зробить((((Так що не треба тут малювати з Долярчика великого трударя. Звичайний балабол, як і Лад, зРадіо та інші.

Зачем балаболить-то?!



Хорошо помню, что Доллярчик жаловался на привязку к рабочему месту.

И уж точно не за 4 года отложил 30 с гаком тыс. долл.



Да и насчёт Великого трударя Вы сами с пальця висмоктали))



Также, как и о добром царе.

В развитых странах власть имущие просто выполняют свои обязанности. И отнюдь не по доброте душе.

Обязанности по созданию благоприятных условий для граждан. Благоприятных для развития, работы, отдыха.

Пересични сами всё роблять .... но в благоприятных условиях.

Поэтому выхлоп на порядки больше.



Условия же создают управленцы. У них в руках все рычаги - исполнительная и законодательная власть.

Это их прямая функция и обязанность.

Никто за них это не сделает. Зачем балаболить-то?!Хорошо помню, что Доллярчик жаловался на привязку к рабочему месту.И уж точно не за 4 года отложил 30 с гаком тыс. долл.Да и насчёт Великого трударя Вы сами с пальця висмоктали))Также, как и о добром царе.В развитых странах власть имущие просто выполняют свои обязанности. И отнюдь не по доброте душе.Обязанности по созданию благоприятных условий для граждан. Благоприятных для развития, работы, отдыха.Пересични сами всё роблять .... но в благоприятных условиях.Поэтому выхлоп на порядки больше.Условия же создают управленцы. У них в руках все рычаги - исполнительная и законодательная власть.Это их прямая функция и обязанность.Никто за них это не сделает. Востаннє редагувалось detroytred в Вів 17 вер, 2019 08:00, всього редагувалось 1 раз. detroytred

Повідомлень: 22021 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 вер, 2019 07:55 Hotab написав: Я смотрю кацапы любят , чтоб их посылали.

Это их язык.

Кацап, водки нет. Ты в курсе куда идти. Я смотрю кацапы любят , чтоб их посылали.Это их язык.Кацап, водки нет. Ты в курсе куда идти.

Миротворец сраный, не хами, здесь не Африка, и я не кацап, а еврей из центра Киева Миротворец сраный, не хами, здесь не Африка, и я не кацап, а еврей из центра Киева Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1960 З нами з: 29.05.18 Подякував: 77 раз. Подякували: 514 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 вер, 2019 07:56 А чому "великі трударі", форумні русачки і промосковські гниди - мовчать про ватний екоцид в Маріуполі? "Рускій мір" зазнав важкої втрати))))



Бравий вояк Швейк сказав би "Сім кульок, як в Сараєві!" Востаннє редагувалось Frant в Вів 17 вер, 2019 08:03, всього редагувалось 1 раз. Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20422 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2128 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 вер, 2019 07:58 shapo написав: Hotab написав: Я смотрю кацапы любят , чтоб их посылали.

Это их язык.

Кацап, водки нет. Ты в курсе куда идти. Я смотрю кацапы любят , чтоб их посылали.Это их язык.Кацап, водки нет. Ты в курсе куда идти.

Миротворец сраный, не хами, здесь не Африка, и я не кацап, а еврей из центра Киева Миротворец сраный, не хами, здесь не Африка, и я не кацап, а еврей из центра Киева

Це тобі не робить честі. Ватний єврей з центра Київа, який ненавидить свою державу, армію і народ, серед якого живе.



Шапо, а чи є в Ізраїлі євреї, які ненавидять свою державу і армію? Як до них відносяться ті, хто воював за Ізраїль? Це тобі не робить честі. Ватний єврей з центра Київа, який ненавидить свою державу, армію і народ, серед якого живе.Шапо, а чи є в Ізраїлі євреї, які ненавидять свою державу і армію? Як до них відносяться ті, хто воював за Ізраїль? Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20422 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2128 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 вер, 2019 08:06 Frant написав: А чому "великі трударі", форумні русачки і промосковські гниди - мовчать про ватний екоцид в Маріуполі?



Бравий вояк Швейк сказав би "Сім кульок, як в Сараєві!" А чому "великі трударі", форумні русачки і промосковські гниди - мовчать про ватний екоцид в Маріуполі?Бравий вояк Швейк сказав би "Сім кульок, як в Сараєві!"

Опять брехня!

Где же молчат-то?

Если ты (этот самый великий трударь, форумний русачок, промосковька гнида) об этом запел.



Если что, то цитаты твои русацкие промосковськи тут есть; о великом трударстве ты сам глаголил. То есть назван ты этаким вполне обоснованно. Опять брехня!Где же молчат-то?Если ты (этот самый великий трударь, форумний русачок, промосковька гнида) об этом запел.Если что, то цитаты твои русацкие промосковськи тут есть; о великом трударстве ты сам глаголил. То есть назван ты этаким вполне обоснованно. detroytred

Повідомлень: 22021 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 39883989399039913992> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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